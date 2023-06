“Son muchos los que hablan y opinan, pero no deciden nada. Córdoba está vista como un lugar distinto. Aquí no hay discusiones sobre libertad de prensa, no hay grieta, y en Juntos por el Cambio el escenario de la disidencia es todos los días”, así comenzaba la conferencia el vice intendente a cargo del Ejecutivo municipal.

Passerini: La crítica a Schiaretti busca desviar la atención de la gran crisis interna que tienen.

Esta mañana fue el anfitrión de la recepción de la prensa en el Palacio 6 de Julio con motivo del día del periodista. El vice intendente, ahora a cargo de la Intendencia con motivo de la licencia solicitada por Martín Llaryora, opinó acerca del convulsionado escenario político que se vive en estas horas y disparó contra los referentes de Junto por el Cambio.

“En el momento que vive el país, y en la situación que estamos, ver que una expresión política, en un momento tan trascendental, muestra tantas inconsistencias y tanto enfrentamiento interno, deja en claro que no tienen responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y a la sociedad hay que darles certezas en los momentos difíciles. Los individualismos y los egos están produciendo situaciones como la actual”, señaló.

Passerini también se refirió a las críticas vertidas por el expresidente Mauricio Macri hacia Schiaretti en su visita de ayer a la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Nosotros no esperamos de la oposición más que críticas. Todo el mundo reconoce en Schiaretti a una persona muy importante. Es un gobernador prestigioso al que todos quieren sumar. La crítica a Schiaretti busca desviar la atención de la gran crisis interna que tienen. Hablan de cambio y no han cambiado nada. Intentan migrar sus problemas internos a otro espacio. Es en todos los ámbitos. De Loredo dijo que Juez había destrozado la ciudad y que no representaba los valores de Juntos por el Cambio. Las incoherencias que muestran en ese espacio me eximen de cualquier análisis”, disparó.

“Nosotros estamos gobernando la ciudad muchísimo mejor de lo que hicieron ellos. Esta ciudad estaba hundida,

Y agregó: “Nosotros estamos gobernando la ciudad muchísimo mejor de lo que hicieron ellos. Esta ciudad estaba hundida, abandonada y hoy muestra progresos obras. En estos 3 años y medio dimos vuelta una página de 20 años de decadencia. Y en esos 20 años estuvieron los que hoy están en Juntos por el Cambio”.

Respecto a la posibilidad de Schiaretti de formar un gran frente con Rodríguez Larreta, Morales, entre otros, Passerini descartó la posibilidad de formar parte de Juntos por el Cambio: “Schiaretti está planteando un camino diferente. Nosotros no queremos sumarnos a otro espacio, queremos generar un espacio distinto”.