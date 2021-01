Nicolás Ferreyra fue uno de los tantos puntos altos que tuvo Estudiantes de Río Cuarto en la fallida final de la Primera Nacional. Vivió "de todo" en ese juego, hasta cayó en el foso del estadio de Unión, se golpeó la cabeza, jugó todo mareado, pateó un penal, pero no pudo dar la vuelta olímpica y obtener el tan ansiado ascenso a Primera. Por eso, tiene aún “la sangre en el ojo”. Quiere revancha.

“Cada uno hace su duelo persona. En el vestuario fue muy duro”, le confesó el defensa central a PERFIL Córdoba. Las horas ya habían pasado, quedaban aún ecos de la derrota por penales ante Sarmiento de Junín, tuvo unas horas de descanso en el lago de Embalse, volvió a entrenar y junto a todo el plantel Celeste ya se preparan para el primer juego en el Reducido en instancias de semifinales.

“Al regresar a los entrenamientos hicimos una charla grupal y el resumen es que estamos todavía, estamos convencidos, demostramos que fuimos superiores a los rivales. Ex compañeros, rivales, nos escribieron diciendo que tenemos un equipo increíble, que nos merecemos el segundo ascenso. Y nosotros también lo creemos”, dice firme el zaguero, de la misma manera que lo demuestra en el terreno de juego.

Con ese ímpetu, exclama: “La bronca la voy a tener hasta el próximo partido, y me la voy a sacar ganando. Soy súper-competitivo, no me gusta perder a nada. Todavía me dura la bronca, pero hay que canalizara y usarla de manera positiva”.

- ¿Cómo estás del golpe que tuviste?

- Por suerte estoy bien. La saqué barata. Me dijeron mis compañeros que había fierros ahí y caí en el único lugar donde podía caer, donde no había esos fierros. Agradezco que no fue más grave. La gente se sorprendió que pude seguir jugando, pero por la vorágine del partido no me di cuenta lo que había pasado.

- Te golpeaste la cabeza, ¿no te dolía durante el partido?

- Sí, me dolió todo el segundo tiempo, jugué mareado. Pero yo a los médicos les dije que estaba bien, no quería salir de la cancha. Tal vez se vea como una imprudencia, pero, como dije antes, por la vorágine del partido no pensé.

- ¿Y del partido qué te queda?

- Que fue una lástima lo que pasó. Lo teníamos controlado, si metíamos el segundo ellos no se iban a recuperar, porque veíamos el semblante que tenían. Pero después del empate, en el segundo tiempo salieron a jugar con otro ánimo. Y nosotros no encontramos el rendimiento de otros partidos. No lo pudimos ganar y en los penales es 50 y 50.

- En Río Cuarto había, y todavía hay, muchas expectativas con ustedes, ¿cómo conviven con eso?

- Para serte franco y sincero, no te das cuenta lo que pasa, porque vamos viviendo el partido a partido. Disfrutamos de la manera que se puede. Pero sí, ya antes del partido ante Agropecuario se sintió la gente en la calle eso, porque al jugar sin púbico, es difícil de saber. Cuando volvimos de ese partido la gente nos felicitaba, en la previa a la final también, hubo gente que viajó. Hay ilusión en la ciudad y la región.

“Jugadores de otros equipos nos felicitan por cómo jugamos los partidos”.

“Me duele lo que le pasa a Belgrano”

Tenía 16 años cuando Nicolás Ferreyra se sumó a las divisiones formativas de Belgrano. El defensor llegó a debutar en Primera división, luego fue dado a préstamo y terminó quedando libre. No obstante, su vínculo con el ‘Pirata’ sigue presente. “En Belgrano me quedó un cariño muy grande. Viví tres años en la pensión, me criaron, me hicieron madurar, me dieron la oportunidad de debutar en Primera. El club es el club, y la gente que lo maneja es otra cosa. Hay que saber diferenciar. A Belgrano lo quiero y me duele lo que le pasa. Es una pena, porque es el club más grande y es feo ver que hoy no está jugando por ascender. Me duele y ojalá pueda volver algún día, los hinchas me hacen sentir el cariño y se acuerdan de mi”, afirmó.

