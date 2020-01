Puntapié inicial a un semestre clave

por Marcos Villalobo

La continuidad del torneo de la Primera Nacional arrancará el 8 de febrero, y los equipos que militan este certamen paulatinamente retornan a los entrenamientos para encarar la pretemporada. Los cordobeses, con diferentes realidades y también con disímil plan de trabajo.

“Piratas” al trabajo. De los cordobeses el más urgido es Belgrano, que retornó ayer a los entrenamientos en el Predio Armando Pérez. Con el técnico Ricardo Caruso Lombardi el plantel celeste inició la pretemporada de cara a la segunda rueda con 37 futbolistas.Y lo hizo con una cara nueva: el volante central Gabriel Peñalba, de 35 años, y con pasado reciente en el Veracruz de México. Un pedido exclusivo del técnico. Además de los retornos de Fabricio Berner y Mariano Barbieri.

Por estas horas se está definiendo los partidos amistosos que disputará en esta etapa y qué jugadores más se incorporarán al plantel. El DT expresó que necesita un centrodelantero que sea alternativa al goleador Pablo Vegetti.

Belgrano encarará la parte fuerte de la pretemporada desde el 6 al 18 del corriente en el Hotel Orfeo de Salsipuedes.

La “Gloria” inicia mañana. Por su parte, Instituto regresará a los trabajos mañana lunes en el predio La Agustina. Aunque estará una semana en sus propias instalaciones, ya que del 12 al 19, el plantel continuará los trabajos físicos en la provincia de San Luis, en el Campus de la Universidad de La Punta y el estadio Juan Gilberto Funes.

La idea es que si no se va ningún jugador, no habrá incorporaciones. No obstante, se espera por la renovación de los contratos de Francisco Agüero e Ignacio Antonio. Además, sumará a cuatro juveniles: Gregorio Rodríguez, Ezequiel Neyra, Tomás Casas y Matías Gaón.

En Río Cuarto no pierden tiempo. El que se adelantó a todos fue Estudiantes de Río Cuarto. El elenco que conduce Marcelo Vázquez y está en posiciones de vanguardia en la tabla regresó el viernes pasado a los entrenamientos. El DT contó con un grupo de 32 jugadores y entre ellos estaban los dos refuerzos, el volante David Muller y el defensor Nicolás Ferreyra. Además, fueron promovidos tres juveniles: Francisco Russo, Gino Stefani y Valentino Bonfis.

En tanto, por estas horas se espera resolver la contratación del tercer refuerzo, el experimentado Maurcio Sperdutti, ex Newell’s, que debe resolver un inconveniente con el club Oriente Petrolero de Bolivia.