“Otras provincias no podrían haber llegado a un acuerdo como Córdoba”

Tras lograr una adhesión del 96,29% de los tenedores de los tres bonos de la Provincia de Córdoba emitidos bajo ley de jurisdicción extranjera, el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, dialogó con PERFIL CÓRDOBA sobre los detalles del acuerdo, la posición en la que ahora queda la provincia y el rol de la oposición en todo el proceso.

—¿Considera que fue un buen acuerdo porque, si bien se pagó una tasa alta, se despejó un escenario complejo para los próximos dos años?

—Estoy convencido de que fue un muy buen acuerdo, pero para evaluarlo hay que tener en cuenta las partes en juego. Es decir, por un lado la posición de los bonistas, que querían mantener las condiciones contractuales originales y por otro lado la Provincia, explicando las complicaciones que está enfrentando. En esa puja de argumentos se llegó a algo muy razonable para las dos partes, donde se evaluó la capacidad de ahorro de la Provincia para afrontar los compromisos. Por eso el acuerdo final implica una baja importante de los intereses, de más de un punto, más fuerte en este año y en el próximo, que son años de crisis y un cronograma de pagos que contempla dos años sin amortizaciones y arranca en el 2023, con un perfil más achatado en el tiempo, con vencimientos parecidos en los próximos años. Como resultado, es algo afrontable con el ahorro de la Provincia y es sostenible, que es lo que pide el Gobierno nacional, a través del ministro (Martín) Guzmán. Que haya compromisos que se puedan asumir. Es incorrecto comparar lo de Córdoba con la situación con otras provincias de manera lineal, porque son situaciones muy distintas.

—¿Usted no se siente aludido cuando el ministro Guzmán dice que hay que seguir los criterios de Nación para el canje de deudas?

—Lo hemos hablado con los funcionarios del Ministerio de Economía desde el año pasado, a quienes les hemos mostrado los números pasados, presentes y las proyecciones de los números de Córdoba, con parámetros muy razonables y está claro que este compromiso que estamos asumiendo es asumible. Este compromiso, llevado a una provincia como Buenos Aires, que tiene déficit, seguramente no es sostenible, porque la situación fiscal de esa provincia es muy distinta. Adherimos a la idea de Guzmán de no comprometernos a cosas que no se pueden asumir y estamos convencidos de lo que Córdoba acordó cumple con ese requisito.

—¿Está bien ‘posicionada’ Córdoba frente a otras provincias?

—Es muy notable. Si se analiza lo que ahorraba Córdoba hace cinco años y otras jurisdicciones, hay diferencias notables. La deuda de Córdoba equivale, en promedio, a dos años de ahorro de la Provincia; Mendoza son siete años y Buenos Aires 20… y hay provincias que no tienen ahorro y eso es un problemón. Los que negocian del otro lado saben de esa situación y eso condicionó el arreglo, por lo que en función de esas cuestiones considero que es muy buen acuerdo.

—¿Hubo tensión con el Gobierno nacional por la negociación de la deuda?

—Hablamos, discutimos, aprendimos mucho, nos dieron consejos sobre cómo llevar adelante la negociación. Fue un trabajo conjunto muy fructífero y llegamos a un acuerdo sostenible, y que se haya llegado a un acuerdo sin caer en default nos deja bien parados para un futuro, cuando se abran los mercados: volver acceder a financiación cuando Argentina regrese a los mercados y podamos contar con ese recurso extra es muy bueno.

—¿Cómo se plantea de ahora en más la toma de deuda en dólares?

—En el corto plazo, Argentina no tiene acceso al financiamiento voluntario, pero sí estamos negociando con algunos organismos multilaterales distintas fuentes de financiamiento. Hoy no sería conveniente, pero el hecho de resolver el tema de esta manera nos coloca en una buena posición a futuro.

—¿La autorización de Nación sale en el corto plazo?

—Venimos hablando desde el año pasado, les fuimos adelantando todo, lo único que nos faltaba era el cierre por lo que la semana que viene vamos a tener la autorización para cerrar el acuerdo.



—¿Le sorprendieron las críticas de la oposición o es parte del juego político?

—Yo lo lamento por Córdoba, porque en democracia no es solamente importante lo que hace el oficialismo, sino también la oposición, con propuestas, críticas y sugerencias que ayuden a enriquecer el debate. Considero que hay un error de concepto en relación al origen de la deuda, ya que ha sido una deuda que permitió hacer obras muy importantes para Córdoba, por lo que cuestionar la deuda es cuestionar las obras. Y después, lo que vi fue una visión casi de ensañamiento a apostar a que fracasara este proceso, que obviamente fue muy difícil porque nadie preveía una crisis de la magnitud como la que hemos tenido y lejos de aportar ideas, pareciera que les alegrara el fracaso. Afortunadamente eso no ocurrió y se llegó a un acuerdo y hago votos para que la oposición focalice mejor los planteos.