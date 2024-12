Picat tras su expulsión: "En la Capital Federal la UCR es un socio del kirchnerismo"

El diputado nacional Luis Picat calificó de "lamentable" la decisión del Tribunal de Ética del radicalismo de expulsarlo del partido.

El legislador cuestionó que "un partido histórico, institucional, que se supone democrático, de amplitud, por el que han pasado tantos desde Moreau hasta Cobos, se dedique a estas cuestiones tan miserables si se quiere".

"Socio del kircherismo"

"Evidencia lo que está pasando a nivel nacional con el partido, con una mirada muy kirchnerista, de Lousteau, de Manes", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Ya viene esto de hace 20 años con Ricardito Alfonsín, Moreau. En la Capital Federal la UCR es un socio del kirchnerismo", aseguró Picat.

"Dentro del radicalismo siguen estando tres posiciones pero eso no quita tener múltiples miradas, desde Alvear a Yrigoyen pasando por todos los que han pasado por el radicalismo han tenido diferentes miradas y hay que tolerarlas y se gana en elecciones", insistió el diputado nacional por Córdoba.

"Nosotros esa mirada la ganamos el año con el 75% en las PASO, ganándole al binomio Larreta-Morales. Y eso se debe respetar. Es la voluntad popular, del voto. Estos tipos se ve que no les interesa ganar elecciones sino que les interesa atropellar con otro estilo", recordó Picat.

"Lousteau ni siquiera era afiliado radical hace cinco años. Lo pusieron a dedo con delegados. A la gente no le debe interesar esto", añadió.

Cómo sigue

"Lo importante es el debate, hacia donde queremos la mirada del país. Nosotros dijimos ´entramos, le damos gobernabilidad, queremos que le vaya bien a este gobierno´. Y después de acá a 4 años será el debate de qué otras opciones hay a una candidatura presidencial. No es el momento. No podemos estar 4 años discutiendo esto", expresó Picat.

Al ser consultado sobre si podría integrar ahora la Libertad Avanza, el diputado respondió: "La verdad que me deja en una posición independiente, prácticamente siempre he sido y me he manejado desde ese punto de vista, pero no me parece hoy el momento adecuado de cruzar filas partidarias".

Aunque luego aclaró: "Reafirmo que voy a seguir acompañando por lo menos las políticas económicas de este Gobierno como lo hemos venido ahora haciendo. Que le vaya bien, eso es lo que quiero, bajo el paraguas de Patricia Bullrich".

Críticas de De Loredo

Rodrigo de Loredo calificó de "Ilegítima, arbitraria y parcial" la "decisión de un tribunal de conducta que parece más abocado a una interna que al rol que debe cumplir".

"Con un bloque escindido en Diputados, y con senadores y diputados que en reiteradas ocasiones tomaron posturas distintas a sus bloques, selectivamente se busca castigar solo a unos. El partido chico, cerrado, burocrático, incoherente y con doble moral, no le sirve a nadie", escribió en su cuenta de la red social "X".

Picat fue expulsado junto al tucumano Mariano Campero y al misionero Martín Arjol, por “grave conducta partidaria que afecta la dignidad de la UCR en los términos del art. 53 y ccdts. de la Carta Orgánica Partidaria”.