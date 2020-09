Por Zoom, Massa adelantó la adhesión al canje a peronistas

El jueves por la noche el tigrense Sergio Massa encabezó un Zoom con mucha presencia de peronismo cordobés. La charla varió por todas las cuestiones que atañen al Gobierno nacional, su rol como presidente de la Cámara de Diputados y el futuro partidario. Sin embargo, un referente sub-40 del PJ cordobés mostró la misma noche del jueves un marcado optimismo por el comentario del hombre fuerte en esa parte del Congreso. “Sergio Tomás acaba de adelantar que el Gobierno va a anunciar el canje de deuda con mayor porcentaje de adhesión del mundo ¡arriba del 90%!”, dijo el peronista en una breve charla en la previa del fin de semana. Ya en viernes, se terminó confirmando la primicia que el joven referente del PJ cordobés había hecho correr en los grupos de WhatsApp del partido.

Llaryora y la gestión

Superada hace rato la agenda de negociación con los gremios, el llaryorismo quiere entrar en otra fase sin descuidar lo que está ocurriendo con la pandemia y el rol de Nación y Provincia para tratar de dar respuestas al coronavirus. En ese tren, y acatando lo que dispongan tanto en Balcarce 50 como en El Panal, en la semana desde el entorno del secretario de Salud del Municipio, Ariel Aleksandrof, dejaron trascender que hay un pedido desde los despachos principales del Palacio 6 de Julio para demostrar un regreso a las oficinas de los estatales municipales en su totalidad. “Desde arriba están pidiendo que se vuelva a los CPC, que la gente vea gestión y actividad en las dependencias municipales y por eso le pidieron a Ariel (Aleksandrof) que vayamos avanzando”, dijo un influyente funcionario del área durante la semana.

A Pereyra no le hablen de aislamiento

La escena se produjo el fin de semana pasado en Traslasierra, uno de los sectores de la provincia que registró hace poco más de un mes un brote de coronavirus que preocupó a varios. Con una cuarentena sin permisos para las reuniones sociales hasta ese momento, en la localidad de Las Tapias se realizó un asado -de esos que responsabilizan por los contagios tanto en Nación como en Provincia- y el motivo era el festejo del cumpleaños de la hija de Argentino Pereyra, hermano de Juan Manuel Pereyra, el exdiputado nacional del kirchnerismo hasta diciembre pasado. En un video que se hizo viral, y donde también se encuentran además de la cumpleañera el hermano de un periodista de Traslasierra, se ve el festejo posterior al asado. Con baile, todos los comensales -entre los que se encuentra otro hermano Pereyra- tomados de las manos, en ronda con sus esposas y bailando folklore. “Hay un kil… grande con esto acá”, reconoció un peronista de aquellos pagos y dijo que la cumpleañera es además asesora legal de la comuna de Las Tapias, donde se desarrolló el festejo. Pereyra, que se mostró siempre un aliado del kirchnerismo nacional, es padre de Gloria Pereyra, la actual intendenta de Villa Dolores; toda una familia de relación tensa con el oficialismo provincial. ¿Qué dirá Alberto Fernández si ve el video?

Rossi con roce peronista

Uno de los radicales que fue noticia en la semana fue el legislador provincial Dante Rossi. El parlamentario afirmó en el programa de televisión Entre Gallos y Media Tarde (El Doce) que, entre Mauricio Macri y Alberto Fernández se sentía más cerca del actual presidente. Manifestación que causó rechazo entre sus pares dentro del partido y se lo hicieron saber. Sin embargo, no fue el único roce con el peronismo que tuvo Rossi. Durante los incendios, el legislador fue hasta Punilla y se mostró con el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y con el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, hermano de Carlos, el senador nacional.

