“Sin De Loredo como candidato, nadie tiene números que asusten”

Javier Pretto deja en claro de entrada que el lanzamiento de la fórmula que comparte con Mario Decara va en serio. “Lo charlamos a fondo y esto no es una puesta en escena. Queremos gobernar la ciudad, sabemos cómo hacerlo y tenemos la misma mirada”, señala en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. Aunque evita responder por Decara y su situación en la Defensoría del Pueblo, no duda en afirmar que “de esto salimos para adelante. Hay decisión porque creemos que somos una buena alternativa”.

El referente del PRO no deja de lado el contexto en el que se encuentra Juntos por el Cambio a la hora de analizar la fórmula Decara-Pretto para llegar al Palacio 6 de Julio. “Obviamente que no estamos en el mejor de los escenarios. No definir los candidatos nos hace perder terreno, eso está claro. Y beneficia al oficialismo”, señala Pretto. Y añade: “El tiempo que estamos perdiendo bien lo podrían aprovechar dos candidatos que son grandes dirigentes y que han tenido una performance excelente en la última elección, como son los casos de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, por quienes tenemos una alta estima de consideración y respeto por su trayectoria. Tenemos una alta valoración de ambos, pero necesitamos una propuesta en la calle, ya que le estamos regalando ese espacio al oficialismo y para mi modo de ver es muy contraproducente”.

La indecisión de De Loredo no solo afecta al espacio a nivel provincial, sino también en el ámbito municipal. “Rodrigo puede ocupar un lugar en la fórmula para gobernar la Provincia o la Municipalidad. Si él no está en la pelea por el municipio, está claro que todo va a resultar más parejo, no hay nadie que se despegue del resto”.

-Sin De Loredo en la pelea por la Municipalidad, ¿quién se hace fuerte?

-Está todo muy peleado. No hay un candidato que se imponga con fuerza, lo que abre múltiples posibilidades.

-Passerini ya está lanzado y ha empezado a jugar más fuerte.

-Sí, participa en todas las inauguraciones de obras junto a Llaryora, de la misma manera que el intendente lo hace con el gobernador. Están jugando y nosotros no estamos, por eso decidimos con Mario (Decara) salir a recorrer la ciudad. De todas maneras, volviendo a la pregunta, Passerini no muestra números que asusten. Reitero: todo está muy parejo y vamos a buscar capitalizar eso.

Dónde estamos y dónde vamos.

-¿Cómo evalúa la gestión Llaryora?

- No coincidimos en las prioridades de su gestión, porque no coinciden con las de la gente. Las plazas son bellísimas, pero no tenemos cloacas, no tenemos agua y no hacemos nada para contribuir a la seguridad, que es responsabilidad primaria de la provincia, pero se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, un centro de monitoreo como tiene Buenos Aires: tenemos el 43% de la población de la Provincia con un nivel de formación universitaria y podríamos formar juntos a los policías y así bajar la inseguridad, que es uno de los principales problemas en la actualidad.

-¿Cómo ve el sistema de transporte público?

-Es otro ejemplo: se compran ómnibus nuevos y son bienvenidos, pero no se trabaja en las distintas modalidades que admite el transporte moderno en una ciudad que ya es global como Córdoba.

-¿Cuál es la fortaleza de la fórmula Decara-Pretto?

-La primera es que estamos convencidos que la ciudad necesita un cambio y que nosotros podemos hacerlo. La segunda es que tenemos la misma mirada con Mario de lo que se necesita hacer. Y lo tercero es que tenemos experiencia, los dos fuimos intendentes y legisladores. Él ha sido 14 años Defensor del Pueblo por lo que conocemos la administración pública, hemos gestionado y tenemos equipos técnicos que creen en nosotros y nos apoyan, aún sin estar en funciones. Además, es la primera fórmula cruzada por el cambio y es además la primera muestra de que se puede acordar.