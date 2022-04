Vivir en el lujo de Doha

Desde el primer segundo que Agustina Collino piso suelo qatarí, se sorprendió. Nacida y criada en Adelia María, Córdoba, pero ya con recorrido por el mundo, se maravilló apenas bajó del avión y vio el lujoso aeropuerto de Doha. Era de noche y todo brillaba. Los rascacielos futuristas eran reales. Se había presentado una oportunidad única, la aprovechó y ahora disfruta, día a día, vivir en el país exótico donde a fin de año se llevará a cabo el Mundial de fútbol.

Agustina tiene 27 años y trabaja en la prestigiosa cadena hotelera Marriott. Es la segunda vez que la emplean en uno de sus hoteles, en 2015 estuvo en la sucursal de Mónaco. Lujo y lujos.

La cordobesa dialogó con PERFIL CÓRDOBA en un descanso de sus actividades. Hay una diferencia horaria de seis horas. En su voz se nota que a pesar de ya llevar cuatro meses en aquellas tierras de Medio Oriente, todavía está alucinada con lo que le pasa: “Llegué a las 3 de la mañana a Doha y, mientras me llevaban a la residencia donde vivimos los empleados, recuerdo que lo primero que me llamó la atención fue ver gente trabajando a esa hora en los edificios. Es que en Argentina no estamos acostumbrados a que se trabaje en construcción a esa hora. Toda la ciudad estaba iluminada. Me entró por los ojos y quedé enamorada. Me sentí segura desde el principio”, relata la accommodation manager (gerente de alojamiento), quien estudió hotelería en Córdoba y antes de emigrar a Qatar trabajaba en un prestigioso hotel de Villa General Belgrano.

“La ciudad se está construyendo desde cero. Se están agrandando estaciones de metro, más paradas de colectivo, están haciendo muchos hoteles”, describe.

Luces, opulencia, rascacielos altísimos, autos fabulosos, desierto; otra cultura: “A nivel cultural es incomparable, son cerrados. Pero en cuanto a lujos, es otro mundo”, cuenta Collino, quien reitera que todo es distinto. “Nosotros somos confianzudos, nos abrazamos, besamos y ellos, los musulmanes, nada que ver. Otra cosa es la forma de vestir. Ellos se cubren mucho. Para tener en cuenta los que vengan al Mundial”, advierte y explica: “No está bien visto andar con pantalón corto o musculosa en el metro, en la calle. Sí en lugares permitidos, como en hoteles o un bar. A propósito, no en todos los restaurantes; tenés que tener cuidado en cuál sí, cuál no. La vestimenta choca, porque hace mucho calor y hay mucha humedad”.

A propósito, el calor es todo un tema. Apenas llegó a Doha, le recomendaron que recorriera antes de que llegara el verano. Hizo caso y anduvo por todos lados. Cuando llegaron los calores fuertes, comprendió aquellos consejos. Aunque afirma: “El calor es imposible, pero en todos lados hay aire acondicionado”.

Calor, humedad y prohibición de venta de alcohol (“no se consigue en ningún lado”, dice) son algunos de los condimentos de este país que está albergando a la cordobesa y que para noviembre tendrá a miles y miles de personas de todo el mundo en sus calles. Mientras tanto, ella no para de disfrutar esta inolvidable experiencia: “Nunca me había imaginado venir a trabajar a Qatar. Surgió esta oportunidad de salir de mi zona de confort, mi familia, amigos, a vivir esta experiencia de vida. Después del Mundial no sé qué pasará. Yo pienso quedarme acá, que Doha me sorprenda”, dice con una sonrisa muy difícil de borrar.



ESTILO DE VIDA. Agustina trabaja 9 horas diarias. Pero este mes tiene más horas de descanso, debido al Ramadán.

¿Y EL MUNDIAL?

◆ “Cuando viajaba en el avión, solo pensaba en la experiencia del ambiente mundialista que iba a vivir”.

◆ “Se escuchan muchas cosas sobre Qatar, pero vivirlo es totalmente distinto”.

◆ “Los que vivimos acá hablamos y opinamos que Doha todavía no está preparada para recibir a tanta gente”.

◆ “Los hoteles importantes están bloqueados por Fifa para dar alojamiento. Hasta que no tenés tickets, no te localizan”.

◆ “Hoy no se puede reservar nada, al menos que tengas amigos que puedan alquilar departamentos”.

◆ “A último momento van a salir alojamientos a la venta y caros”.

◆ “La ciudad es muy segura, muy estricta, se va a tener que acomodar para noviembre”.

◆ “Desde el sorteo, ya se está ambientando todo con cosas del Mundial”.

◆ “Se te pone la piel de gallina de solo pensar en el Mundial. Hay mucha ansiedad. Nunca me imaginé vivirlo”.