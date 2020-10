Macri-Schiaretti, la fórmula que no fue

Redacción Perfil

"Hermano", el libro que Santiago O`Donnell acaba de lanzar al mercado, está generando una fuerte expectativa en el círculo rojo. A tal punto que el propio Mauricio Macri dejó trascender cierta preocupación (según medios nacionales) por lo que allí cuenta su hermano Mariano, que incluye desde política y negocios hasta las siempre complicadas relaciones familiares en el clan Macri. En el libro hay una referencia directa a Córdoba. Y más precisamente al gobernador Juan Schiaretti. En el capítulo "Mauricio presidente", Mariano cuenta que en determinado momento el nivel de contacto con su hermano había caído drásticamente. "Sólo algún que otro contacto vía WhatsApp", sostiene el hermano del expresidente, quien le relató a O`Donnell uno de esos contactos. "Cuando Cristina y Alberto anunciaron la fórmula presidencial, antes de que él anunciara a Miguel Ángel Pichetto como su vice, yo le escribí un mensaje en el que decía -más allá de que no me escuchaba-: "desde mi humilde posición, creo que la solución para todos ustedes, para el equipo y el país, sería que vos te propusieras como vicepresidente de Schiaretti`, que acababa de ganar en Córdoba ", escribió Mariano. "Con eso terminaríamos de una vez con la grieta, ganarías 70/30 y la comunidad internacional te reconocería el gesto", completó. Esa vez, el expresidente contestó: "Muy creativo, de difícil implementación. Sí para la segunda vuelta estamos trabajando en acuerdos". El hermano de Macri cierra ese recuerdo (al que considera anecdótico), señalando: "Después me enteré de que le había propuesto a Schiaretti ser vice, al revés. Y no aceptó".



Preocupado por los números que dejará la actual gestión de Belgrano, Luis Fabián Artime buscó un refuerzo de nombre para que se encargue de las finanzas del club en el caso de que su lista gane las próximas elecciones, que siguen sin fecha cierta después de la postergación de abril.

Ángel Mario Elettore es el hombre elegido por “el Luifa”, el candidato de “Belgrano Primero”, para ocupar ese puesto clave en su equipo. Según trascendió, el ex ministro de Hacienda de la provincia –que el año pasado asesoró al candidato a intendente del peronismo de Mendiolaza Nicolás Martínez Dalke, un reconocido hincha de Talleres- no saldría a la cancha integrando la sábana de candidatos sino que cumpliría una función de asesoramiento y auditoría externa a través de su empresa consultora.

En Rio Cuarto, los concejales se colaron en la foto

En las redes sociales se armó barullo por un concurso fotográfico que organiza el Concejo Deliberante de Río Cuarto con el nombre “José Luis Cabezas” y que, según reporteros gráficos locales, tiene un jurado integrado sólo por ”gente de la política”. “El año pasado fue el colmo: le dieron el premio a la novia de un concejal”, se quejó uno de los denunciantes.

La polémica llegó a oídos de Gladys Cabezas, la hermana del fotógrafo asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar. “No quiero perjudicar ni desprestigiar a nadie y mucho menos a los fotógrafos, que son mis hermanos, pero sería bueno que nuestra familia al menos estuviera enterada de lo que se hace en nombre de José Luis. Después que cada uno que se haga cargo de sus truchadas”, le dijo Gladys a PERFIL CÓRDOBA.

“Vamos a hacer averiguaciones con nuestros abogados, pero si hubo irregularidades alguien tendría que hacerse cargo y dar explicaciones”, añadió. “Si quieren defender la memoria de José Luis lo que necesitamos no es que hagan una idiotez con su nombre. En todo caso que nos ayuden en la lucha que llevamos adelante contra un colegio de abogados corrupto como el porteño, que le permite jugar a ser letrado a (Gustavo) Prellezo, que fue el asesino de mi hermano”, concluyó Cabezas.

Massa y nuevos contactos que hacen ruido

De a poco, Sergio Massa se sigue moviendo con autonomía dentro del gobierno nacional. Apariciones en medios que el FdT no avala, diálogo propio con la oposición y contactos hacia el interior. En ese punto, el presidente de la Cámara de Diputados le habría sugerido a un cordobés y exfuncionario nacional "que le empiece a armar en Córdoba". Ese hombre es, ni más ni menos, que Gabriel Bermúdez, eyectado del Ministerio de Transporte hace semanas en medio de una interna. Acá la noticia no cayó bien y no son pocos los que insisten que el territorio PJ que el hombre de Massa en Córdoba es Pablo Chacón. "Al combo de territorio y poder Massa se lo sigue dando a Chacón , no hay otro", dijo un referente del mundo gremial. Otra: dicen que Massa ya habló con Alberto F. y Cristina Kirchner para que Roberto Lavagna reemplace a Martín Guzmán en Economía.

"A lo Llaryora"

La frase la soltó, al pasar, un radical de peso que viene siguiendo las alternativas de la interna en el centenario partido. Entusiasmado, el hombre marcó con énfasis cual debe ser el rol de la UCR en la coalición Juntos por el Cambio el año que viene.

"Tenemos que ser protagonistas, más ahora que el PRO no gobierna y estamos en igualdad de condiciones para discutir. Si no nos plantamos, en 2023 va a ser más complicado·", dijo el radical y agregó claridad al aportar un ejemplo. "Hay que hacer como hizo (Martín) Llaryora en su momento: el tipo se le plantó a (José Manuel) De la Sota y hoy está en carrera para ser gobernador. Si no nos plantamos, hay que olvidarse de otra cosa a futuro".