Un consejo que no le cayó bien a Bugliotti

La semana estuvo atravesada por la polémica en torno al Orfeo Superdomo, la intención de la demolición por parte del privado y el freno que llegó desde el Municipio con el tratamiento en el Concejo Deliberante para que sea declarado patrimonio de la ciudad. En el medio de todo esto, un hombre con peso en el mundo empresario de Córdoba se animó a contar una pequeña charla que Euclides “Tati” Bugliotti, el CEO del Grupo Dinosaurio, tuvo con un político de mucho peso en Córdoba que le habría dado un consejo que al hombre de negocios no le habría caído nada bien. Barbijo mediante, el conocedor del arco empresarial contó que este político le habría dicho a Bugliotti cuando se empezó a hablar del Orfeo: “donalo, ‘Tati’. Donalo y quedás en el bronce. ¡Se te hace una estatua y todo!”. Bueno, esta sugerencia no le habría caído nada bien a Bugliotti y es por eso que decidió jugar fuerte esta semana con la presentación de los papeles para la demolición.

El problema de algunos radicales es “el loteo”

“Hay varios en el radicalismo que estamos guardados”, lanzó con sorna un dirigente radical de la Capital ante un llamado telefónico en la semana. Y el cautiverio UCR está relacionado con algunos actores que dieron positivo de covid-19 y siguieron de rosca en plena interna; entonces, para evitar la propagación, varios decidieron recluirse como contacto estrecho o contacto de contacto. Lo cierto, es que desde la casa y mientras se definía el jueves en la mesa del congreso UCR el futuro del partido, el dirigente se lanzó contra el concejal Rodrigo de Loredo, de quien afirmó que “está perdiendo dirigentes en la Capital”. “Lo que tiene Rodrigo es un problema para definir el loteo. Un día te dice que quiere ser intendente, a la semana quiere ser gobernador, quiere jugar en las Legislativas, ser presidente del partido… no define nunca hasta dónde llega su terreno”, sostuvo el radical al aguardo de los resultados.

Las 62 Organizaciones y el pedido de un ministro

Ayer se concretó el acto local del PJ por el Día de la Lealtad. Y si bien la expectativa estaba puesta en el plano nacional con el respaldo del peronismo y la central sindical al presidente Alberto Fernández, en Córdoba también hubo idas y vueltas en la previa al día más peronista del año. Con el acto principal en Córdoba organizado por la CGT Regional que encabeza José Pihen. Sin embargo, otras facciones gremiales también quisieron armar una reunión y hasta incluso, en algún momento, barajaron la presencia de un dirigente de alto rango en el PJ cordobés. Y este es el caso de las 62 Organizaciones que pretendía darle uso a su flamante local del Bulevar Chacabuco con la asistencia, por lo menos virtual, del gobernador Juan Schiaretti y la diputada nacional Alejandra Vigo. Bueno, al parecer, la conversación con un ministro muy cercano al mandatario provincial les sirvió a los muchachos para desactivar los planes. “¿Saben lo que puede ser en este contexto un acto peronista en plena Nueva Córdoba? Nos liquidarían de todos lados con este contexto sanitario…”, advirtió el ministro y convenció a la facción liderada por Ricardo Moreno y Sergio Fittipaldi de desactivar la convocatoria.

A Cossar le cortaron el micrófono y…

El miércoles en la Legislatura provincial hubo un momento de tensión cuando al legislador radical Marcelo Cossar le cortaron el micrófono. Resulta que el parlamentario venía haciendo un repudio de Nodio, el organismo creado y anunciado por el Gobierno nacional con polémica la semana pasada. Lo cierto es que el radical venía siendo crítico de ello y el vicegobernador Manuel Calvo, que presidía la sesión en ese momento, cortó el micrófono con el argumento de que se había terminado el tiempo. “Parece que en Córdoba están de acuerdo con la censura kirchnerista”, se quejó Cossar. En la previa, los que estuvieron en labor parlamentaria sostienen que el radical ofreció aminorar el proyecto para que hubiera respaldo del sector oficialista y hasta habría consultado a los popes del PJ por esto; quienes, sin embargo, desestimaron el acompañamiento.

Los dueños de la pelota

Empezó como un proyecto en Mendiolaza, que repercutió a nivel nacional, y ahora tiene a referentes de dos localidades: la del departamento Colón y Bell Ville, en el sudeste provincial. ¿De qué se trata? Resulta que el concejal de Mendiolaza por el PJ, Nicolás Martínez Dalke, decidió impulsar el 30 de octubre -día del cumpleaños de Diego Maradona y fecha para que regrese el fútbol- como el Día Nacional de la Pelota. Ante esto, en Bell Ville, ciudad declarada como Capital Nacional de la Pelota de fútbol, saltaron fuerte. Sobre todo, el propio intendente de la ciudad, el radical Carlos Briner. El jefe comunal del sudeste dijo en conferencia de prensa que “esto molesta a los vecinos de Bell Ville y dijo que era como mezclar dulce de leche con pasta de dulce de leche”, frase que sorprendió a varios. Hay otra cuestión, hay quienes sostienen que uno de los que colaboró con Martínez Dalke es Gonzalo Pedano, concejal del PJ en Bell Ville y opositor a Briner. Todo derivó hasta en cruces de vecinos de una y otra localidad por redes sociales. Todo por la pelota…

Algunos insisten con que no habrá unidad PJ

“Por como viene la mano, es imposible pensar en la unidad con el peronismo nacional”. Esta fue la frase de un peronista de la Capital al describir cómo está el panorama con el PJ nacional, incluso después de lo de ayer. “Acá, hay que cerrar filas entre nosotros y listo. No hay margen, ves encuestas y te notas que vamos a pagar un costo si entramos ahí”, dijo el hombre. De acuerdo a lo que sostiene, y pese a la relación institucional con Casa Rosada, el peronista paladar negro cree que habrá una campaña con el vicegobernador Manuel Calvo en las listas –“aunque es probable que no asuma, pero va a tener mucha exposición”, dijo-, la diputada nacional Alejandra Vigo y con el intendente Martín Llaryora poniendo sus fichas en el tercer y cuarto escalón de la boleta a Diputados. Escaños para los que, como se dijo acá hace unas semanas, los nombres que suenan son Marcelo Rodio y Victoria Flores.

¿Cierran la grieta en Alta Córdoba?

El viernes en el Concejo Deliberante, y en la previa al Día de la Lealtad, se sancionó una ordenanza que venía trayendo ruido. Resulta que en plena plaza Rivadavia, en Alta Córdoba, más precisamente en la esquina de Fragueiro y Baigorrí, hay un monolito a una persona que formó parte de la Revolución Libertadora que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Ese monumento venía generando ruido hace rato, incluso desde hace años porque en la esquina opuesta, había un homenaje a desaparecido en plena dictadura militar en la década del ’70. Lo cierto es que el viernes se sancionó que se retirará el monolito que hace referencia al golpe de Estado de 1955 y se construirá una estatua de Perón con el radical Ricardo Balbín y el histórico abrazo de los dos caudillos. ¿Alcanzará para cerrar la grieta?