Municipalidad y Suoem: ideas y vueltas buscando “descentralizar” y restar poder

Era uno de los puntos clave dentro de la plataforma de Martín Llaryora antes de asumir en la intendencia capitalina. La “descentralización” y, con ello, la erosión del poder acumulado del Suoem fue un objetivo primario del exvicegobernador, fundamentalmente puertas adentro.

Primero, con los servidores urbanos y con los promotores de convivencia, creando un batallón de empleados a los que el gremio no tiene acceso. Ahora, con los Centros Operativos que buscan polarizar “El Alto” en barrio Observatorio, la base de Áreas Operativas, el ala dura del gremio municipal.

Pero la no convocatoria a protestar durante el acto que llevó adelante el intendente, en cercanías al CPC Empalme, tiene un justificativo dentro del sindicato y una explicación desde el Municipio. Distintos delegados que caminan los pasillos tanto del Suoem como del Palacio 6 de Julio comentaron a PERFIL CÓRODBA que hubo promesas hacia los empleados que aceptaran el traspaso a los Centros Operativos para trabajar principalmente con el alumbrado de las calles.

Esos ofrecimientos incluían, entre otros ítems, ascensos laborales a cargos de jefatura. En total, 14 empleados aceptaron las transferencias para sumarse a la decena de trabajadores de Alumbrado que ya se desempeñaban en el CPC ubicado frente al Arco de Córdoba, junto a cuatro obradores de otras áreas.

También se señaló que el llamado fue “masivo”. De igual forma, Juan Domingo Viola, secretario de Participación Ciudadana, confirmó a este medio que las propuestas estaban fundamentadas en la política de recursos humanos de la Municipalidad y que hubo un filtro ante la gran cantidad de pedidos, lo que también generó malestar: “La primera instancia es con gente de planta y un área nueva necesita jefes que ya estén trabajando en planta. Esos cargos hay que cubrirlos, por eso los que pasaron fueron con cargos mayores”.

La posición inicial y orgánica del sindicato era en desacuerdo con los Centros Operativos, pero algunos viejos integrantes del gremio intuían que era irrelevante oponerse ya que el proyecto “se veía venir”.

A la hora de comentar porqué el Suoem no se hizo fuerte en contra de los Centros Operativos, Viola esbozó tres argumentos: “Primero, ellos dicen claramente que no se pueden oponer al futuro. Segundo, no estamos desmembrándolos, no se parte una Dirección, sino que se crean 13 nuevos Centros Operativos. Tercero: hay reglas claras y el que conduce es el Ejecutivo. No hay cogobierno”.

Asimismo, tanto el funcionario como los gremialistas coincidieron en que hay “un sector” enojado con toda esta situación. “En la base central de Alumbrado quedaron ‘calentitos’ con la gestión y, también, con los que se fueron”, deslizaron los delegados. “No hay intención de perjudicar a nadie, al contrario, los que pasan hoy ya tienen los cargos”, contrastó Viola.

Oficialmente, el proyecto “postergado por 26 años” implica dotar a cada Centro de Participación Comunal de herramientas y maquinaria para evitar un “punto único” desde donde salgan las cuadrillas.

A su vez, desde el Municipio indicaron a este medio que en las próximas semanas se avanzaría en los Centros Operativos de los CPC Colón, Argüello, Ruta 20, Pueyrredón y Chalet San Felipe. El Centro cercano a este último será inaugurado entre el martes y miércoles próximo. Cabe destacar que el objetivo es que comiencen a funcionar antes de las Paso y durante la campaña de Hacemos Por Córdoba. Campaña en la que el sanfrancisqueño resaltará logros de gestión en favor de nombres que le respondan directamente dentro de la boleta para Diputados.

Fuentes del Municipio indicaron que la maquinaría de los Centros Operativos estará fundamentalmente destinada a reparar el alumbrado público y que la luz en las calles será un comodín de Llaryora en la campaña proselitista de HxC.

Los delegados consultados por PERFIL CÓRDOBA coincidieron en que “no se descentralizó”, sino que más bien “se desconcentró”. “En realidad, la descentralización es poca, porque en Obras Viales, por ejemplo, ya se crearon centros en los barrios San Felipe, Argüello, Rancagua y 20 de Junio durante gestiones anteriores. O sea, eso ya estaba descentralizado aunque lo haya anunciado Llaryora”, criticaron desde el Suoem.

“Alumbrado es una particularidad porque no podes no concebirlo fuera de un sistema. Vos no podes ir por tu cuenta a arreglar la luz y que luego vaya la empresa a la que se le asignó el mismo reclamo a hacerlo. Lo otro es más simple, porque con la pala cargadora o el camión volcador podes encargarte de los basurales y del mantenimiento”, aclaró el titular de Participación Ciudadana.