“Tenemos la tranquilidad de que la investigación dirá hasta dónde llega ésto”

–¿Qué significa para el Servicio Penitenciario la detención del subdirector del Complejo Penitenciario más grande de la provincia?

–Tenemos el pleno convencimiento y el absoluto compromiso de que ante la mínima sospecha sobre un agente, sin distinción de grado o responsabilidad, hay que ir a la autoridad competente para que investigue. Como ministerio advertimos en este caso que funcionó el anticuerpo que la propia institución tiene. En menos de un mes un cúmulo de investigaciones internas muy prolijas se aportó al fiscal de Delitos Complejos Ernesto Gavier, a través de la Unidad judicial de Delitos Económicos para que investigue. Tenemos toda la tranquilidad que la investigación nos dirá hasta dónde llega esto.

–¿Qué modificaron a partir de la investigación administrativa interna?

–Por una cuestión de estrategia investigativa, no se hizo nada en forma inmediata, para no interferir. El Tribunal de Conducta le dio la baja (a Sergio Guzmán) cuando el fiscal ordenó la detención. El 15 de junio se hace la presentación en la Unidad Judicial y desde ese momento hasta el día de allanamiento, el fiscal reunió muchísima prueba. La desconocemos. Seguramente este trabajo silencioso y minucioso que hizo el Servicio Penitenciario tiene que haber aportado mucha información.

–Tras la denuncia y la detención ordenada por el fiscal, ¿qué se modificó?

–Estamos analizando lo que pudo no haber funcionado. Cuando el fiscal nos aporte algunas de sus primeras conclusiones nos servirán muchísimo, sobre la base de los análisis y cotejos que hicimos, para limpiar lo que haya que limpiar y llegar hasta donde debamos llegar. Hemos trabajado muchísimo para mejorar las condiciones del personal, recuperar la estima y la profesionalidad del cuerpo y del servicio. Un par de inconductas de algunos delincuentes, si así lo confirma la Justicia, no pueden ensuciar una fuerza que trabaja con profundo empeño en una tarea muy ingrata como es la del guardiacárcel. No podemos mancillar ni permitir que los penitenciarios estén incómodos ni dolidos.

–¿Fue un golpe para la institución?

–Enterarnos fue preocupante. Pero también la creación de la nueva estructura de análisis, el Departamento de Administración Estratégica, que valora las conductas del personal y tiene comunicación permanente con el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad nos permitió corroborar que, lo que yo llamo anticuerpos, funcionaron.

–¿Juan María Bouvier continuará como jefe del Servicio Penitenciario?

–Sí, claro. Él fue quien instó la investigación. Nos informó y ordenó la investigación.

–Hay una idea instalada de que en las cárceles no hay controles suficientes y por eso ingresa droga y teléfonos celulares para cometer delitos.

–En los establecimientos penitenciarios hay muchísima intervención para limitar los ingresos delictuales, porque nuestra política ha sido la siguiente: si ingresa un teléfono o sustancia prohibida a través de un personal penitenciario, es porque ambos elementos vienen del delito. Y frente al crimen, el Servicio Penitenciario no puede estar en dos veredas.

–¿Es difícil formar, garantizar, mantener la conducta ética personal de los efectivos de la fuerza?

–Es una tarea en la que no se pueden bajar los brazos jamás. Estamos profesionalizando la fuerza. Hemos ampliado a tres años la carrera.

–¿Cómo fue la intervención del Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad en este caso?

–Es un organismo que trabaja y va muy al hueso con la investigación que hace, no es superficial. Estos son los anticuerpos que el Estado puso en función.

–¿Cambió algo desde que se creó?

–Muchísimo. Además de realizar investigaciones y tomar decisiones en su ámbito, dan directivas al organismo interno del Servicio Penitenciario y capacitan. Son de consulta permanente. Sus informes son muy valiosos para el desarrollo de las políticas que tenemos que generar. La decisión de que dependa de la Fiscalía General fue sabia y muy prudente.