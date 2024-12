Macri quiere intervenir el distrito Córdoba y Agost Carreño se prepara para apelar a la Justicia

Esta es una historia que tiene su contexto, que se vuelve amplio y a la vez contradictorio. Hace algunas semanas Mauricio Macri disertó en la Bolsa de Comercio y destrató al presidente del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño, por lo que todo el ‘Mundo PRO’ sospechó que el expresidente avanzaría con la intervención del partido y que con su mano derecha Darío Nieto (‘Daro’ para los íntimos) acomodaría las cosas.

Sin embargo, los expedicionarios no transitaron por una llanura sino más bien todo lo contrario. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) les dijeron que podían chocar contra un muro, debido a que si no se dan algunas condiciones esenciales, Agost Carreño podría apelar la hipotética resolución del partido que preside Macri ante la Justicia Federal, con competencia electoral. El expresidente por estas horas se encuentra en Abu Dhabi, donde asistirá a la última carrera del año de la Fórmula 1, que tiene como uno de sus protagonistas al argentino Franco Colapinto.

Por otro lado y apelando a viejas mañas, Macri quiere meter la cola del PRO en el armado opositor y por eso estaría dispuesto a redoblar esfuerzos para armar un frente con el sector de la UCR que lidera el diputado Rodrigo de Loredo, a quien se le vence el mandato.

De Loredo encabezaría la nómina, con lo cual quedaría eliminado de esta competencia el otro socio de lo que fue Juntos por el Cambio: Luis Juez. “Negocio redondo”, trinan los macristas que ya ni siquiera ocultan su antipatía con el senador nacional.

La complicada interna del PRO

Pensando en un eventual desenlace judicial adverso, el expresidente de Boca Juniors envió algunos negociadores para que hablaran con el diputado nacional y presidente del Pro cordobés, Agost Carreño, en Caba el jueves último, pero éste sólo mantuvo con ellos una conversación telefónica de aproximadamente 40 minutos. Macri fue y es informado casi en directo de las negociaciones, aunque la diferencia horaria de siete horas complica las negociaciones.

Agost tiene dos instancias de apelación: acudir al juez federal con competencia electoral en Córdoba, el subrogante Alejandro Sánchez Freytes, o la magistrada porteña María Romilda Servini. Los cordobeses tienen confianza y por lo bajo afirman que tienen todas las de ganar en un juzgado electoral, porque no existen motivos válidos para disponer la intervención del partido.

Allegados al partido indican que Macri no quiere arriesgar demasiado, pero para todo ésto hay una fecha clave: el viernes 13 de diciembre, cuando se reúna la convención nacional y allí se tome, en principio, una drástica medida para el distrito Córdoba. Son 45, de los cuales el exjefe de Estado ya tendría asegurados la mitad de los votos y puede seguir creciendo. “Macri pega cuatro gritos y los que te habían dicho que le votarían en contra se esconden debajo de la cama”, explicó de manera contundente un experimentado dirigente de lo que fue el liberalismo cordobés.

No está definido el nombre del probable interventor, pero todas las fichas están puestas en ‘Daro’ Nieto, quien debería bajar con una estructura que le permita analizar los pasos que tomó el partido y llamar a elecciones.

Por disposición de las reglamentaciones del PRO, las actuales autoridades deben entregar el partido en abril, pero antes debe elegirse a la nueva conducción. Con interventores o con las autoridades naturales, hay tiempo hasta el 26 de enero para convocar a comicios internos y luego llamar a votar en febrero o bien en marzo próximos.

Se vienen días claves para las negociaciones que continuarán posiblemente a ritmo frenético. Hay que recordar que el PRO tiene en Córdoba 18.000 afiliados contra 17.000 en Caba, lo que convierte a nuestro distrito en un peso pesado dentro de la estructura partidaria.

Por otro lado, nunca debe olvidarse que la representación del ingeniero Macri, en Córdoba, la tiene Soher El Sukaria, quien hace poco se sumó al Gobierno nacional. Para contragolpear, Agost Carreño busca socios entre los referentes de Patricia Bullrich.

De Loredo versus Juez

Los amigos de la fórmula del fernet hoy son sólo una marca que no se comercializa en los mostradores de la política, aunque el senador y el diputado se muestran juntos de vez en vez y comparten una sonrisa o un café para la foto. Los dos se acurrucan bajo el tibio calorcito que emana el ala de Milei. “Compiten por ver quién come más milanesas con el Presidente”, bromean desde el PRO. En realidad al fundador del PRO no le interesan demasiado ninguno de los dos dirigentes cordobeses, pero su antipatía hacia Juez es manifiesta y aparece de manera cíclica.

Hay que ver qué radicalismo sigue a De Loredo en una eventual elección interna y si finalmente Ramón Mestre –como ya lo señaló en algunas oportunidades– está dispuesto a correr la carrera. Para ello, en primera instancia, la pulseada podría resolverse si no se eliminan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). De otra forma, podría participar directamente en la general con otro sello partidario ya que se especula con que le vetaría el nombre ‘Unión Cívica Radical’ o las ‘Tres boletas tres’, apelando a los históricos.

Las peleas del PRO, por lo que se ve, terminarán ventilándose en la Justicia y la definición electoral tiene a De Loredo como preferido. Una última cosa: tratándose del PRO, todo puede cambiar.