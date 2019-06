Planificar e incluir

por Redacción Perfil

La clave de todo está en la planificación estratégica, para intentar estar siempre un paso adelante frente a eventuales crisis, identificando variables y proporcionando respuestas a los distintos escenarios que puedan presentarse.

El rol del Estado es decisivo en el diseño de planes a mediano y largo plazo, y tiene los recursos humanos y económicos para hacerlos. Aunque con la condición de que dichas planificaciones no estén “grabadas en piedra”.

Imaginemos una autopista en la que tengamos que cambiar constantemente de carriles para superar los obstáculos que se presenten, de manera que nuestra hoja de ruta deberá ser siempre flexible y adaptable a las dinámicas sociales cambiantes.

La cuestión es que la velocidad de los conocimientos y de los nuevos requisitos tecnológicos es mucho más rápida que los mecanismos y herramientas utilizadas para acompañar ese proceso. Por eso, la imaginación, la creatividad, la planificación y la flexibilidad son conceptos prioritarios en cualquier agenda estatal para superar las crisis.

Lo he dicho muchas veces: la única forma de achicar la brecha con las clases menos favorecidas es ampliando la oferta educativa. Resulta incomprensible que hoy, todavía, tengamos que convencer a los gobiernos del enorme alcance de la educación.

Si tenemos un 30% de pobreza y no se aborda la situación con mucha más educación, la adversidad va a ser permanente. Cuando me preguntan si es un desafío que la educación superior concilie la excelencia académica con la inclusión, yo digo que es una obligación.

Argentina tuvo ejemplos en el pasado hasta los años ‘60. Pero inclusión significa hoy mucho más que hace 20 años. Pensando en los nuevos colectivos que ingresan a las universidades en todo el mundo: los de 17 o 18 años que ingresan desde el secundario, los trabajadores de 40 años que necesitan reciclar sus conocimientos al igual que los profesionales.

Para cumplir este objetivo necesitamos al menos dos cosas: una gran ampliación del sistema para que no suceda lo mismo que con las escuelas secundarias, donde si bien fue exitosa la inclusión, no tuvimos las suficientes herramientas para sostener la calidad.

Hay que prever esto, lo cual va a requerir muchísima mayor eficiencia del sistema universitario para usar sus recursos humanos, económicos y tecnológicos. Y más presupuesto para poder atender no solo a esta diversidad de población, sino también a la diversidad geográfica.

En los próximos años participaré en un equipo que trabajará coordinadamente en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Ministerio de Educación de la Nación para ocupar la totalidad del territorio argentino con educación a distancia, semipresencial y presencial de calidad.

Todo requiere repensar las tecnologías pedagógicas e incluir en este caso los trayectos formativos a través del sistema de créditos multidisciplinarios.

Hay que recordar que el Clúster Tecnológico de Córdoba, que se generó a partir de la participación de algunas grandes empresas como Motorola, eligieron Córdoba por la cantidad de jóvenes estudiando matemáticas y por la cantidad de doctores en Física, Matemática y Astronomía, cuando en esa época el mercado indicaba que había que cerrar las escuelas técnicas, que era lo mismo exportar caramelos que automóviles, y que era un gasto innecesario invertir en doctores en Astronomía.

Pues bien, el hecho de haber tenido esos profesionales en ese momento hizo que se desarrollara un Clúster que empleaba 600 personas y hoy tiene más de 20 mil personas más otras 10 mil asociadas.

No es fácil pronosticar cómo estará Córdoba dentro de 10 años. No obstante, frente a esa incertidumbre, tenemos algunas certezas: no sabemos qué trabajos serán necesarios en el futuro. Por eso pensamos en el Campus Norte, un espacio de educación experimental en Estación Juárez Celman, donde hemos confluido el Gobierno provincial, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional para desarrollar nuevas herramientas educativas que se adapten a esos nuevos y desconocidos escenarios.

Hugo Juri es rector de la Universidad Nacional de Córdoba