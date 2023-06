Orlando Arduh: “El radicalismo entregó el partido para cumplir con los caprichos de Juez”

Uno de los ‘pases’ más estridentes que tuvo la campaña 2023 fue el protagonizado por Orlando Arduh. El histórico legislador radical, jefe de bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, decidió sumarse a las filas del frente oficialista Hacemos Unidos por Córdoba, la coalición que lleva a Martín Llaryora como candidato a gobernador. Como era de esperar, la movida generó diversas repercusiones, entre ellas movimientos en el bloque legislativo y filosas críticas por parte de algunos de los popes del centenario partido.

Una semana después de que se conociera la noticia, Arduh dialogó con PERFIL CÓRDOBA, brindó las razones de su decisión, explicó qué rol tendrá en la coalición y enfrentó las críticas que aseguran que este acercamiento con el oficialismo data de tiempo atrás.

Visiblemente molesto y ‘sin cassette’, Arduh contó: “El problema mío es con el radicalismo de Córdoba porque no han puesto lo que tenían que poner. Nunca pudimos hacer una interna. Los dirigentes de la UCR entregaron el partido a un extrapartidario como Juez. Nunca tuvieron la predisposición de tener un candidato radical”, arrancó Arduh.

“Todo el radicalismo podía estar atrás de la candidatura de Rodrigo que sería un buen candidato, pero no tuvieron la predisposición. Después de eso dije: por lo menos tengamos un vice que sea radical, alguien que sea competitivo, pero ni eso logramos. Había que bancarle el capricho a Juez”, agregó.

En la misma línea, Arduh continuó con las críticas a su partido: “Creo que si a Juez le planteábamos acompañar a De Loredo, tal vez lo hubiera hecho. Pero bienvenido al radicalismo. En el radicalismo cuando crece alguien, lo cortan. Me pregunto: ¿Porqué a Rodrigo no lo bancaron Negri, Mestre, Miguel Nicolás, la juventud? Todos miraron para otro lado. Hasta los propios amigos de De Loredo no lo bancaron. Por qué no llamaron a todos los intendentes radicales a que nos acompañen el mismo día de votación. Al peronismo lo acompañan 220 intendentes peronistas. Todos esos errores estratégicos, no se pueden cometer. A mí no me llamaron ni para tomar un café. Hasta el presidente del PRO no tenía cabida y se fue. A Jure tampoco lo tuvieron en cuenta; en los primeros 15 lugares, 13 son de Capital. Eso no es hacer las cosas bien”.

–¿Con qué lo sedujo Hacemos Unidos por Córdoba?

–No me sedujeron, yo también los busqué para formar una coalición de gobierno y poder cambiar las cosas desde adentro. Ellos ofrecieron justamente esta idea: un gobierno de coalición y eso es lo que pide el presidente de nuestro partido, Gerardo Morales, que en cada discurso remarca la necesidad de armar frentes de gobierno. Yo he sido muy crítico del oficialismo y son los temas de siempre en los que los he criticado: seguridad, salud, educación. Son temas de los cuales con dirigentes del radicalismo, del PRO, exintendentes, podemos tener desde adentro un aporte y terminar un poco con la grieta.

–¿Cuál es su rol actual?

–Estoy siendo un jefe de campaña radical y llegando a un acuerdo con un futuro posible gobierno. Hasta ahora en una semana, no he hablado con un solo peronista.

–Hay voces que argumentan que su acercamiento con el oficialismo data de antes, incluso apuntan a la ley del juego online promovida por usted. ¿Qué opinión tiene sobre estas versiones?

–Durante 12 años he sido legislador, siempre ocupando cargos importantes, autoridad de cáma ra, presidente de bloque y cuando uno tiene esta responsabilidad genera acuerdos. Cuando he tenido que ser crítico y vehemente lo he sido y cuando debimos acordar, también se hizo. Durante la pandemia, por ejemplo, nosotros teníamos que ayudar y ver que se hicieran bien las cosas, pero cuando no fue así lo marcamos. Eso no significa que tuviera un acuerdo con el peronismo. Cuando el gobierno de Schiaretti estuvo por entrar en default, ¿que querían que hagamos? Nos pedían que aprobáramos el presupuesto para que los bonistas vieran con buenos ojos y eso hicimos. Acá todos se rasgan las vestiduras, pero el radicalismo completo votó el presupuesto nacional. ¿Cómo le van a votar al kirchnerismo? Porque a veces tenés que acompañar, cuando las cosas vienen complicadas.

–¿Y respecto al juego online?

–El famoso tema del juego online fue una propuesta de María Eugenia Vidal. No nos olvidemos que Larreta tiene juego online en Caba, el radicalismo en su totalidad en Mendoza también lo tiene, también lo tiene en Jujuy y el radicalismo de Corrientes, pero todos lo tienen por ley, así se terminaba en un monopolio. La verdad no sé ni cómo está el tema del juego hoy, pero cuando esto termine quiero que nos investiguen a ver si tenemos algo que ver con las empresas en cuestión. Me han querido echar del partido, pero ¡háganme el favor! Por qué no le preguntan al intendente de Almafuerte (N. de E: Rubén Dagum) que no sé cuántas maquinitas puso. A él no le hicieron tanto lío. Yo quería que el juego online no fuera nunca más clandestino.

“Llaryora es un tipo de apertura, se terminó el River – Boca”

Respecto a los alcances que tiene su incorporación a Hacemos Unidos por Córdoba, Arduh aclaró: “Mi acuerdo es provincial, con el oficialismo y lo veo bastante bien. No soy candidato a nada. Sí busco que fortalezcamos la coaliciones, como dice Morales, que tiene un vice peronista en Jujuy o como en Corrientes, que el vice de Valdez también es peronista. No me fui del radicalismo, no me voy de Juntos por el Cambio. Estoy en desacuerdo con cómo se armó a nivel provincial y he buscado la posibilidad de tener algún gobierno de coalición en caso de que gane el oficialismo”.

Arduh aseveró que encuentra diferencias entre los referentes del peronismo: “Llaryora es un tipo de apertura, algo que no tiene Schiaretti y no tenía De la Sota, se terminó el River - Boca, la gente ve eso con muy buenos ojos”.

Por último, también se expresó respecto a la posibilidad de que Schiaretti se sume a un frente con Rodríguez Larreta o Morales, entre otros. “Si a nivel nacional nos damos cuenta que no entramos al ballotage y tenés que fortalecer una alianza, hay que hacerlo porque esto es lo real e importante. No se pueden enojar con el caprichito de Juez. Falta que Juez vaya a Parque Norte. ¿Qué les pasa?”, cerró Arduh.