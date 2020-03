Polémico: la Provincia sale a pedir que se cumpla con los impuestos

por José Busaniche

No parece el mejor momento. Pero la Provincia quiere que hablemos de los impuestos. Con buena parte de las empresas, profesionales y cuentapropistas afectados por la caída de la actividad que originó la pandemia del coronavirus una de las consecuencias directas será un resentimiento en las arcas públicas nacionales, provinciales y municipales. Desde hace casi dos años, producto de la recesión económica, la recaudación de la Provincia pierde mes a mes. Durante 2019, por caso, la caída en la recaudación real superó los $20 mil millones. Y las buenas perspectivas que podían esperarse por una reactivación de los sectores productivos combinada con una desaceleración de la inflación quedaron en la nada por el mazazo que supone la pandemia. Aún no hay certezas del impacto final en la actividad y en los ingresos públicos, pero todos los administradores y consultores están preparando sus lápices para corregir a la baja las estimaciones iniciales. En ese contexto, de inédita caída de la actividad para siete de cada 10 empresas, el Ministerio de Finanzas de la Provincia, vía Rentas, diseñó una campaña que se respaldará con notificaciones vía mail pidiendo a los contribuyentes que cumplan su parte pagando los impuestos.

Un garrón. En una de las piezas iniciales de la campaña que se está ajustando para comunicarse en breve se advierte: “¿Qué pagar un impuesto es un garrón? Lo sabemos. ¿Qué muchas veces no recibiste la mejor respuesta de parte del Gobierno? Lo sabemos. ¿Qué con esta incertidumbre no está en tus prioridades pagar impuestos? Lo sabemos”. Y destaca que “para que aquellos que nos cuidan puedan seguir haciendo su trabajo, para que el gobierno pueda auxiliar a las empresas que producen y dan trabajo, es imperioso que nosotros te facilitemos las cosas y vos cumplas tu parte, de manera que lo que pusimos en marcha entre todos, no se detenga”. Según explicaron fuentes oficiales de Finanzas, la campaña que se prepara y el envío de notificaciones busca enfocarse en convencer a quienes puedan pagar sus impuestos a que lo hagan: “El mensaje del Gobierno es no perseguir con el cobro de los impuestos a quien no puede y está en una situación crítica, pero sí está decidido firmemente a pedir la colaboración de quienes pueden pagar impuestos y los están adeudando. El Gobierno no está pensando en una condonación o un perdón hacia quienes no pueden, pero hoy el foco va a estar en pedir el pago de los que sí pueden y están menos afectados por el freno en la actividad”.

Desde la cartera de Finanzas recalcaron que no se analizan nuevos impuestos ni subas y que está basada en la pauta impositiva 2020. “La decisión del Gobierno es firme en el sentido de que tiene que salir a cuidar vidas, tiene que sostener la economía. Este dilema mundial la Provincia lo encara por el lado de sostener el equilibrio y una equidad tributaria lo más fina posible de a quién se pide el compromiso. Se está focalizando mucho en el estudio de los perfiles y el cumplimiento tributario. Estamos haciendo una sofisticación muy grande para que no caiga el pedido a todo el mundo, está claro que tenemos el desafío de mirar al contribuyente desde donde está parado, no es lo mismo el gran contribuyente que el monotributista”, afirmaron.

Incentivo. ¿Por qué la gente debería pagar ahora en este contexto? ¿Qué incentivos van a generar?, fueron algunos de los interrogantes que acercó este medio. En ese sentido, desde Finanzas señalaron que preparan una serie de acciones. Entre ellas ya está definida una puntual para quienes tengan deudas del Inmobiliario Rural: “Se va a ofrecer un bono a cuenta para quienes lo adeuden y que les servirá para compensar el Inmobiliario del año 2021. Ahí hay tiempo hasta el 15 de abril para pagar. Y también lo que estamos diciendo es que, si no se paga, cuando termine la cuarentena los plazos empiezan a correr, se cae en sobrecostos y se perjudica el perfil fiscal hacia el futuro. Para evitar todo eso es que llamamos a pagar a quienes pueden hacerlo”, remarcaron.