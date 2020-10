Nación pondrá los fondos para el Teatro Comedia

Desde hace semanas se habla de la buena relación que vienen sosteniendo Casa Rosada y el Palacio 6 de Julio. En otras palabras, la gestión que encabeza Alberto Fernández y Martín Llaryora. Con un buen vínculo en las últimas semanas, y avalada esta relación por El Panal como se contó en esta sección el domingo pasado, la noticia por estas horas tiene que ver con el futuro del Teatro Comedia, el espacio cultural que se incendió en 2007. Tras cuatro gestiones municipales de postergaciones -Luis Juez, Daniel Giacomino y Ramón Mestre en dos ocasiones- ahora todo parece indicar que Nación pondrá los fondos que faltan para la restauración del teatro de calle Rivadavia. El año pasado, cuando Francisco Marchiaro era el Secretario de Cultura, la promesa pasó para el segundo semestre del 2019 porque se había caído el contrato con la empresa constructora de aquel momento y finalmente no se cumplió. Ahora, con el mismo Marchiaro dentro del área en la gestión que encabeza Llaryora, la expectativa está en los fondos que puedan llegar desde Nación. ¿Se concretará?



Los tweets que no cayeron bien

A principios de este año, el gobernador Juan Schiaretti recibió -y con mucho afecto, dicen los testigos de aquel encuentro- al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. Es más, incluso algunos operadores del Gobierno nacional resaltaron en aquella ocasión lo cálido que había sido el encuentro en El Panal con el integrante de La Cámpora y, sin ponerlo a la altura de la cercanía con Eduardo ‘Wado’ de Pedro o Ginés González García, ministros del Interior y Salud, respectivamente, hablaban del buen gesto de Schiaretti para con el titular de la cartera de Ambiente. Sin embargo, algo cambió. Primero, algunos integrantes del Gobierno provincial se sorprendieron por el desconocimiento de Cabandié acerca de los incendios en el arribo anterior, no en este; y ahora, fueron directamente funcionarios del Panal a los que no les cayó bien la serie de tweets que el ministro nacional publicó el jueves con respecto a lo que estaba sucediendo en Córdoba. Algunos dicen que las cosas entre la primera línea del Gobierno provincial y el titular de Ambiente de Nación no quedaron bien. “¿Y entre El Panal y la secretaría de Ambiente provincial cómo están?”, se animó a preguntar con picardía un veterano dirigente.

El exconcejal del PRO que propuso escenas de pugilato en La Cañada

La interna amarilla a esta altura da para todo. La semana fue tensa, se dijo, pero hay algunas cuestiones que siguen sorprendiendo. Entre ellas, las diferencias entre las mujeres líderes del PRO en Córdoba, la senadora Laura Rodríguez Machado y la diputada nacional Soher El Sukaría, parecen haberse trasladado a históricos laderos de ambas. Bueno, en medio de las tensiones por las listas, una dura discusión en La Cañada entre el exconcejal Aníbal de Seta -hombre que responde a la diputada- y un asesor de Rodríguez Machado habría terminado con la invitación a pelear por parte del exedil. Situación de la que rápidamente se enteró la senadora. Las diferencias entre las féminas del espacio amarillo se acentuaron esta semana. Del otro lado de la grieta PRO, en el sector de aquellos que presentaron más de ocho mil fichas, un operador disparó sonriente: “el año pasado, (Juan) Schiaretti quería tomar un café con nosotros. Después de lo del jueves, nos tiene que invitar un asado por lo menos”.



Cossar, en carrera

La versión se lanzó el viernes por la mañana en Pulxo PLX 95.1FM. El legislador radical, Marcelo Cossar, correrá hoy la maratón de Londres, pero desde acá, desde Córdoba. El parlamentario utilizará un sistema de geolocalización, como los runners del mundo que decidan formar parte de la tradicional carrera, y en su recorrido pasará por el CPC de Villa El Libertador. Es decir, en la práctica correrá acá, pero en los papeles será para Londres. Cossar, además correrá con una remera en alusión a Blas Correas y una inscripción de las Islas Malvinas.



Presión por Morrison

En el sudeste provincial, en la localidad de Morrison, finalmente habrá elecciones el 25 de este mes para suceder a Jorge Cura, el intendente que falleció hace algunos meses. Con la confirmación por parte de las autoridades sanitarias, la preocupación en la cúpula del PJ pasa por bajar la lista del vecinalismo (Unión Vecinal Federal), quienes eran aliados del peronismo y tienen incluso a algunos dirigentes en el Ejecutivo provincial. Lo cierto es que, según cuentan, dos históricos del PJ como Domingo Carbonetti y Carlos Massei están tratando de desactivar la candidatura Gustavo Reitano, el hombre del vecinalismo y rival de Eliana Lumello, la mujer que impulsa el PJ. Con Río Cuarto y Despeñaderos en pausa, la elección en el sudeste inquieta.



El interventor y las redes sociales

Desde hace semanas, Alberto Simón, el interventor del Surrbac está levantando el perfil en redes sociales. Con una incipiente cuenta en Twitter -por ahora solo 16 seguidores-, desde allí la gestión que encabeza el hombre dispara habitualmente contra la conducción del gremio que encabezan los Saillén y trata de destacar lo que está siendo su gestión. Lo que para algunos es tratar de “promocionar la herencia recibida” y confrontar con la histórica conducción del gremio. “Democratizar la gestión sindical y garantizar los derechos de sus trabajadores”, dice el encabezado de la cuenta de Twitter.



La poco prolija salida de Bermúdez

Peronistas cordobeses, cercanos en algún momento al ahora exsubsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez, vieron con malos ojos cómo se produjo la salida del funcionario del ministerio que encabeza Mario Meoni. “El miércoles llega un mensaje y me dicen que se iban los dos: él y Walter (Saieg). Y después nos avisan que no, que al final era solo ‘el Gaby’. No se manejan así las cosas, el tipo está internado con coronavirus, lo echaron prácticamente de la terapia al único que tenía conocimientos en serio en la materia, que los conoce a todos, empresarios y gremio. Se manejaron mal”, contó el joven dirigente. Bermúdez hace rato venía con diferencias con la administración nacional por la inequidad del reparto de subsidios y se quedaba, cuentan algunos, ante la chance de que prosperara el Ferrourbano, un viejo anhelo del extitular de Transporte en Córdoba. Ahora, algunos caminos lo pueden llevar a Sergio Massa, el titular de Diputados con quien tejió buenas relaciones.