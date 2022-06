Passerini: “Soy garante de la continuidad del proyecto de Llaryora en la Municipalidad”

El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, habló sobre el escenario 2023 para Hacemos por Córdoba, tanto a nivel provincial como municipal. En ese sentido, puso de manifiesto que ante la imposibilidad de que Juan Schiaretti sea reelecto, el mejor preparado para sucederlo es el actual intendente, Martín Llaryora.

Consultado en ‘Con el diario del lunes’, el programa que se emite los lunes a las 20 por Canal 10, Passerini no dudó en afirmar que está “preparado para ser candidato a intendente de la ciudad de Córdoba”. Inclusive, fue más allá al afirmar que “con Martín estamos demostrando que tenemos experiencia de gestión. Además, Córdoba nos dio la oportunidad de demostrar que un intendente podía trabajar con el gobierno provincial y la gente está viviendo los resultados de la transformación de la ciudad. Este proyecto merece continuar y yo soy garante de esa continuidad”.

Las declaraciones de Passerini causaron sorpresa no solo por la contundencia de las mismas, sino porque hasta el momento quienes también aspiran a suceder a Llaryora en el Palacio 6 de Julio se mostraron más cautelosos.

En ese sentido, Miguel Siciliano sostuvo que no era tiempo de hablar de candidaturas, aunque su esposa, Victoria Flores, en declaraciones en un programa de TV sostuvo que “Miguel sería el mejor candidato a intendente”. En tanto, Marcelo Rodio, presidente de Tamse, blanqueó su intención de ser candidato a intendente. Inclusive, en la danza de nombres también hay que sumar a la actual senadora nacional Alejandra Vigo, aunque desde su entorno no confirman ni desmienten los rumores.

A fines de mayo se conoció una encuesta encargada por Hacemos por Córdoba en la que se medían diferentes escenarios tanto a nivel provincial como municipal. Así, se realizó un mapeo con cuatro escenarios distintos, enfrentando a los mismos probables rivales (en este caso Luis Juez, candidato a gobernador y Rodrigo De Loredo como candidato a intendente de Juntos por el Cambio).

Según la encuesta, Llaryora gobernador y Passerini intendente arroja una intención de voto de 39,6% frente a un 27,6% que registrarían Juez-De Loredo. Si bien los cuatro potenciales candidatos medidos mostraron números favorables (además de Passerini, también se midió a Siciliano, Vigo y Rodio), la conclusión en Hacemos por Córdoba es que “lo que arrastra es la gestión y en eso es en lo que hay que enfocarse”.

Distribución de subsidios. En otro tramo del programa, el viceintendente habló sobre el debate por el transporte y sostuvo que “se atraviesa un momento histórico”. “Por primera vez, Llaryora no está solo en el planteo, ha logrado sumar otras voluntades, como los intendentes de Rosario, Santa Fe, Mendoza y Bariloche. Y ahora hay dieciséis gobernadores acompañando el proyecto”, puntualizó.

Según el funcionario este problema no podrá resolverse si no se avanza con la distribución equitativa de los subsidios. “En Argentina hay una desproporcionalidad en la distribución de los fondos del transporte que no soporta más. En Córdoba tenemos que detraer recursos para sostener el sistema de transporte público, un desembolso que no estaba en los planes pero que es necesario para garantizar el servicio. Es injusto que solo el 15% se reparta entre las provincias y el resto se concentre en Buenos Aires”.

Para eso, se mostró confiando en que el proyecto de Boleto Único Federal, impulsado por Alejandra Vigo en la Cámara de Senadores y por el bloque de Hacemos por Córdoba en Diputados, pueda concretarse.