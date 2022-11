Milei crece en los barrios populares: cuántos votos derrama a Llaryora y Juez

“Tendrías que ver cómo me trata la gente cuando voy a La Matanza o a la Villa 31. Se acercan, quieren hablar, me respetan. Los medios todavía no lo muestran pero es algo que está pasando”, le dijo Javier Milei a PERFIL CÓRDOBA, en febrero de 2022, cuando ni siquiera se había decidido a ser candidato a presidente pero las encuestas mostraban que no paraba de crecer.

Hoy, la realidad es bien diferente y la mayoría de los trabajos que miden imagen e intención de voto lo encuentran a Milei disputando el segundo puesto en las elecciones del año próximo, con una buena llegada en los barrios populares. “La post-pandemia dejó muchas cosas que están surgiendo con fuerza ahora. Una de ellas es el fenómeno Milei, a quien no todos leen como corresponde”, dice el consultor Gastón Toro.

“A diferencia de lo que piensan algunos, incluyendo a consultores, políticos y periodistas, que dicen que Milei es muy fuerte solamente entre los jóvenes, lo cierto es que su base es mucho más amplia en todos los grupos etarios y es fuerte en los barrios populares”, añade el titular de la consultora Grupo Feedback, sobre un estudio que se realizó a fines de octubre en Córdoba Capital (1.235 casos presenciales).



Más allá de que uno de los aspectos que destaca Toro es que La Libertad Avanza es la segunda fuerza en intención de voto para las elecciones presidenciales (superando por un punto al Frente de Todos), lo que cobra valor es en los sectores donde prevalece Milei. “Son lugares donde la asistencia del Estado es casi total, los llamados barrios populares, y donde el peronismo ha tenido históricamente una fuerza muy grande. Ahora Milei mide mejor en esos barrios que en Arguello o el Cerro”, asegura.



De la encuesta se destaca que si se toman solo a los potenciales votantes de Milei en 2023, el 27% vive en barrios populares de la Capital; 25% en barrios periféricos; un 27% en barrios tradicionales; y solo el 21% en barrios acomodados.

Ahora bien, con Milei creciendo y convertido en un fenómeno social –también en Córdoba- ¿quién puede capitalizar los votos del líder libertario en las elecciones provinciales, que se realizarán antes que las nacionales?

“Segmentamos el voto a Milei presidente y cruzamos esos datos con la intención de voto provincial. El resultado al que se llegó fue que el 34% votarían a Martin Llaryora

(Hacemos por Córdoba), el 30% a Luis Juez (Juntos por el Cambio), sumando entre ambos un 64% del total de la muestra. En cuanto al resto, el 17% no lo decidió, un 11% votaría a otro candidato, un 6% en blanco y solo el 2% a Martin Gill, del Frente de Todos”, le dijo Toro a PERFIL CÓRDOBA.

-Juez, que se muestra como quien podría captar una buena cantidad de votos por ser considerado anti sistema ¿no debería tener un porcentaje mayor?

-Es que justamente la gente lo empieza a ver en ese espacio a Milei y no tanto a Juez o (Elisa) Carrió, como sucedía hasta hace poco. El votante no está pensando en derecha o izquierda, eso es para los políticos. La gente está cansada, agobiada y lo que vota es un cambio, algo nuevo, o expresa un voto bronca.

-Es lo que está pasando en América Latina.

-Sí. Desde la pandemia se han realizado en la región 65 procesos electorales y el 75% de los oficialismos perdieron, al revés de lo que sucedía antes de la pandemia.

-¿El votante de Milei busca un cambio radical?

-Para que lo entienda Doña Rosa: con este gobierno no me está yendo bien y con el de Macri tampoco me fue bien, dice la gente. Entonces, es un voto castigo: muy preocupante para el establishment político en general.

MÁS QUE NÚMEROS

-Javier Milei tiene mayor imagen positiva en barrios populares con el 24,9% y periféricos, con el 23,6%. Esto sucede a la inversa en su nivel de desconocimiento, con 33,3% y 23,2% respectivamente. En cuanto a la negativa, se encuentra por encima de la media estadística en barrios residenciales y tradicionales.

-En la encuesta se preguntó a qué alianza o partido votaría en 2023 en las próximas elecciones presidenciales. El resultado es que un 39% no decidió. Del aproximadamente 40% que está decidido a votar a una alianza, el 21% lo haría por Juntos por el Cambio, el 11% a La Libertad Avanza y el 10% al Frente de Todos. Resta el Frente de Izquierda con el 4% y un 3% que votaría a otro partido.

-En cuanto a la intención de voto presidencial en relación con la edad, el Frente de Todos tiene su fortaleza en los votantes mayores de 61 años con el 13,1%, por encima de su intención general de 9,7%. A su vez, es poco atractiva como propuesta para los jóvenes. En cuanto a Juntos por el Cambio, los grupos de edad que más afinidad tiene son los adultos de 46 a 60 años y los jóvenes de 16 a 25 años. Respecto a Avanza Libertad, tiene un gran apoyo de sus votantes entre los 16 a 45 años. Los indecisos, en términos generales, todos se acercan al 39,1%, menos los adultos de 36 a 45 con 43,4% y los adultos mayores de 61 que son más decididos con el 32,8%.

-La intención de voto nacional por partidos según barrios, muestra que el Frente de Todos tiene gran apoyo en los barrios populares (en relación con los otros) con el 13,5%. En Juntos por el Cambio, su mayor caudal de votos se daría en barrios residenciales y populares: 28,9% y 22,4%, respectivamente. En tanto, los liberales tienen mayor apoyo en barrios populares, mientras que la gran parte de indecisos se encuentran en los barrios tradicionales, con el 49,5% de los encuestados.