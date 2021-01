Sin gestos del gobierno, el campo arrancaría paro comercial desde mañana

Hasta ayer a la tarde, la confirmación por parte del gobierno nacional de que levantaría las restricciones para la exportación de maíz no se había producido. Se especuló con ese gesto desde el viernes por la tarde, luego de una reunión entre el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra y los referentes del Consejo Agroindustrial Argentino. Allí, el arco empresarial llevó una hoja de ruta con una serie de propuestas. Y se llevaron el compromiso de Basterra de que lo discutiría con el presidente, la vice y sus equipos técnicos. Para los dirigentes del campo la decisión de levantar el cierre de las exportaciones era un hecho. Pero todo se complicó y esa decisión, al menos hasta ayer no se había concretado.

Así las cosas, los dirigentes del campo que pensaron en comenzar a desactivar el paro comercial de todos los granos y que sería entre mañana y el próximo miércoles ratificaron que el paro sigue vigente. “En el momento en que se nos confirmó que habilitan las exportaciones levantamos el paro, hasta ahora, el paro está ratificado”, remarcaron a este medio dirigentes del norte de Córdoba.

Las idas y vueltas del gobierno terminaron por complicar más la relación con el agro. Pequeños y medianos productores señalaron que, aún con las exportaciones reabiertas y el paro levantado igual irían a las rutas, para manifestar su enojo, ante el destrato de la administración nacional.

La propuesta de arreglo. El sitio especializado en agro, Bichos de Campo, reprodujo ayer parte de la propuesta que el CAA le llevó al gobierno y que apunta a garantizar que los usuarios de maíz tengan acceso al insumo a valores razonables sin que eso cerrar las exportaciones. Entre otros aspectos, se planteaba: un fondo anticíclico del maíz financiado con aportes fiscales generados por la recaudación de derechos de exportación de productos agroindustriales que excedan los ingresos proyectados. Y con esos fondos subsidiar el precio del maíz destinado a consumidores internos; la reducción de impuestos para las empresas elaboradoras de alimentos; que las entidades bancarias publicas pongan a disposición líneas de crédito flexibles para que las empresas usuarias de maíz puedan acumular stocks; la promoción del uso de coberturas de maíz en el Matba Rofex por medio de líneas de financiamiento específicas diseñadas para facilitar el empleo de futuros y opciones de maíz.

Como se dijo, hasta ayer no hubo respuestas concretas del gobierno, con lo que el agro ratificó el paro. “Nada, de nada. Hubo versiones cruzadas, pero no hubo novedades fehacientes que hablen de marcha atrás por parte del gobierno, así que hasta ahora el cese de comercialización sigue vigente, totalmente lanzado. No creo que puedan desactivarlo, están tirando de la cuerda demasiado. Se está esperando hasta último momento, pero hasta ahora el paro está confirmado”, señalaron a PERFIL CORDOBA desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En el agro, la hipótesis que manejan es que una marcha atrás del gobierno implicaría reconocer su equivocación. “Deben estar viendo cómo hacer. Ahora, lo tienen que acomodar a su épica”, remarcaron.

El paro comercial de granos se coordinó en la Mesa de Enlace Agropecuaria entre la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria, pero no contó con el apoyo de Coninagro, la entidad de cooperativistas que apostó por negociar con el gobierno sin hablar de paro para destrabar el conflicto. La revisión de los números del stock de granos y el compromiso por parte de las entidades empresarias productoras e industriales de que no había un horizonte de desabastecimiento era otra de las informaciones clave que podían ayudar a destrabar el conflicto.

“Hay algunos ladinos que largan información que no es. El gobierno pensó que había 4 millones de toneladas de maíz para el mercado interno, pero después salieron los datos y hay casi 10 millones de toneladas. No va a faltar maíz”, marcó un dirigente local a este medio. En el medio quedó el gobierno, iniciando el año con una medida que impacta de manera directa contra Córdoba. Sucede que nuestra provincia genera casi el 40% de la producción de maíz del país (en la campaña 2019/2020 produjo 21 millones de toneladas, sobre 58 millones que generó todo el país) y es uno de los distritos más importantes a nivel global. A mediados del año pasado la Bolsa de Cereales de Córdoba presentó un informe para poner en dimensión la importancia mundial de la producción cordobesa. Según ese trabajo Córdoba era el sexto distrito productor a nivel mundial, detrás de Iowa, Illinois, Nebraska, Mato Grosso y Minnesota.

En la ruta. Volviendo al conflicto desde la Sociedad Rural de Jesús María confirmaron que si en las próximas horas se define levantar el paro comercial igual habrá manifestaciones. En Entre Ríos se esperan asambleas en las rutas para hoy. Y lo propio pasaría en el norte de Córdoba mañana. “Si el gobierno abre las exportaciones el paro se levanta, pero no así la presencia en las rutas. Los productos y autoconvocados quieren estar mañana en las rutas. Hay mucho malestar, hay enojo por las idas y vueltas del gobierno, por la falta de diálogo y de reglas claras para poder definir las inversiones. El productor de Córdoba quiere ir a las rutas”, remarcó Pablo Martínez, secretario de esa entidad del norte cordobés. La Rural de Jesús María ya definió que mañana habrá una concentración en la rotonda de Sinsacate, a la vera de la ruta 9 norte.