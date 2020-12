Por la segunda ola, desde Salud duplicarán la cantidad de testeos

Por estos días, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia ronda una certeza que preocupa a las principales autoridades sanitarias: la segunda ola llegará a Córdoba y será de igual o mayor crudeza que la primera.

Por tal motivo, y según las lecciones aprendidas, se diagraman acciones para afrontar un nuevo aumento en los casos que, según expertos, podría llegar en febrero a Buenos Aires y en marzo al resto del país.

Una de las principales medidas que se tomarán desde el Gobierno es la duplicación de la cantidad de testeos. Córdoba se encuentra entre las provincias que más testean en el país, medida que fue destacada por epidemiólogos nacionales; sin embargo, para la segunda ola se proyecta duplicar la cantidad actual.

Para tal fin, será clave la incorporación de un nuevo test de diagnóstico de Covid-19. Se trata del Neokit Plus, un método de testeo que se suma a los tres existentes (PCR, antígenos y serológicos) que, a partir de una muestra clínica directa -obtenida por hisopado o saliva-, puede detectar el virus de manera rápida. Este tipo de testeos tienen dos ventajas: ahorro de tiempo y de costos.

Ya arribaron a la provincia los primeros 4.000 kits enviados por el Instituto Malbrán, que se repartirán entre 11 centros de salud. En una próxima etapa, calculan que en el próximo mes, llegarán 30.000 test más.

Gabriela Barbás, secretaria de Salud de la Provincia, explicó a PERFIL CÓRDOBA que los test utilizan un equipamiento muy sencillo. Además, permiten hacer tanto muestras individuales como en pool, lo que generará un importante ahorro de tiempo.

“En una hora y media tenés un resultado de altísima calidad. Además, al tomar la muestra de saliva nos independizamos de algunos insumos, como el hisopo. Tal vez mucha gente no lo recuerde, pero al comienzo de la pandemia era todo un tema conseguirlos”, rememoró la funcionaria.

“Para PCR necesitás laboratorios de alta complejidad. Aquí necesitas personal capacitado, pero sin llegar a lo que necesitan los estudios de PCR. La tecnología es más parecida a la que requieren los test de antígenos”, amplió Barbás, y comentó que estos días son clave en el armado de la red de testeos y formación de los profesionales que utilizarán el Neokit: “Estamos en la etapa del armado de la red, capacitación de los profesionales y la semana que viene estaremos visitando cada uno de los laboratorios”, completó.

Centros. En total serán 11 centros que contarán con la tecnología del Neokit Plus. En Córdoba Capital testearán en el Polo Sanitario de la ciudad (Hospitales Rawson y San Roque). En el resto de la provincia a la red la integrarán las localidades de Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Marcos Juárez, Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero, Oliva, Alta Gracia y Unquillo.

Neokit Plus, un desarrollo del Conicet. El Neokit Plus posibilita evitar un paso que es la extracción del ARN de la muestra del paciente”, explicó Adrián Vojnov, investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Fitopatología Molecular del Instituto César Milstein. “Hasta hoy se hace un hisopado y esa muestra se traslada a un laboratorio que lo primero que tiene que hacer es extraer el ARN y después se confirma si hay o no virus con PCR o con otro sistema que puede ser nuestro Neokit Covid-19", amplió, en diálogo con Télam.

“Lo que permite el Neokit Plus es evitar ese paso de purificación de ARN a través de un buffer que se le asoció al kit original, que permite hacer un tratamiento de la muestra muy simple y rápido y acorta casi a la mitad el tiempo del resultado", cerró.

Quieren a todos los médicos disponibles para marzo. Otra de las medidas que se prevén de cara a la segunda ola de Covid-19 es el descanso del personal de Salud. Desde el Ministerio consideran que el 2020 ha generado un desgaste físico y emocional muy importante para los profesionales. Por ese motivo, y sobre la base del marcado descenso de casos registrado, comenzaron a otorgar vacaciones a médicos y personal de enfermería. En grupos, todo el personal de salud irá descansando hasta el mes de febrero inclusive. “En marzo queremos contar con todo el personal a disposición”, reconocieron desde el Ministerio de Salud de Córdoba.