Un referente que arma las valijas

Diego Antonio tiene experiencia y personalidad, y con su porte intimida. Posee estos requisitos que seducen a cualquier entrenador en la búsqueda de un arquero. Pero no es sólo un gran golero, es un referente; y por eso cuando hubo que pegar un grito en el cielo y expresar lo que estaban sufriendo las familias de los futbolistas que participan del Torneo Federal Regional Amateur, lo hizo.

Después de casi ocho meses General Paz Juniors regresa a los entrenamientos este lunes. Una noticia que trajo mucho alivio en los directivos, cuerpo técnico y jugadores del ‘Albo’.

Por lo antes referidos en PERFIL Córdoba fuimos a dialogar con Antonio, arquero y referente del plantel que conduce Daniel Mira, pero el futbolista cordobés surgido de las inferiores de Gimnasia La Plata sorprendió con una noticia: se va a jugar el Federal A para Juventud Unida de San Luis.

“Me confirmaron en las últimas horas. Dios me vuelve a poner en el profesionalismo. Estoy contento con esta posibilidad que me llega a los 34 años. Es un milagro de Dios”, contó pletórico el arquero.

¿Qué pasó con Juniors? Antonio contó: “Quería a seguir en Juniors, me habían llamado. Me habían dado prioridad, pero tuve que decir que no podía seguir. No puedo entrenar sin cobrar. No íbamos a cobrar hasta que empezara el torneo. Y en el Regional hay incertidumbre. Si bien se confirmó que vuelve el torneo, no se sabe cuándo va a empezar”.

A propósito, el Consejo Federal aún no ha establecido concretamente formato de la etapa que resta por jugarse, ya que está aguardando cuántos equipos confirmarán su participación (ver aparte) y la fecha tentativa es el fin de semana del 29 de noviembre.

Antonio está viajando en las próximas horas rumbo a San Luis para sumarse a Juventud Unida. Sobre su partida de Juniors expresó: “Me voy agradecido. Rescato mucho al cuerpo técnico de Daniel Mira por haber confiado en mí. Me dejaron muchas enseñanzas en lo personal y futbolístico. Me llevo un aprendizaje bárbaro. Me potenciaron como arquero. Juniors tiene un plantel muy unido que hace más de tres años que trabajan juntos”. Y agregó reflexivo: “Son muy unidos y es una pena que por esta situación de incertidumbre algunos chicos no puedan seguir. Y por lo económico salen a buscar otra cosa. Pero Juniors, con sus dirigentes que se portaron muy bien, tienen todo para ascender”.

- Fuiste de los que salió a reclamar por la familias de los futbolistas, ¿qué te motivó?

- Defendí el club donde estaba; y con los capitanes de los clubes nos unimos para que al fútbol del Torneo Regional le den la importancia necesaria. En ese momento habían vuelto todos a los entrenamientos, tenían fechas, y el Torneo Regional no tenía nada. Veíamos injusticia. Muchos compañeros, amigos, colegas se quedaron sin una fuente laboral. Nos sentíamos discriminados. Entonces buscamos pegar un grito ante las autoridades para que se pusieran en la piel nuestra.

Clubes donde jugó

Gimnasia (LP)

Botofago (Brasil)

Deportivo Antofagasta (Chile)

Gimnasia y Tiro (Salta)

Juventud Unida (Gualeguaychu)

Racing de Nueva Italia

San Martín (Formosa)

Sarmiento (Resistencia)

Sol de América

Central Norte (Salta)

Concepción FC

Dep. Montecaseros

Libertad (Sunchales)

Juniors

Juventud Unida (San Luis)

Dos cordobeses ya se bajaron

Belgrano de Vicuña Mackena y el Bell de Bell Ville anunciaron que no se presentarán en la reanudación del Torneo Federal Regional Amateur. Por el momento de los cordobeses se sabe que Racing de Nueva Italia, General Paz Juniors y Argentino Peñarol participarán. Se aguarda las confirmaciones de Sportivo Tirolesa, de Colonia Tirolesa, y Unión de Oncativo.

Reemplazo. En Juniors ante la partida de Diego Antonio rápidamente se movió e incorporó a Gastón Chiatti. El arquero de 35 años con pasado en Las Palmas ya estuvo en el ‘Albo’ en el 2018. Además sumó al defensor Nicolás Giménez, los delanteros Gonzalo Soria y Leandro Bessone, y el mediocampista, ex Belgrano, Iván Etevenaux.