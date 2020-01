¿Riutort a la espera de un cargo nacional?

Las sesiones extraordinarias con las que se cerró el 2019 en el Concejo Deliberante, y que vuelven a activarse mañana con un paquete de proyectos, tuvieron una ausencia destacada: la de Olga Riutort. A decir verdad, la líder de Fuerza de la Gente asumió en el legislativo municipal y luego decidió tomarse licencia para repensar qué será de su futuro político. En el ámbito del PJ provincial analizan dos variantes: la primera, es que esté al aguardo de un cargo nacional, con lo cual saldría del Concejo para desembarcar en una estructura de la órbita albertista; y la segunda, es que esté negociando en niveles muy altos con un retorno al peronismo provincial. “Si ella sale del Concejo, quería que entrara (Martín) Llarena, pero por cupo le correspondía a una mujer. Igual, cuando se nombró a Llarena en Crese pocos hicieron la lectura de qué pasó ahí entre él y Olga. ¿Hubo un acuerdo? ¿Hay una tensión?”, lanzó enigmático un conocedor del pulso del peronismo en la capital provincial.

Y un día, el socialismo tuvo su foto con Schiaretti

Después de lo que fue el acuerdo del peronismo provincial con distintas fuerzas, entre ellas el socialismo, para lanzar Hacemos por Córdoba y ganar la elección en mayo, habían sido pocos los contactos entre el gobernador Juan Schiaretti y los referentes del Partidos Socialista en Córdoba. A excepción de Esteban Avilés, el exintendente de Villa Carlos Paz y actual titular de la Agencia Córdoba Turismo que, si bien no es del palo socialista, sino del vecinalismo, fue un poco el referente de los jefes comunales no peronistas que se sumaron al armado provincial en aquel momento. Bueno, el viernes finalmente el progresismo tuvo su foto con el gobernador en la inauguración de un puente en Cosquín, ciudad gobernada por el socialista Gabriel Musso y fue el primer desembarco del año de Schiaretti en el interior provincial. Allí estuvo toda la cúpula del PS y muy cerca el ministro de Gobierno, Facundo Torres. Más de un intendente de la zona aprovechó para sacarse la foto; no son pocos los que esperan fondos provinciales para la primera mitad del 2020.

El radicalismo se sigue armando

La semana pasada este diario contó cómo era el armado dentro de UCR para ir contra el actual presidente y exintendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre. Lo que se confirmó en la semana es que Consenso, la estructura que lideran Javier Bee Sellares y Orlando Arduh empezó a desembarcar en el interior, de hecho, el legislador provincial es el encargado del ese armado. Los próximos objetivos son Punilla y Río Cuarto, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones que se llevarán adelante en el Imperio del Sur este año. La capital cordobesa sigue siendo responsabilidad de los exconcejales que abrevaban en el mestrismo hasta hace muy poco como es el caso de Lucas Balián, Juan Balastegui, Adrián Cassatti y Gustavo Fonseca.



“Agencia Córdoba Ciudad”

Las discusiones en el marco de las sesiones extraordinarias en el Concejo Deliberante siguieron dando tela para cortar. En particular, después de algunas intervenciones del edil de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros, varios juecistas destacaron la frase de la “Agencia Córdoba Ciudad”, cuando el concejal graficó la relación que existe entre el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora, y los numerosos gestos de la Provincia al Municipio en estos primeros días de gestión. “No hay que olvidarse que Quinteros fue el que instaló la ‘Agencia Córdoba Justicia’ cuando se habló de la relación entre El Panal y el poder judicial de la provincia”, dijo un juecista paladar negro.



Desembarco K en el sur provincial

El arranque del año tuvo un encuentro del Frente de Todos en el sur provincial que no pasó desapercibido: la diputada nacional Gabriela Estévez agrupó a intendentes peronistas de la zona y sacó de la galera un encuentro con foto y todo. Allí, la legisladora estuvo con los intendentes Gastón Tomatis (Las Acequias), Martín Toselli (Bulnes), Rubén Moine (San Basilio), Ariana Viola (Alejandro Roca), Gabriel Fernández (Viamonte) y Jorge Marino (Adelia María), todos dirigentes que respondieron históricamente al fallecido exgobernador José Manuel de la Sota. De hecho, el único ausente de la zona y con mucha llegada al exmandatario fue el jefe comunal de Canals, Edgar Bruno. La movida causó sorpresa en algunos funcionarios de El Panal que no descartan la mano de la última esposa de De la Sota, Adriana Nazario, por ser su “zona de influencia”, como dijo un alto funcionario provincial.