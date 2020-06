Muchos ruidos en el Concejo...

Los que conocen los ahora poco transitados pasillos del Concejo Deliberante reconocen que reina el descontento entre los ediles de todos los sectores por enterarse sobre el pucho de los proyectos que envía el Ejecutivo. En la semana, oficialistas y opositores cambiaron figuritas y coincidieron con lo de la "escribanía"; y el descontento se traslada a las internas de todos los bloques. Dentro de Hacemos por Córdoba, varios se opusieron de antemano a la reforma educativa, entre ellos el sindicalista y titular de Suvico, Gustavo Pedrocca, y la referente de La Jauretche, Soledad Ferraro; y dentro de la oposición los ruidos vinieron entre los radicales. Las fricciones ya preocupan a los que siguen desde afuera el clima legislativo municipal.



Monserrat no quiere un jubilado al mando de la CGT

El mundo sindical sigue convulsionado en torno a la jubilación de José Pihen, el líder del SEP y la CGT de quien se conoció la aprobación del trámite jubilatorio dos días antes del ajuste votado en la Unicameral. En la semana, el secretario general de Uepc, Juan Monserrat, en una entrevista en Punto a Punto 90.7FM se refirió al pago desdoblado del aguinaldo y también habló de la situación de su colega sindicalista. "La CGT deberá discutir si debe ser conducida por un jubilado, en lo particular creo que no debe ser así", dijo Monserrat. ¿Arranca la renovación?



Vigo omnipresente en la Capital

Desde el ingreso de la pandemia del coronavirus en Córdoba la diputada nacional Alejandra Vigo atravesó distintas etapas. Pero siempre estuvo al lado de su esposo, el gobernador Juan Schiaretti. Con asistencia a las reuniones del Congreso a través de Zoom y manteniendo conversaciones en la misma plataforma con el núcleo que le responde dentro del partido; una de los encuentros más notorios vía videollamada fue el que mantuvo con los referentes del campo en medio de la discusión por el caso Vicentin y la postura que podrían llegar a tomar los cuatro parlamentarios schiarettistas. No son pocos los que observan cada uno de los movimientos de Vigo con miras a las Legislativas 2021, año en el que vence el mandato de la parlamentaria en la Cámara baja, y son menos los que descartan que estará en una boleta en los comicios del año próximo. El tema es dónde. Y según lanzó un peronista con despacho en pleno centro de la capital cordobesa, no hay que descartar un lugar al tope de la nómina en la carrera por el Senado. “¿Qué pasa si ella va a la Cámara alta y él juega un pleno a diputado en 2023? Fíjate que ella está siempre, en todos los anuncios, omnipresente”, disparó el joven armador peronista.



El PRO y su eterna interna

El PRO vive su interna por lo bajo. Como todos los partidos en este momento de pandemia. Entonces, mientras empiezan a acomodarse las fichas y se aguardan certezas de cuándo se podrá votar, empezaron los diálogos entre los pesos pesados del partido. Dicen que el presidente del partido, Darío Capitani, está más activo con el celular, que el exdiputado nacional Javier Pretto hace lo propio e insiste con que él nunca se fue del partido, los referentes de la juventud amarilla empiezan a pedir espacios en lugares importantes. Por qué no presidir algún departamento, donde los sub-40 se animan a señalar que hay más tenedores de actas que dirigentes. Y muchos mirando el protagonismo de un par que empieza a jugar en tándem como la senadora Laura Rodríguez Machado y el exministro de Turismo, Gustavo Santos. Varios creen que por ahí, van las intenciones de un sector con miras al 2021. “Siempre, en cualquier contexto, una interna fortalece. Menos en el PRO”, disparó un dirigente en la semana.



Sindicalistas en el COE

El viernes, cuando varios escuchaban y comentaban el discurso del presidente Alberto Fernández, un grupo de sindicalistas se acercó hasta el COE Central y mantuvo una reunión con las autoridades del organismo que lidera Juan Ledesma. Allí estuvieron varios integrantes de la 62 Organizaciones que encabezan Sergio Fittipaldi y Ricardo Moreno con Ledesma y Claudio Vignetta; y al salir, uno de los presentes en el encuentro disparó: “hay que estar a disposición, se vienen cambios en el mapa sindical y hay que mostrar gestos”.