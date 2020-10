Se amplía la diferencia de casos positivos entre municipios y Provincia

Los números de infectados por Covid-19 en todo el territorio cordobés siguen en aumento mientras la patología transita una de sus etapas más críticas. En ese marco, las cifras que registran los municipios parecen distanciarse cada día más de las informadas por el Ministerio de Salud de la Provincia.

En su edición del domingo pasado, PERFIL CÓRDOBA narró la situación que se presentaba en el departamento San Justo, donde el COE Regional contabilizaba el doble de casos que las autoridades provinciales. En la última semana la situación se profundizó no solo en San Francisco sino en otras localidades del interior, cuyos registros muestran disparidades muy importantes respecto a los números que guarda el Ministerio de Salud. Este medio realizó un relevamiento de unas 20 localidades, las cuales cada noche emiten su propio reporte epidemiológico.

El mismo incluye a las ciudades más importantes de la provincia y la primera lectura indica que en el total de las localidades evaluadas, los guarismos son más altos en los reportes locales, los cuales son emitidos por la propia municipalidad, por COE Regionales y hasta por hospitales locales. La segunda lectura es que en aquellas localidades cuyos primeros casos (o brotes) aparecieron de manera más cercana en el tiempo, la diferencia es mayor.

Si bien el subregistro evaluado por este medio es cercano al 30%, en algunas localidades las discrepancias son abismales: Sacanta, por ejemplo, cuenta con 149 casos, según el informe local, pero para la Provincia registra solo cuatro.

En San Francisco las diferencias son muy marcadas y se amplían día tras día. El total contemplado por Provincia hasta el viernes era de 754 casos. Sin embargo, para el COE Regional el total de casos en San Francisco hasta el mismo día era de 1555, es decir una cifra que representa más del doble de los casos contabilizados por el Ministerio de Salud. En el mismo departamento, Arroyito el viernes sumaba 84 casos para la Provincia, mientras que el Centro de Emergencias de Arroyito (CEA), informó un total de 508 casos. Una diferencia seis veces mayor.

En El Arañado, Provincia registra 17 casos contra 95 de la Municipalidad. Esta localidad tiene una particularidad que es la de informar cuántos test de antígenos dieron positivos: 80. Sin estos test, los números serían similares a los del Ministerio de Salud. En ciudades como Monte Maíz o Justiniano Posse, la diferencia entre ambos guarismos es del doble o más y en Villa María la diferencia es cercana al 25% (486 casos).

Es importante aclarar que la Provincia se vale de los datos proporcionados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, con lo cual no solo los números provinciales cuentan con un subregistro, sino que por una cuestión lógica, ya que los números ‘bajan’ de Nación, los informes emitidos por la cartera conducida por Ginés González García también lo sufren. A este subregistro hay que sumarle los testeos privados, que pudieran no estar siendo informados a las autoridades locales; y además están aquellas personas que decidieron aislarse por ser contactos estrechos sin realizarse el testeo correspondiente en entidades que nutren con datos al Sistema.

Explicación. Consultada al respecto, Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Provincia, aclaró que la Provincia no desconoce esta situación y remarcó que “a la hora de tomar decisiones, contamos con esta información”. Además, se mostró confiada con que los datos, en el corto plazo, ingresen en el conteo provincial. “Trabajamos con el Colegio de Bioquímicos, con laboratorios privados, con los intendentes y con los hospitales. Les remarcamos y vamos a intensificar ese pedido de que todos los datos sean cargados en Sisa”. “Además, hay una ley nacional que indica que los test deben ser cargados. No es un favor que les pedimos, sino que es una obligación”, agregó la profesional y explicó también que en caso de que el subsector privado adquiera test, que no sean brindados por Provincia o Nación, también están obligados a cargarlos en la red nacional de información. “Se está testeando más, hay un gran esfuerzo humano y económico en lograr esto, por eso molesta que no se vea impactado en los números”, remarcó.

Barbás también explicó que la diferencia se está dando principalmente por la llegada de los test de antígenos. “Es algo que pasa en todos lados. El test de antígenos es fantástico, es rápido, llega a la gente y fue distribuido en toda la provincia, pero tiene este problema de la falta de registro”, reconoció. “También hay un negocio paralelo de privados. Se tiene que entender que el hisopado no es solo para saber si la persona tiene Covid o no. También sirve para aislar, para seguir, para identificar contactos estrechos. Testear por testear, sin informar, no tiene impacto”, completó la funcionaria.