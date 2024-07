Para el economista Simonella las medidas de Caputo: “hacen recordar a las del kirchnerismo”

El economista José Simonella calificó de heterodoxo y arriesgado las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo para contener la suba del dólar blue y la ampliación de la brecha con el oficial.

“Sin dólares es muy riesgoso salir del cepo, hay que tener dólares para enfrentar una supuesta demanda. Lo que estamos viendo es una medida más parecida a lo que en algún momento aplicó el kirchnerismo, esto de intervenir en el mercado de contado con liquidación”, explicó el especialista cordobés.

Desde el inicio de la semana, el Gobierno adoptó una serie de medidas financieras diseñadas para controlar la brecha cambiaria y gestionar el suministro monetario en la economía nacional. Según fuentes oficiales, estas acciones buscan estabilizar el mercado financiero interno y restaurar la confianza en la economía luego de recientes turbulencias.

Ahora, el francés a $2.300 el kilo: nuevo aumento del pan en Córdoba ¿cuánto cuestan los criollos?

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que las medidas incluyen la compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), seguida de ventas equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL) para neutralizar el impacto en la cantidad de pesos en circulación. Este enfoque tiene como objetivo mantener un equilibrio financiero sin aumentar la oferta monetaria.

“A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce. Es decir, si el BCRA comprara dólares en el mercado único, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL)”, dijo el funcionario a través de redes sociales y agrego: “En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el Mulc, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit”.

“El peso será la moneda escasa y demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos. La absorción es por la cantidad de pesos. O sea, el Central retira solo los pesos emitidos y se queda con el neto de dólares en la medida que haya brecha”, concluyó.

El economista José Simonella, consultado por el programa “Con el Diario del Lunes”, consideró estas políticas como una respuesta heterodoxa y arriesgada, que podría tener similitudes con estrategias implementadas en el pasado por el kirchnerismo. Según Simonella, las medidas apuntan a recuperar los pesos inyectados en la economía por las compras de dólares y a reducir la brecha cambiaria que se agudizó recientemente.

Sin embargo, advirtió sobre posibles desafíos, como la dificultad de recuperar reservas internacionales y la incertidumbre en los mercados financieros si las políticas no se sostienen a largo plazo.

Guido Sandleris: controlar la inflación con el precio del dólar puede afectar las reservas del gobierno

Sobre la salida del cepo, el economista explicó: “para salir del cepo se necesita tener dólares. Milei esperaba conseguir esas divisas con la liquidación de la cosecha gruesa pero finalmente no sucedió. Ahora le queda la apuesta del blanqueo, si es resulta exitoso, y por otro lado el RIGI si es que tienen previamente acordado con empresas que vayan a invertir en sectores como minería y o petróleo. Esas son las dos vertientes que tiene el gobierno para generar un colchón de dólares y salir del cepo”.

“Si bien Caputo está hablando con el FMI, en el corto plazo no vendría un nuevo financiamiento. Sin dólares es muy riesgoso salir del cepo y esto Caputo lo sabe por eso plantea que hay que salir bien y no rápido”, dijo y agregó: “Para salir bien hay que tener dólares para enfrentar una demanda extraordinaria de divisas, tanto para empresas que quieren girar dividendos, como para compromisos que no fueron honrados de deudas del periodo 2023”.

Consecuencias en la economía real: “la economía real está muy golpeada, la recuperación no va a ser en V como venían planteando y hasta el gobierno lo está viendo. La recuperación va a ser mucho más lenta y heterogénea. El problema de esa heterogeneidad es que los sectores que son demandantes de mano de obra (construcción, comercio e industria) son los que más le cuesta recuperarse porque dependen del mercado interno que está muy golpeado por consecuencia de la ciada del salario real y del gasto público”, explicó el economista.

En conclusión, Simonella considera que estas medidas marcan un intento del Gobierno por estabilizar la economía y preparar el terreno para una recuperación sostenida, aunque enfrenta retos significativos en términos de sostenibilidad y efectividad a largo plazo.