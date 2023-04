Reorganizar al gremialismo empresario desde sus bases, el legado que deja José Porta

A los 66 años murió José Porta tras padecer una larga enfermedad que recién en los últimos días lo obligó a discontinuar su presencia diaria en Porta Hermanos, una de las empresas más antiguas y tradicionales de Córdoba, fundada en 1882. La empresa es la primera productora de alcohol medicinal, cosmético y alimenticio de Argentina y exporta a países latinoamericanos, aunque su principal mercado es Argentina.



Porta, quien nació el 14 de agosto de 1957 e ingresó a trabajar a la empresa familiar a los 18 años y mientras trabajaba estudió y se recibió de contador público en la Universidad Nacional de Córdoba, estaba al frente de la empresa familiar desde 1985.

Junto a su padre y sus hermanos, más el ingreso de la quinta generación familiar en los últimos años, encaró una transformación de la empresa, que pasó de ser una pyme tradicional de consumo masivo a una empresa de nivel nacional, a lo que hay que sumar la innovación tecnologías para la agroindustria (la firma tiene el sello de Empresa B certificada desde el año 2016).



A lo largo de su trayectoria, Porta siempre se mostró proclive a la organización del gremialismo empresario. No lo hizo desde las cámaras tradicionales sino a partir de iniciativas con sus pares que incluyó la creación de Comunidad Empresaria (CE).

“Hay que reorganizar al gremialismo empresario desde las bases”, solía decir Porta. Desde su punto de vista “la figura del empresario como generador de riquezas y de oportunidades no está realmente dimensionada en el país”.



El rol del empresario para Porta era clave en la sociedad y así lo dejó plasmado en una entrevista con la revista Punto a Punto en el año 2007, con motivo de ser elegido ‘El Empresario del Año’.



“Hay una sensación de hostilidad permanente hacia el empresario, con muchas cosas con las hay que lidiar. Peor está mucha gente, es cierto. Si quieren hacer esa comparación, está claro. Pero a través del trabajo genuino, que se lo puedo dar yo a esa persona, podemos hacer mucho”, sostuvo en aquella oportunidad.



En otra entrevista con el mismo medio, Porta recordó sus inicios en la empresa: “Cuando el viejo (por su padre, José, exministro de Industria de dos gobiernos radicales y uno peronista) entró a la función pública me metí de cabeza en la empresa, hacía poco que había terminado la facultad. Fue algo natural, siempre tuve una pasión especial por los negocios y mamé desde chico todo lo relacionado con la empresa”.



También debió enfrentar momentos complejos, aunque los pudo superar. Entre 2019 y 2022 la compañía estuvo en concurso preventivo de acreedores, pero en agosto de 2022 fue homologado el acuerdo preventivo.