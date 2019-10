Urquía quiere volver al Senado en 2021

El cambio de rumbo de buena parte del empresariado se hace sentir desde hace largas semanas en altas esferas de la política nacional. En los últimos días, se conoció por ejemplo que, Roberto Urquía, uno de los empresarios más poderosos del país y quien se acercó mucho a Alberto Fernández desde antes de las Paso, fue también uno de los que más aportó a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Y sobre esto, se despachó un peronista que conoce desde hace tiempo los movimientos del titular de AGD (Aceitera General Deheza), como así también los acuerdos que teje en el sudeste provincial con los intendentes y jefes comunales locales. “Urquía es hábil no solo en los negocios, también en la política, ¿qué pasaría si el hombre quisiera volver al Senado en 2021? A lo mejor quiere cerrar ese círculo que quedó pendiente en medio del conflicto con el campo”, afirmó el hombre que insistió: “¿y si es uno de los puentes entre (Juan) Schiaretti y la Nación?”.

Esperaban a Carro en Villa Allende, pero…

El cierre de campaña del Frente de Todos no estuvo muy coordinado como algunos esperaban. En principio, se dijo que los candidatos del tramo a diputados nacionales se dividirían la provincia, después resulta que algunos viajaron al interior y otros se quedaron; pero la mayor parte cerró la actividad proselitista en Villa Allende. Ahí, el jueves por la tarde, no eran pocos los que se preguntaban qué iban a hacer Franco Saillén y Pablo Carro, el primero candidato en la boleta de FF y el segundo actual diputado nacional y cercano al hombre del Surrbac. Bueno, parece que Saillén, desplazado en la última parte de la campaña de los saludos por video y hasta de los flyer que promocionaban las actividades decidió cerrar en soledad con una olla popular en la capital cordobesa, lejos de sus compañeros de boleta. Mientras que Carro, tal vez al tanto de esta situación, también plantó a los integrantes de la lista en Villa Allende y se fue a Carlos Paz al acto que encabezó el senador Carlos Caserio para mostrar un gesto a la candidatura presidencial de Alberto Fernández.





El silencioso tour de Arduh

Hace unas semanas en PERFIL CORDOBA contamos que se venían semanas calientes para la UCR en la provincia después de los comicios de hoy. Concretamente, y con la mira puesta en diciembre, se empiezan a agitar las aguas del centenario partido con varios teatros de batalla que van desde la Unicameral hasta el Concejo, pasando por la presidencia del foro de intendentes. En aquel momento se contó entonces que lo más probable era que se observase una fracción más profunda de los radicales en la Legislatura con algunos metiendo el garrochazo antes de asumir y saltando de una banca a la otra. Entre los ejemplos se citó a Raúl Recalde, el parlamentario electo por Pocho en la lista de Ramón Mestre pero que había empezado a afinar contactos con los integrantes de la lista de Mario Negri. Y una prueba de ello ocurrió esta semana cuando por el oeste provincial estuvo el actual líder del interbloque, Orlando Arduh, que pelea por encabezar la bancada a partir de diciembre. “El silencioso tour de Arduh arrancó por el interior y el jueves hizo escala en el acto de Macri con foto incluida con los concejales mestristas. Es más, se mostró con (Rodrigo) De Loredo y (Javier) Bee Sellares. El ‘operativo aislamiento’ puso primera…”, dijo un radical.





Los “detalles” del cierre de Hacemos por Córdoba

Durante toda la semana hubo expectativa por los movimientos del oficialismo provincial para cerrar la campaña. Al punto, que a la convocatoria del jueves por la tarde en Saldán casi que terminó “tomando lista” según aseguró uno de los presentes. “Estuvieron varios tops del interior, de los gremios y el ‘1’”, sintetizó el hombre que contó que siguieron los pasos de los que no fueron: “los que no estuvieron casi que se los instó a que hicieran algo en sus localidades y, si repasás las redes, vas a ver que todos los ausentes publicaron algo”. Donde no quedaron muy contentos fueron los peronistas en Río Tercero. Dicen que, en la semana, cuando asistió el gobernador Juan Schiaretti se priorizó la foto con el intendente radical Alberto Martino y ni se lo llamó a José María López, el padre de “Pechito” y reciente candidato del PJ en la cabecera del departamento Tercero Arriba.