Saliba, el intendente enojado

Sin dudas que el caso Solange sigue teniendo un alto impacto en la sociedad cordobesa. En el anuncio de la situación epidemiológica que hace habitualmente el ministro de Salud, Diego Cardozo, algunos colegas le preguntaron por el diálogo que tuvo con el padre de la joven y el integrante del gabinete schiarettista contó que se había puesto en contacto con Pablo Musse. Sin embargo, una voz que trascendió poco fue la de Oscar Saliba, el intendente de Huinca Renancó, donde estaba el control sanitario del COE que obligó al hombre a regresar a Neuquén. A comienzo de semana se hizo viral un audio que el jefe comunal envió a un grupo de WhatsApp de la UCR y donde cargó con duras afirmaciones en contra del gobernador Juan Schiaretti. El boina blanca agradeció el apoyo de “correligionario a correligionario”, nombró a varios dirigentes del radicalismo provincial y dijo “me estoy comiendo un garrón nacional que me dicen barbaridades a mí y mi familia, cuando los verdaderos responsables son el gobernador y el COE”.

Director de CPC y zorro gris

La gestión de Martín Llaryora al frente del Municipio tiene en agenda desde el inicio el tema transporte. De hecho, con la emergencia del sistema urbano también se puso en marcha el proyecto de ciclovías y es casi un hecho que en los próximos meses, en el marco del relanzamiento de gestión, se vea a varios funcionarios en bicicletas. En el medio de esto, de las ciclovías en distintos puntos de la ciudad, se arrancó por San Vicente. El tema es que la traza sobre la tradicional avenida San Jerónimo no estaría contando con el acompañamiento de algunos vecinos que no la respetan y estacionan en doble o triple fila. Esto motivó que hace unos días, y a raíz del malestar de algunos ciclistas, el director del CPC de San Vicente, Santiago Gómez, saliera él a aplicar multas. “Director de CPC a la mañana; zorro gris a la tarde”, se animó a bromear un colega de Gómez en la semana. Dicen que le va bien con el boletero…

La autocrítica de “Blanquita” Rossi

La jornada venía tranquila. El aniversario por los 100 años de la primera transmisión de radio en la Argentina obligaba a un recorrido por los históricos de la radiofonía cordobesa. Entonces, varios locutores y locutoras fueron entrevistados en distintos medios recordando la efeméride. Y una de ellas fue Blanca Rossi, la histórica compañera de Mario Pereyra en Juntos, el programa de Cadena 3. La locutora fue entrevistada el jueves por la mañana en el programa Encendidos de PLX Pulxo 95.1FM y sobre el final de la nota, se le consultó sobre su paso por la política, donde fue diputada nacional del peronismo provincial entre 2013 y 2017, y Blanquita dijo: “la política me dejó un sabor amargo; lo que vemos en la política con ojos de ciudadano no es lo que pasa. En la política se dice una cosa y pasa otra. No se debe prometer más allá de lo que podemos cumplir”, se despachó la excompañera de Pereyra.

Juez y un Ciclo de Formación y Capacitación

Cada uno por su lado, los referentes de Juntos por el Cambio en Córdoba empiezan a moverse con miras al escenario de las elecciones legislativas 2021. Uno de los que levantó aún más su perfil en la semana fue el diputado nacional Luis Juez, quien lanzó un ciclo de formación y capacitación para los militantes del Frente Cívico. Y dentro de la actividad, que tuvo como eje el rol de Córdoba en el federalismo, uno de los coordinadores fue Daniel Juez, hermano del diputado que suena para integrar la lista de candidatos a la Cámara baja el año próximo.



La izquierda va por más

Después del repudio por la vandalización que se hizo sobre el monumento a Agustín Tosco en el Bv. San Juan en la marcha del 17 de agosto en reclamo por la reforma judicial, y de que se produjera la polémica en torno a las estatuas que recuerden a quienes hayan violado los DD.HH. -que ocasionó un regreso a comisión de un proyecto que iba a traer tensión en el PJ- la izquierda va por más. El bloque unipersonal de Laura Vilches en el Concejo Deliberante pedirá que se quite un monolito ubicado en Plaza Rivadavia de Alta Córdoba donde se recuerda a un aviador que participó de la llamada Revolución Libertadora que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. En el peronismo se están enterando ahora del proyecto, la duda es si acompañarán.