Marta Vidal: “Todavía tengo fuerzas”

“¿Usted me ve grande?” le respondió al periodista de Perfil.com que instantes previos le consultó si esta era su última elección en la provincia.

Marta Vidal debutó en las elecciones provinciales de 20 de diciembre de 1998. Fue la llegada al poder de José Manuel De la Sota. Un año antes se había creado el Juzgado Electoral. Prácticamente ella ocupó el primer escritorio.

La Jueza se siente fuerte, y sobre todo, se quiere mostrar de utilidad. Es una de las mujeres más importante en Tribunales y no hay muchas.

La conferencia de prensa que citó el Tribunal Electoral debió esperar la llegada de Vidal para comenzar a dar a conocer los datos que estaban esperando toda Córdoba.

Ella ingresó ya con todos dentro de la “sala Nuñez” en el segundo piso del edificio de Tribunales I y se sentó en medio de los tres sillones acomodados para ella, Zamar y Namur (que ya la estaban esperando). Allí tomó el micrófono, saludó a todos y se precipió a decir que “el resultado casi coincide con el escrutinio. Poco camaleable”, dijo ante la mirada nerviosa de los vocales.

“Fue un escrutinio en tiempo récord” alertó el camarista Leonardo González Zamar. En siete días, con sábado y domingo incluidos, los cordobeses pudieron saber qué pasó con sus votos.

Vidal se sumó a la reflexión y recalcó que fueron varios meses de trabajo, “esto no comenzó la semana pasada con la elección, fueron ocho meses de armado, y tampoco termina hoy”.

"Hay tiempo para que tome una decisión, y es algo que aún no decidí, cuando termine con todo me tomaré unos días y lo decidiré. ¡Hace preguntas muy personales! ¿Usted me ve grande?, todavía tengo fuerzas”, sentencia la Jueza.

Martín Llaryora es el gobernador electo de la provincia de Córdoba

Este año se sucedieron muchos errores: falta de conocimientos tecnológicos (o mejor dicho de funcionamiento de la tecnología) y precipitaciones. La elección del sistema Turing fue implementado con poco tiempo de testeos y sin evaluar cabalmente las reales posibilidades de llevarlo a todo el territorio provincial. Esa falla podría generarse en una distancia generacional del Tribunal con las nuevas tecnologías. Los nervios de Vidal también la llevaron a apresurarse y adelantar que “había un 62% de participación” de votantes cuando el número final superó el 67% ese mismo domingo. También, se notó un tribunal alejado de los medios y la gente, no por la mala atención con la prensa (hay que reconocerles que siempre estuvieron dispuestos a enfrentar todas las preguntas, cualquiera sean), sino afectado por el presente refractario a la política por parte de los ciudadanos, y una campaña defectuosa con respecto al uso de la Boleta Única, pese a que es la cuarta elección en donde se implementa.

Hay aroma a voto electrónico

El papelón con el escrutinio provisorio no puede volver a ocurrir. Fue un duro aprendizaje para el Tribunal. Lo saben y reconocen las fallas en el conteo de actas durante la tarde noche del domingo cada vez que pueden.

El “mamarracho” como califican muchos dejó hondas huellas. Y hasta empujó al camarista Jorge Namur a ir un poco más allá. “Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero sí nos vienen a preguntar, aquí estaremos para sugerir”, ofrece Namur.

Dónde voto en Córdoba: consultá el padrón para la elección a intendente 2023

Para el camarista hay que repensar la conformación de la boleta única, sobre todo la columna de lista única. “Se registraron muchos errores en las actas y el posterior conteo de los fiscales, generando muchos inconvenientes”, reconoce y pone en relieve lo que pasó en “las localidades La Falda, Carlos Paz, Marcos Juárez y Cosquín, con voto electrónico, fue mucho más sencillo”. Namur sugiere que se debe trabajar fuertemente en mejorar el sistema y la Boleta Electrónica demostró ser una interesante alternativa para el ciudadano.

Quedará todo en manos de los deseos del próximo gobierno y la nueva Unicameral. “Ellos deciden, nosotros trabajamos bajo las pautas de lo sale de la Legislatura”, indica Zamar.