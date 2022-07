Rufeil defendió a la Vieja Guardia: “hace 24 años que somos gobierno”

“Me gustaría que Schiaretti fuera Presiente”, sostuvo Facundo Rufeil, el intendente de La Calera en ‘Con el diario del lunes’, la co-producción de Canal 10 y PERFIL CÓRDOBA que se emite todos los lunes a las 20. El dirigente peronista añadió que el gobernador, junto al dirigente radical Facundo Manes, “son los únicos que pueden saltar la grieta, que es el gran problema que tiene el país”. En ese sentido, sostuvo que “ellos deberían decidir quién encabezaría una fórmula, pero no tengo dudas que a nivel país se podría aplicar el ‘modelo cordobés’”.



En ese sentido, precisó que la situación del país “es compleja y mientras no se tomen las medidas económicas que incentiven la inversión, lleven una mayor productividad al campo y que esa materia prima tenga un valor agregado, va a ser muy complejo superar esta coyuntura. Esas medidas económicas deben dar confianza y seguridad jurídica”.



Rufeil aseguró que el gobernador está trabajando políticamente en su proyección nacional pero aseguró que “hay tiempos políticos para eso” y que hoy no es el momento de enfocarse en lo electoral: “Hoy la gente espera otra cosa de nosotros, espera que gobernemos, que gestionemos”, sostuvo, añadiendo que “el que marca los tiempos electorales es Schiaretti y él ha dicho que no es momento para hablar de candidaturas”.

Vieja Guardia y lo que viene. Metido de lleno en lo que ha sido una de las grandes discusiones en Hacemos por Córdoba en las últimas semanas -la disputa generacional que se vendrá después de las elecciones del año próximo-, Rufeil dijo que “nosotros, los jóvenes tenemos que estar orgullosos de la ‘Vieja Guardia’, porque es la que nos ha hecho gobernar la Provincia por 24 años. Después, cada uno dice lo que quiere, pero no nos podemos olvidar de esto”, en relación a las declaraciones de Federico García, exintegrante del ministerio de Gobierno que conduce Facundo Torres y uno de los promotores de las Juntas Promotoras Llaryora 2023, quien denostó a los “viejos candidatos” del partido.



Rufeil reconoció que hay dos espacios en el PJ: los que se denominan ‘la guardia vieja’, en alusión a los hombres que vienen acompañando al gobernador Schiaretti desde los comienzos, y ‘la guardia joven’, en relación a los jóvenes peronistas, aunque en ese punto dijo que hay sumar lo que denominó ‘la guardia joven que llegará a partir de 2023’ y ‘la guardia joven con experiencia’, entre los que mencionó a Martín Llaryora, Manuel Calvo, Natalia De la Sota, Facundo Torres, Juan Manuel Llamosas, Laura Jure y una cantidad de dirigentes jóvenes que ya tienen experiencia.