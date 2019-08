Mesura y dólar contenido, los pedidos más urgentes de políticos y economistas

por Ariel Bogdanov

PERFIL CORDOBA dijo presente en el Networking Day organizado por la revista Punto a Punto. Por el stand del diario desfilaron figuras del ámbito político y económico de la provincia quienes analizaron la situación que atraviesa el país. Llevar calma a la población y contener al dólar, los conceptos que predominaron entre los consultados.

Las premisas fueron: 1) Cómo ve el escenario nacional de aquí hasta las elecciones del 27 de octubre? 2) Que debería hacer el presidente Macri en este momento del país?

Laura Rodríguez Machado, Senadora Nacional

1) Vamos a tener una campaña por demás complicada porque no debe comprometer la economía. Tener una situación económica delicada en medio de la campaña es algo muy complejo. Los candidatos deberán tener mucha cautela y mucho criterio. Que sus alegatos no generen zozobra, en un país en donde la opinión de los dos candidatos que pueden ganar, pesan mucho en la economía. La precaución debe ser el vértice del discurso.

2) Conservar la estabilidad. El presidente Mauricio Macri dio medidas de alivio para la clase media. La idea es generar recursos para que en la calle haya circulante y el consumo se regenere, o mejore.

Gabriel Bermúdez, Ministro de Transporte

1) Creo que va a seguir la incertidumbre hasta que los mercados reaccionen a estos cambios de nombres que hubo en el gabinete económico nacional. Me parece que es una buena señal que estén hablando el presidente con el candidato Alberto Fernández porque es lo que la sociedad, y también los mercados, están esperando.

2) Tiene que tratar principalmente de contener la inflación, contener el precio del dólar y dar una estabilidad económica, política e institucional al país al menos hasta el mes de octubre cuando se defina quien será el próximo presidente.

Alfredo Blanco, Economista

1) Vamos a tener un período de mucha volatilidad. Va a haber momentos complicados con suba de la inflación y con nivel de actividad golpeado. Ojalá el gobierno logre estabilizar la situación del mercado cambiario.

2) El problema urgente a resolver es el del tipo de cambio. No es el problema más importante, ya que Argentina tiene problemas estructurales graves, pero no se puede pensar en la solución de esos problemas si el dólar está sufriendo una brusca devaluación. Lo urgente es la estabilidad cambiaria y creo que el gobierno tiene la misma visión.

Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo

1) Es un escenario complejo. Rescato que veo mucho ánimo de diálogo por parte de muchos sectores. Hay un acompañamiento responsable por parte de los movimientos obreros y sociales, los cuales siguen con mucha preocupación todo lo que ocurre, pero tratan de aportar cuestiones positivas.

2) Macri está buscando reunirse con diferentes equipos económicos, no sólo de su partido, sino de otras fuerzas y consensuar sobre cómo seguir. La Argentina sufre el síndrome de la frazada corta, con algunos problemas estructurales y están intentando resolver algunas de esas cuestiones.

Marcelo Cossar, secretario de Modernización

1) Lo quiero ver bien al escenario. Necesitamos que termine la guerra y empiece una campaña electoral. Sino, más allá de quien gane, nos va a terminar yendo muy mal. Los argentinos no nos merecemos esos y es hora de que nos podamos reconciliar un poco. Hago votos porque votemos por tranquilidad. La grieta me tiene harto como pocas veces estuve.

2) Lo importante es que haga lo que esté a su alcance para que la Argentina mejore. Falta mucho para octubre y gane quien gane, fundamentalmente la persona termina dependiendo de lo que uno hace y yo estoy concentrado en hacer lo mejor para la Municipalidad de Córdoba.

Martín Amengual, expresidente Fundación Mediterránea

1) Creo que el escenario no es tan grave como imaginábamos. Los candidatos han reflexionado y han puesto serenidad y cordura. Sin duda el gesto de la oposición ayudó mucho a tranquilizar la situación el país.

2) Macri debe manejar la calma. Lo que no hizo hasta ahora ya no lo va a poder hacer. Mantener la calma sería un buen aporte para una transición ordenada. Hay que lograr que el humor social no se radicalice tanto, es un deber de los candidatos. La población radicalizada no le hace bien al país. Es lo que puede aportar el presidente porque para lo que no hizo, ya no tiene tiempo.

Gabriela Estévez

1) Veo un escenario complejo pero con mucha voluntad política de que sea lo más prolijo posible para llegar en las mejores condiciones. Por parte de Alberto Fernández hay una expresa voluntad de acompañar, fortalecer y de generar las condiciones institucionales para que las elecciones de octubre sean con total tranquilidad y con amplia participación del pueblo argentino.

2) Hay que trabajar sobre el nivel de endeudamiento de las familias argentinas, creo que eso es una preocupación de aquéllos que tienen las familias y de quienes han tomado créditos UVAs. Las familias más vulnerables tomaron crédito a través de Anses hoy ven recortados sus ingresos y creo que hay que descomprimirlos.

Sergio Favot, intendente Villa General Belgrano

1) Preocupante. La movida tras las Paso fue inesperada. Espero que las medidas anunciadas puedan enderezar el rumbo. Para los municipios la preocupación es enorme porque los números no cierran. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para mantener un nivel de prestación de servicios, el cual cuesta sostener.

2) Que salga de este modelo. Quieren poner a Argentina en un lugar en el mundo, en el cual no tiene que estar. No me gusta que me pongan como proveedor de materia prima porque para eso hay que bajar sueldos y maltratar a la población. Daría vuelta el enfoque porque el neoliberalismo ni el populismo sirven. Buscaría otro modelo mucho más amplio, reconociendo la fuerza de la gente.

Ércole Felippa, presidente Manfrey, exdirector de Fadea

1) A partir del 11 de agosto hubo un cambio fundamental en el escenario. La posibilidad del retorno del kirchnerismo al poder generó una tensión muy fuerte. No hay fundamentos para una crisis porque el sistema financiero está sólido, no como en 2001 cuando había problema de liquidez. Se genera una psicosis tal vez infundada. Argentina va a superar esta crisis como superó otras.

2) Hay medidas estructurales que ya no se si tiene margen político para tomarla. El resultado de las elecciones es parte de un descontento muy grande por parte de una sociedad muy golpeada a la que no se le explicó muy bien por donde era el camino. Se le exigió esfuerzo a la clase media y no se le dio detalles. Hay un tema de comunicación que hay que pulir.