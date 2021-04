Los retos de Avril

Avril Martin ama los deportes. De niña hizo tenis, patín, tela, hockey y fútbol. En estos dos últimos comenzó a destacarse. Pero hace tres años debió elegir; y se decidió por su sueño celeste. Viene de familia muy hincha de Belgrano, ella lo mamó de niña, y optó por el fútbol. Dejó el Athlétic y comenzó a resaltar en la Escuela de fútbol 'pirata'.

Llamó tanto la atención su juego, que fue promovida al plantel principal y la semana pasada debutó, con tan sólo 14 años, en el primer equipo de fútbol femenino de la “B”.

“Fue muy lindo, debutar en Primera y con el club de mis amores siempre fue lo que soñé”, relató aún pletórica por esa presentación ante Racing de Nueva Italia en el regreso del fútbol femenino de la Liga Cordobesa.

Avril llegó a Belgrano en octubre de 2019. Primero formó parte de la Escuela de fútbol del club, y allí fue observada por Carlos Llovera, que está en el área de captación del club, fue la mejor en un partido donde todos eran varones, y se la recomendó a la entrenadora Daniela Díaz.

La juvenil mediocampista recuerda su primer día en la “B” con mucha precisión. “En Belgrano, entre en una prueba, dónde me probé con todos varones, el 19 de octubre del 2019. Entre cuando tenía doce, si no mal recuerdo, y cuando terminó la prueba me dijeron que había quedado y que viniera la próxima semana para empezar los entrenamientos”, le contó a PERFIL Córdoba.

“Pasé por varios deportes, jugué al hockey por dos años y medio, y jugaba en el Athletic. Tuve la posibilidad de conocer a bastantes del plantel de las Leonas”, relata la cordobesa que nació el 12 de julio de 2006 y que actualmente está en el tercer año del secundario, en el Luis Manuel Robles. “Curse en la parte técnica hasta el año pasado, pero lo tuve q dejar para poder ir a entrenar, entonces me pase al comercio”, relata, y muestra el compromiso por sus sueños futboleros.

A propósito, su DT cuenta que es tan entusiasta que le suele mandar por mensaje videos de entrenamientos de equipos femeninos de Europa o entrevista de jugadoras. Apasionada.

- ¿Cuál es tu primer recuerdo jugando a la pelota?

- Que siempre era la única chica entre todos los varones, y me molestaba que dijeran como te puede pasar una nena y cosas como esas.

- ¿Qué es el fútbol para vos?

- El fútbol lo es todo en este momento para mí y espero llegar lejos... El futbol te da un montón de cosas lindas, amigas, compañeras, finales, el debut... Yo vivo y respiro futbol, es mi estilo de vida, es parte de mí.

- ¿Un sueño?

- Vestir la Celeste y blanca, y si se da la oportunidad jugar profesionalmente al fútbol.

“Hacía hockey y futbol al mismo tiempo, y tuve que elegir”.

“Tiene constancia”

Daniela Díaz es una institución en el fútbol femenino nacional y es la entrenadora de Belgrano. Por ende, palabra autorizada para contar quién es Avril Martin. La DT la describió: “Es una jugadora categoría 2006, tiene 14 años para 15. Llegó al club a través de Carlos Lloveras, que está en el área de captación en Belgrano. La había visto en un partido de varones y la mejor había sido ella. Claro, llamó la atención, atrajo, además por la altura que tenía. Técnicamente es una jugadora buena. Entonces la incorporamos y fue de menor a mayor, como todas las juveniles, viene de la Escuelita y no es fácil jugar en Primera. Ella tiene constancia, determinación, nunca faltó a un entrenamiento desde que está en el club. Y se ganó sus minutos en Primera. Tiene pase filtrado. Juega de doble cinco, pero a esa edad es un puesto difícil porque hay jugadoras más experimentadas, hay que pensar más rápido, pensar más. La estamos probando por las bandas. La vamos probando, tiene buena lectura de juego, la puedo usar en varios puestos. Ojalá pueda cumplir su sueño de ser profesional”.

Familia “pirata”

Avril, admiradora de la brasilera Marta y que tiene como referentes a ‘Pomu’ Sánchez, ‘Colo’ Arrieto, ‘Pepa’ Gómez y Sabrina Maldonado, contó: “En casa todos están muy contentos de que juegue en Belgrano, si de algo estoy agradecida es que tengo el apoyo de toda mi familia, porque sé que muchísimas jugadoras no lo tienen. A la hora de ir a entrenar tengo quien me lleve y me busque, si no juego me llevan a ver los partidos igual. En mi familia de parte de mi papá son todos hincha perro de Belgrano y es lo que me transmitieron a mí”. Y agregó: “Jugar en Alberdi es lo más lindo que hay”. La volante jugó en el Gigante el 6 de diciembre del 2020 un amistoso ante Atlético Tucumán.