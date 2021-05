"Para nosotros, Basterra es un ministro testimonial"

La Comisión de Enlace que nuclea a las principales entidades del agro que operan en Córdoba se declaró esta semana en estado de “alerta y movilización” por el incremento en los controles de los mercados, las expresiones y amenazas ante una suba de retenciones y lo que consideran una “escala intervencionista”. Para el campo de Córdoba, el Gobierno nacional vuelve a sorprender con prácticas que fracasaron. Y advirtió que “sobrevuelan los fantasmas del desastre productivo que provocó por entonces la intervención de la fórmula Cristina Kirchner-Guillermo Moreno en la cadena de ganados y carnes. Con el correr del tiempo, la creación de los ROE generó una caída del stock ganadero de más de 10 millones de cabezas, excluyó al país del ranking de los mayores exportadores, se cerraron unas 100 plantas frigoríficas y se perdieron miles de empleos”. También remarcaron que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca se ve desbordado por las acciones de la Secretaría de Comercio Interior.

PERFIL CORDOBA dialogó con Alejandro Buttiero, presidente de Coninagro Córdoba quien adelantó que por ahora no analizan ir a las rutas, pero sí un cese comercial.

-¿En que advierten la “escalada intervencionista”?

-En primer lugar en el acceso a las divisas. A esto se suma que con el aumento del blue tenes un aumento encubierto de las retenciones porque si queres comprar insumos tenes que hacerte de dólares en la Bolsa o ir al mercado negro. Al dólar oficial que nos pagan hay que restarle el 33%, con lo que cobramos a dólar de $65. No hay que olvidarse los intentos de intervencionismo, como el de cerrar exportaciones de maíz. Ellos no se equivocan, tiran para ver qué pasa, instalan algo para ver la reacción. Si la reacción es muy efervescente se quedan en el molde, sino saben que tienen un as bajo la manga para ir generando más incertidumbre en el mercado. Con esto del mercado de la carne hubo llamados, no sé si decir aprietes, no sabemos en qué quedó. Ahí está lo que llamamos alerta y movilización porque tenemos que estar atentos a ver qué sucede. Está perfecto que controlen la carne si hay empresas que no están en regla, pero no restringas a todos, si con AFIP está la información de quien está bien y quién no. Con todo esto de más controles buscan demostrar que tienen poder, el sartén por el mango.

-¿Son medidas que se toman por cuestiones fiscales o para “medir” al campo?

-Creo que es más lo segundo. Al campo lo siguen teniendo como que es el formador de precios y nada que ver. El gobierno no sabe que el 80% de la producción de maíz se hace sobre campo arrendado y que el costo es altísimo. Y no convocan al diálogo, el presidente dijo que no iban a tomar decisiones sin consultar al campo. Está bien, gobierna el presidente, pero si nos convocan les podemos decir que conviene hacer, porque conocemos. En 2011 De la Sota nos llamó para pedirnos un aumento en el Inmobiliario Rural, necesitaba $400 millones, y se acordó y recaudó $390 millones. Eso fue diálogo.

-¿Están viendo un revival del 2008?

-Lo que pasa es que mucha de esta gente ha quedado dolorida por el 2008 y vos no podes quedarte mirando lo que pasó hace 13 años. Es una locura, no tiene sentido. Acá hay una cuestión ideológica con el campo, también se ve con la ley de biocombustibles, un proyecto hecho sobre la hora, que le da entrada al lobby petrolero y que va en contra de todo lo que hay que hacer. En lugar de subir el corte de bioetanol y biodiesel plantea bajarlo. Hoy necesitamos una prórroga de esa ley actual y debatir después una ley mejor.

-¿La suba de retenciones que se comenta queda en amenaza?

-Para una suba de la soja tienen que ir al Congreso, para maíz o trigo todavía tienen un margen. Pero eso es algo con que se llevan puesto a los chacareros, a los productores genuinos los deja fuera del camino.

-¿Creen que tiene más peso la secretaria de Comercio Español, que un ministro como Basterra?

-Nosotros decimos que es un ministro testimonial, te sentás con él y está todo bien, pero son los más peligrosos. Da la sensación de que Agricultura ha decidido y ha hecho muy poco en realidad. Desde que el ministro dijo que se había enterado por los medios de Vicentin…yo en su lugar no hubiera dicho nada. No sé si no tiene campo de acción, pero no tiene fuerza política.

-Cuando hablan de alerta y movilización no hablan de ir a las rutas

-No, estamos viendo todo el panorama, todas las semanas el productor se encuentra con algo distinto y está cansado. Un cese comercial no se descarta, hay que ver que se decide con las bases. Al productor le dicen que es el formador de precios y el producto lechero la está pasando mal, están cerrando tambos.

-¿El campo va a seguir liquidando por los buenos precios?

-Yo puedo hablar por los medianos y pequeños productores y eso depende cada quien, muchos van a liquidar porque tienen que pagar los costos de la producción y una parte la guardarán como reserva para lo que viene.