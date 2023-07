Sagristani: “Hay que repensar el rol del periodista dentro de la sociedad”

Está cumpliendo 48 años de profesión y es palabra autorizada para hablar del momento que atraviesa el periodismo en la Argentina. Sin rodeos, Carlos Sagristani afirma que “es un momento crítico para el periodismo y para ello contribuyen varios factores. Por un lado, la revolución tecnológica, que ha relegado el papel del periodismo dentro del juego democrático a un rol más acotado. El acceso a las plataformas, a las redes sociales hace que ese rol de validador de la calidad de la información del periodismo esté un poco más desdibujado y por ahí vale más la recomendación de un ‘amigo de redes sociales’ que de una marca de referencia con un prestigio detrás”, señala quien hoy se desempeña en ‘Aquí Petete’ como columnista de política y economía en Radio Mitre Córdoba.

“Otra amenaza para la supervivencia del periodismo es la extrema polarización de la sociedad. Todos sabemos que los algoritmos seleccionan los contenidos de acuerdo a la preferencia de los usuarios y que eso inventiva el sesgo de confirmación: yo adhiero o tomo aquello que concibe con lo que previamente pienso, con mi prejuicio. No quiero ser categórico, pero eso puede ser demoledor del juicio crítico de las condiciones necesarias para el desarrollo de un periodismo profesional, un periodismo independiente. Y dentro de esa polarización hay un alineamiento, lamentablemente, de algunos medios y programas y también de algunas expresiones”.

-¿Cómo se logra el equilibrio en ese contexto?

-Desde mi punto de vista objetividad no es neutralidad. Me toca, a esta altura de mi carrera, trabajar haciendo periodismo de opinión y para mí los cánones profesionales de este género son la opinión, que es subjetiva pero tiene requisitos, ya que si uno quiere hacerlo profesionalmente y no como si opinara en una mesa de café hay que ser riguroso en la información; sustentar con datos lo que dicen esos datos y no torturarlos para que digan lo que conviene a mi condición previa; argumentar con lógica y luego sí, con honestidad intelectual, expresar la opinión.

-¿Esta tendencia del difícil momento que vive el periodismo y la polarización de la sociedad, se puede revertir?

-No lo sé, es una tendencia que excede a la Argentina, sólo que acá está muy exacerbada, es difícil determinar qué puede pasar. Yo tengo la expectativa, soy un periodista vocacional, tengo 48 años de actividad profesional y mantengo la misma vocación de mis inicios, por lo tanto hago una apuesta optimista, pero no veo demasiados argumentos que sustenten esto con lógica.

-¿Y las nuevas generaciones? ¿Qué pueden aportar?

-Yo apuesto a que ocurra un cambio positivo. No obstante, tengo que decir también que a mí me ha tocado por funciones que he desempeñado en los últimos 20 años en distintos medios, estar del lado del mostrador donde se demandan periodistas que se incorporen al periodismo profesional. Y he tenido también un paso efímero por la docencia, en el Colegio Universitario de Periodismo (CUP), y advierto que hay un déficit de información que los chicos arrastran dese el secundario y percibo, y creo que esto tiene que ver con un clima de época, un escaso o decreciente interés por la cosa pública y sin ese interés no hay periodismo, al menos ese periodismo que juega un rol dentro de la institucionalidad y de la sociedad democrática, que es básicamente facilitar el acceso de la información, a las diferentes corrientes de información y a la formación de su juicio crítico. Pero también debo decir que me he encontrado en esa zaranda de la sección de personal en algunos casos, minoritarios, con chicos brillantes y son los que están llamados a liderar un proceso de transformación en el periodismo.

-¿Qué la falta al periodismo actual respecto al que vivías en tus inicios?

-Lo que falta es repensar el rol del periodista dentro de la sociedad. Uno sigue debates internacionales sobre esta temática y la verdad es que tampoco se vislumbran posiciones que digan hay que virar hacia determinado modelo para seguir cumpliendo ese rol en la sociedad. Yo creo que hoy es una gran incógnita.

-La formación parece ser una de las claves.

-Creo que una de las grandes diferencias del actual periodismo con las que a mí me tocó mamar en mis comienzos es que las redacciones, en general, han ido desdibujando el rol de escuelas prácticas de periodismo, entre otras cosas porque faltan maestros referentes en el ejercicio de la profesión, tipos que te enseñan con el ejemplo. Creo que se ha diluido. Yo recuerdo la vieja escuela de los SRT, que ha sido proveedor de periodistas de la mayoría de los medios, la vieja escuela de la redacción del diario Córdoba y de La Voz del Interior. Eso me hizo entender mejor la profesión, potenciar la vocación con un amor por el oficio y entender las dificultades, los sinsabores y todo lo que encierra esta actividad, con toda la carga de inestabilidad laboral, en la mayoría de los colegas la falta de una remuneración adecuada, ya sea porque la economía de los medios no da, porque carecen de autonomía financiera, porque son cada vez más dependientes de la publicidad oficial… debido a que la dinámica de la actividad privada es mucho menor. Ese cambio ha sido notorio. Y creo que eso va condicionado al periodismo en general, al rol de los medios y al desarrollo del oficio.

Trayectoria

Egresado de la primera promoción del hoy Colegio Universitario de Periodismo de Córdoba (CUP) y diplomado del Programa de Graduados Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Navarra, España. Redactor y movilero de Radio Universidad y los canales 8 y 10 de. Conductor de programas periodísticos en las radios Universidad, LV3 y LV2, y en los canales 8 y 2 de Cablevisión. Redactor en el diario Córdoba y en las corresponsalías de los diarios Clarín y La Nación. Editor del diario Córdoba, secretario de Redacción del diario Tiempo de Córdoba, prosecretario de Redacción del diario La Razón de Buenos Aires. Editor Jefe de Comercio y Justicia. Gerente de Noticias de Teleocho. Gerente general de Noticias de Cadena 3. Columnista de política y economía de Radio Mitre Córdoba.