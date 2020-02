Una propuesta que une teatro infantil con el cuidado del medio ambiente

Un verano soñado atraviesa Diego Sorba , el artista pampeano que vive en Córdoba desde el 1997, se ganó el corazón de los niños con su espectáculo "Beto el Bombero".

Con un mensaje que promueve el cuidado del medio ambiente, el uso racional del agua y un correcto manejo del fuego, Sorba logró coronarse como el mejor Espectáculo Infantil de Villa Carlos Paz, en la última entrega de los premios Carlos. Además su compañero Julián Prieto, fue elegido como mejor actor infantil.

En medio de esta avalancha de emociones, Sorba dialogó con PERFIL CORDOBA y describió algo de lo que le toca vivir en la piel de "Beto, el bombero".

“Todo esto que vivo es un sueño, algo que no imaginábamos y que estamos disfrutando mucho. Esta es una obra educativa que promueve la concientización y la cooperación. La idea de esta propuesta es que el público infantil aprenda a cuidar el medio ambiente, a prevenir incendios y a preservar todas las formas de vida del planeta, y sobre todo, a hacerlo en equipo”, contó.

La historia de Sorba es particular. Se vino a vivir a Córdoba para estudiar ingeniería en sistemas, sin embargo un año le bastó para comprender que los fríos números no eran lo de él. “Me di cuenta que lo mío iba por la rama humanista. Entonces comencé a estudiar educación física que tiene una materia que se llama ‘recreación’. Fue ahí donde hice un click. Durante muchos años hice deporte y la recreación está relacionada con la actuación, la música. Toda mi vida cambió a partir de eso. La vida te va sorprendiendo a cada paso. Siempre digo que mientras más poder adaptación tengas, más feliz vas a poder ser”, remarcó.

-¿Ahí empezaste con las animaciones?

Claro, porque de chico tenía algún conocimiento musical. Pero pensé en animaciones de cumpleaños distintas, en las que siempre estuvo lo artístico, de la mano con este profe de educación física. Empezamos con algún sketch, una rutina de magia y me fue gustando esto de llevar la animación de cumpleaños a una especie de show. Después cuando me vine a vivir a Carlos Paz pensé que era el momento de crear un producto para la temporada.

-¿Con qué espectáculo arrancaste?

Mi primera vez fue en el teatro Zorba con “En el Camino”, un espectáculo musical, con sketch, algo muy casero, sin ningún tipo de presupuesto, pero permitió que se abriera alguna puerta. Mi cabeza piensa todo el tiempo ver que tengo y con eso que es lo que puedo hacer.

-¿El mensaje de cuidado del medio ambiente tiene que ver con tu vida personal?

Sí, absolutamente. Soy un fanático del reciclaje. Reciclo el 100 porciento de mi basura. La escenografía es a base de elementos reciclados y eso también es un mensaje.Con Beto el Bombero pasó esto. Es una obra que deja un mensaje pedagógico y todo tiene que ver con mi carrera de docente. Lo que hoy se ve es un resumen de mis 20 años de carrera. Está la música que es rock nacional de los 90, está el profesor. Beto el Bombero es Diego Sorba, algo que mi profe de teatro me lo resalta.

-¿Te seguís capacitando en esto del teatro?

Cada vez más. Mi camino fue al revés. Debí salir a trabajar por una cuestión de autosuficiencia. Eso no me dejaba tiempo para capacitarme. Ahora ya pude estudiar canto, stand up, teatro, guitarra. Me hubiera gustado que el camino fuera al revés, pero esto es lo que soy.

-¿El salto de calidad se dio con el Tesoro de los Niños?

Sí, ahí fue donde nació el teatro de inmersión. Mariana Masera es una directora de teatro de Carlos Paz y yo ví Pabellón Cornú donde me impactó esto de que se rompiera la cuarta pared. Ahí pensé en hacer algo así para niños por el tiempo de atención que tienen los más chicos. No quería trabajar con pantallas ni con nada audiovisual porque en la casa ya tienen todo eso. Quería darles la posibilidad de que ellos se muevan dentro del teatro. Si quieren correr, venir, moverse, que pudieran hacerlo y creo que la están pasando muy bien.