Nación inyectará $30 mil millones en obra pública para Córdoba

Mientras intenta capitalizar la buena noticia que implicó el acuerdo con los bonistas extranjeros para renegociar la deuda, el gobierno nacional busca avanzar en la concreción de una agenda post pandemia. El jueves, el presidente Alberto Fernández adelantó una serie de obras para cinco provincias (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz) con presupuestos por $22 mil millones y con la expectativa de movilizar el empleo en la construcción.

Esos programas son parte de un paquete más amplio, a 18 meses y que cuenta con un presupuesto global de $435 mil millones. los detalles se conocerán en los próximos días, pero fuentes del gabinete nacional adelantaron a PERFIL CORDOBA que se están contemplando, desde distintas dependencias y programas, inversiones de obra pública en la provincia de Córdoba por más de $30 mil millones.

Según contaron fuentes oficiales con vínculo cercano al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el plan amplio de infraestructura comenzó a tomar fuerza en los últimos dos meses cuando pudieron retomarse los trabajos tras la parte más dura del aislamiento por la cuarentena del Covid-19. Antes, afirman haberse dedicado a reactivar las obras que la gestión anterior había dejado virtualmente frenadas. “De lo que recibimos, el 100% estaba o paralizado o ralentizado, no recibimos una obra en ritmo normal. Después de las PASO se frenó todo. Cuando asumimos en enero las obras tenían 5 meses de deuda y las empresas tenían más de un año sin redeterminación de precios en un contexto de índices de inflación muy alto. Entonces si vos tenías que certificar te pagaban cinco meses atrasados y a un precio 50% menor. Lo que pasaba es que las obras tenían avance financiero, pero no tenían avance físico. Eso en agua, en saneamiento, en rutas. Hoy ya tenemos casi todas las obras reactivadas con protocolos estrictos, la que no pudimos reactivar es porque estamos relicitando o revisando otras cuestiones”, afirman desde Nación.

Los funcionarios nacionales remarcan el panorama que recibieron al llegar era de muchas deudas y mucha desigualdad entre regiones. Y repiten un término, “avance ficticio, pagábamos, pero no avanzábamos nada”. Así, señalan que Córdoba tiene un avance en obras de agua muy importante, con una cobertura superior al 95% de la provincia, pero muy baja en cloacas, con un servicio que llega al 39% de la población. Y en términos de obras atrasadas, las viales también eran numerosas.

Obras en Córdoba. En un mapeo resumido por las obras más importantes en marcha se destacan las vinculadas a las redes cloacales y la reactivación de corredores viales, autovías y mantenimiento de rutas. De hecho, señalan que las obras más importantes de cloacas del país se están ejecutando en Córdoba. Son los casos de la planta depuradora de Bajo Grande en la ciudad, con un presupuesto de $7.700 millones, las obras para los colectores del sur ($800 millones), y las plantas de Río Cuarto (casi $500 millones) y San Francisco ($400 millones).

En el plano vial remarcan los trabajos para reactivar la concreción de la autopista Córdoba –San Francisco, que cuenta con 5 tramos, decenas de intercambiadores y obras hidráulicas. “El tramo Córdoba – Río Primero lo hacía la Provincia de Córdoba y lo terminó, los otros 4 tramos de la Nación los recibimos paralizados. Los chicos tenían una ejecución del 7% y los otros tenían avance mayor, pero estaban paralizados. Hoy los dos tramos más largos están en ejecución. El tramo Arroyito-Rio Primero estimamos terminarlo en abril 2021 y el de Cañada Jeanmarie- Arroyito calculamos en agosto del año que viene. Estamos en un ritmo actual bueno de avance. En total son más de $15 mil millones de presupuesto”, dicen desde Nación. A eso se suman algunas reactivaciones en la ruta 158 (entre Las Varillas y Río Cuarto y entre Las Varillas y San Francisco), en la 38 y en la 9 norte y la 60.

Uno de los programas ancla para el proyecto de infraestructura pública de la actual gestión, el “Argentina Hace”, bajará en Córdoba con sus dos modalidades. Por un lado, se destina un crédito presupuestario a las localidades más grandes del país. En Córdoba ese listado incluye a va a Córdoba capital, Río Cuarto, San Francisco y Villa María. “Es un paquete de obras que van a ejecutar los municipios con fondos de la Nación. Se hizo una distribución en función de la cantidad de habitantes. Córdoba va a recibir $700 millones, Rio Cuarto $250 millones, Villa Maria $150 y San Francisco $80, en total son $1200 millones para obras municipales. Hay 4 modalidades de obras, obras de saneamiento o agua, de renovación urbana, infraestructura social y obras hídricas”, adelantan. Con esos fondos el municipio capitalino encararía obras de renovación vial. La otra modalidad implica que los municipios presentan proyectos. Hay 400 proyectos para la provincia con fondos por otros $800 millones. “Entre las distintas modalidades de grandes ciudades y pequeñas localidades estamos destinando $30 mil millones, $32 mil millones buscando que se logre una reactivación por generación de empleo. Lo importante es que se ha reactivado mucho y tenemos una agenda abierta con todos los municipios y provincias”, remarcan desde la gestión nacional.

La deuda con la Provincia

Durante el macrismo la Provincia avanzó con algunas obras claves. La más importante tal vez fue el cierre del anillo de Circunvalación, entre otras acciones viales. Para ello prosperó un modelo de convenios en que parte de los tramos los hacía la Provincia y otros la Nación. Pero la Provincia fue avanzando y concretando, con la promesa del envío de fondos. Esa deuda se acumuló y hoy supera los $10 mil millones. un monto reconocido por la actual administración nacional. “La Provincia está presentando la documentación y se va pagando, pero…tenemos que reactivar la Argentina y pagarle las obras a Macri…”, se quejan en Nación.