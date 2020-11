‘Nueva realidad’: ¿De qué se trata la nueva etapa pandémica que propone la Provincia?

En la presentación del último reporte epidemiológico, y en un contexto de fuertes flexibilizaciones en toda la provincia, las autoridades del Ministerio de Salud presentaron un concepto que sorprendió: ‘Nueva realidad’. Según explicaron, apela a que la comunidad entienda el riesgo de contagio en determinadas situaciones y adquiera nuevos hábitos de convivencia social.

El ministro de Salud, Diego Cardozo, consultado por PERFIL CÓRDOBA acerca de la incorporación de este concepto explicó que la nueva realidad “es lo que vamos a empezar a promover, con una intención de generar una conciencia diferente en los ciudadanos".

"La idea es empoderar a la comunidad para que cada uno sepa cuál es el riesgo relativo de determinadas acciones y entonces que pueda decidir si quiere o no exponerse", explica. “El virus está afuera cuando nosotros circulamos, y la idea es comunicarles que hay un riesgo relativo. Hay estudios científicos que especifican ese riesgo. Si vas a una reunión familiar, tenés que saber que riesgo tenés de contraer la patología o transmitirla a otra persona. Si te juntas con un adulto mayor, tenés que saber que podés llegar a matarlo”, agrega Cardozo.

— Dentro del glosario de términos que la pandemia fue dejándonos, estaba el de nueva normalidad. ¿Qué diferencia hay entre esa idea y la de nueva realidad?

— El concepto de normalidad genera una comprensión en el ciudadano que puede ser perjudicial. En nuestros equipos tenemos sociólogos y nos explicaron que llamarle normalidad, a algo que no es normal, hace que la sociedad comience a relajarse y crea que es parte del rebrote que tuvo América del Norte y Europa. No podemos decir que algo es normal, cuando no lo es. No es normal que no te puedas reunir con tu familia, no es normal andar con barbijo o tener distanciamiento, no es normal no poder visitar adultos mayores. No es normal que no puedas estar en lugares cerrados y debas estar siempre en lugares hiperventilados. Es una nueva realidad, pero no una nueva normalidad.

—¿Por qué eligen este momento para definir una nueva etapa?

—Después de ocho meses de pandemia podemos ver los errores que comete el mundo. Vemos que la segunda ola en Europa es severa y tal vez es porque no se educó a la comunidad. ¿Por qué es más dura? Porque en la primera ola la gente se dio cuenta de que los jóvenes se morían menos. Entonces el adulto joven no le tiene miedo a la patología y no quieren vivir esta nueva realidad. Quieren vivir en una nueva normalidad, y eso perjudica enormemente a otros grupos poblacionales. Allá también influyó que en el verano la gente se juntó masivamente. Durante la gripe Española, la segunda ola fue mucho más mortal que la primera, por eso consideramos que es el momento justo para hacer esto en América latina. Tenemos que educar a la ciudadanía y empoderarla porque una segunda ola tal vez sea inevitable y, según explicaron los científicos que asesoran a Nación, podría llegar a la Argentina en marzo.