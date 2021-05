Randazzo… ¿al tanto del enojo de Juez y los radicales?

La versión surgió rápidamente en la tarde del viernes. Hacia cuestión de horas, el estallido en Cambiemos por el paso del expresidente Mauricio Macri y la reacción de buena parte del radicalismo, se había convertido en tema nacional. El enojo era, como se conoció en la semana, por la decisión del expresidente de poner todas sus fichas al exministro de Turismo, Gustavo Santos. Lo cierto es que, ya sobre el final de la semana, se conoció que un empresario de La Calera, con acceso a distintos ámbitos de la política cordobesa se reunió con el exministro del Interior del kirchnerismo, Florencio Randazzo. Cuentan que la reunión se produjo en las oficinas del excandidato presidencial en Puerto Madero, desde donde tiene un grupo de 30 personas que siguen todo lo que ocurre en el interior del país y con un asterisco grande puesto en Córdoba. Al punto, que varios coinciden con que se interesó por el enojo de Luis Juez y los radicales con Macri, y no desestimó un café con el exintendente capitalino. “Sabe todo y está al tanto de lo que pasa en Córdoba. Repite que hay que dejar de hablar de tercera vía y pensar en el futuro”, soltó una persona que conoce los pasos del peronista bonaerense.

Reacciones de todo tipo tras la visita de Macri

Sin dudas, la estadía del expresidente Mauricio Macri en Córdoba con motivo de la presentación de su libro Primer Tiempo, pero también con el argumento perfecto para lanzar a Gustavo Santos como candidato a senador, fue el tema de la semana. Y hubo, como era de esperar, enojos y alegrías; sobre todo durante el almuerzo del jueves, horas más tarde del esperado lanzamiento del extitular de la cartera de Turismo. Veamos, un repaso de las caras y las reacciones del almuerzo. Entre los que fruncieron el ceño, estuvieron el presidente de la UCR, Marcos Carasso, quien fue crítico del “republicanismo” de Schiaretti del que había hablado Macri horas antes, y el hombre de Mario Negri en esa mesa, se lo hizo saber. De hecho, los que respaldan al extitular del Ejecutivo nacional, sostienen que “Carasso no habló en nombre del partido, habló en nombre de Negri”. Luis Juez también le hizo saber lo suyo, pidió reglas claras para ir a una interna y ratificó su intención de ser candidato a gobernador en 2023. Y después hubo, contentos. O muy conformes. De arranque, el propio Santos, la diputada nacional Soher El Sukaría, quien habló de liderazgos que pueden ejercer mujeres y los radicales Orlando Arduh y Rodrigo de Loredo. Los hombres de Sumar están preparados para dar batalla si se va a una Paso y podrían ser una pata radical cercana a Santos si hay que respaldar al candidato de Macri en una Primaria. Ah, la última, varios coincidieron en lo incómodo de Héctor Baldassi en el encuentro. La carrera arrancó con todo y varios concluyeron que, después de lo que pasó, no sería una buena idea que Macri se instale en Córdoba. “Lo que pasó, demostró que conoce poco a la provincia en la fina. De última, Patricia (Bullrich) fue más viva, abrazó a todos, pero no se enamoró de nadie”, dijo una voz importante de la coalición.

La carne se metió en la discusión por las restricciones

Sorprendió a más de uno de los mandatarios provinciales que estaba conectado en el Zoom con el Presidente Alberto Fernández el jueves para definir las nuevas restricciones por el coronavirus. Resulta que, de arranque y cuando aún ni siquiera habían empezado a dar un detalle de la realidad sanitaria que vive cada una de las provincias, dos mandatarios, concretamente el chubutense Mariano Arcioni y el neuquino Omar Gutiérrez, lanzaron: “quería felicitarlo, Presidente por la medida en torno a la suspensión de las exportaciones de la carne”, manifestaron casi a coro los patagónicos para sorpresa de los que estaban en representación de las provincias del área central. Esto llegó a oídos de varios, no solo de funcionarios locales sino también de productores que se molestaron aún más con la medida que lanzó el Gobierno nacional el lunes pasado desde la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Paula Español. }

Chacón y una semana de gestos

El líder de los mercantiles en Córdoba, Pablo Chacón, vivió varios días de gestos hacia adentro del microclima de la política local, pero también hacia afuera. Con noticias que, cerca del hombre fuerte de Agec, dicen que le sirven para instalarse en la opinión pública. Y en esa última, hacen referencia a la decisión de incorporar a los casi 150 empleados que se quedaron sin trabajo en Falabella, en supermercados cordobeses. Esa fue la buena y lo instaló al referente de los empleados de Comercio en la agenda mediática local. Igual, dicen algunas voces en el gremialismo cordobés que hay otra tarea, casi invisible del líder de Agec y es el acercamiento cada vez más fuerte al Panal. Es decir, Chacón ya tomó la decisión de alejarse del Frente de Todos, dejar de atender a Sergio Massa (dicen que esto es recíproco) y reactivar sus contactos con el schiarettismo. Particularmente, a través de la mesa chica del gobernador Juan Schiaretti, con la diputada nacional Alejandra Vigo y el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei. “Chacón ya decidió jugar acá. Hace rato”, sintetizó un dirigente del PJ cordobés.

Una decisión en pausa

Para esta semana estaba previsto que el juzgado federal con competencia electoral en Córdoba que encabeza el juez Ricardo Bustos Fierro se expidiera en torno a la presidencia del PRO local de Javier Pretto. Se sabe, en la previa hubo algunos pedidos de impugnación a la candidatura del exdiputado nacional que estuvo cerca del expresidente Mauricio Macri en la gira de esta semana. Sin embargo, alguien con buen tino, hizo un llamado y recordó en el despacho de Tribunales Federales que la noticia se iba a tergiversar con la estadía del líder del PRO y las interpretaciones periodísticas iban a ser varias. Igual, algunos aseguran que ese fallo ya está escrito y se va a dar a conocer una vez que culmine este nuevo período de restricciones. Y acá, las versiones si son varias y están encontradas: algunos sostienen que un fallo en contra de Pretto abriría que se analice lo presentados por varios de los candidatos en la interna amarilla; mientras que están los que sostienen que un aval al hombre de La Carlota puede sentar un precedente complejo para el resto de los partidos. Por, aseguran algunos, la poca alternancia en la conducción del PRO local.

La interna del Colegio de Abogados

Otro de los capítulos que se reabrió en los últimos días fue el de la interna del Colegio de Abogados entre el titular del cuerpo, el peronista Ignacio Segura, y Luis Pareja, hombre que viene del radicalismo y amagó con ser candidato a presidente del Comité Capital en la reciente interna. Lo cierto es que Pareja cruzó a Segura porque hace una semana, y cuando ya regían las restricciones para los deportes amateur, el Colegio de Abogados que preside Segura disputó las finales de las distintas categorías del tradicional torneo. Y Pareja, lo cruzó en las redes: “cuando las instituciones solo sirven para lo superficial, la demagogia marketinera, el resultadismo electoral y mantener espacios de poder, la responsabilidad social no es advertida por quienes conducen las instituciones”, disparó el radical contra su colega.