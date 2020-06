El mundo superó los 6,6 millones de seres humanos con coronavirus

La cantidad de contagiados por coronavirus en el mundo llega casi a 6,6 millones de casos, mientras que los muertos por esta enfermedad quedaron a un paso de superar los 390 mil, según el último informe publicado hoy por la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Hasta el momento hay 6.588.761 pacientes infectados por el virus en más de 180 países, con 2.844.451 recuperados. Con los últimos datos, la cantidad de muertos por coronavirus ascendía a 388.499.

Estados Unidos es el país con más personas infectadas -más del triple de casos que tiene su seguidor- con 1.867.595 de pacientes con Covid-19 y 107.979 fallecidos.

Brasil, ya instalado como el segundo país con mayor cantidad de contagios, tiene 584.016 infectados, y el cuarto entre los decesos, con 32.548 fallecidos. Siempre dentro de América, Chile registra 118.292 afectados y 1.356 decesos, Perú posee 183.198 enfermos y 5.031 decesos, México alcanzó los 101.238 infectados y 11.729 fallecidos, Canadá suma 95.048 contagiados y 7.676 víctimas fatales,

A mediados del mes pasado el profesor Francisco González, de la Escuela de Estudios Internacionales de la universidad fundada en 1876 en Maryland, en declaraciones a la agencia informativa alemana Deutsche Welle, se refería a la situación en Latinoamérica de la siguiente manera: "A los epidemiólogos de Johns Hopkins les sorprende las bajas cifras del nuevo coronavirus reportadas en la región. La mayoría cree que esos datos son erróneos y no reflejan la realidad. Puede ser por un tema estructural de cada país, pero también puede ser intencional".

"Hay mucha gente que está muriendo a diario por COVID-19 y no son registradas como tal sino, simplemente, como 'neumonía atípica'", dijo González. "Pero el continente es muy diverso y no se puede dar una evaluación general. Hay un contraste con lo que pasa en Chile, Uruguay o Costa Rica frente a lo que pasa en México, Nicaragua o Venezuela. Son polos opuestos. Las críticas a estos últimos países me parecen válidas, porque no es creíble que reporten tan pocos casos, incluso si las comparamos con los vecinos más cercanos".

Rusia acumula 440.538 contagiados y el tercero en cuanto a afectados por el virus, pero con baja cantidad de muertos en comparación a otros países, 5.376. En Europa, por parte, Gran Bretaña sumó 283.079 casos y quedó cuarto a nivel mundial en el ranking de cantidad de contagiados, pero en número de muertos, con 39.987, está segundo en la lista. Por su parte, España tiene 240.660 afectados y 27.133 muertos, mientras que le sigue Italia con 234.013, y tercera entre los muertos, con 33.689. Francia suma 189.569 casos y 29.068 muertes, Alemania registra 184.472 infectados y 8.635 decesos.

India -es el país asiático más complicado- tiene 226.693 enfermos y 6.363 fallecidos, y Turquía acumula 167.410 infectados y 4.630 fallecidos. Por su parte, Irán 164.270 y 8.071, respectivamente. Arabia Saudita posee 93.157 enfermos y 611 muertos, y Pakistán tiene 85.264 afectados y 1.770 decesos.

En tanto, China, nación donde se originó el brote, tiene 84.166 contagiados y 4.638 muertes. Sin embargo, los medios de prensa chinos críticos de la gestión de gobierno de Xi Jinping desconfían de la veracidad de los datos oficiales sobre la evolución de la enfermedad allí.

Por último, en África, el país más golpeado por la propagación de la enfermedad es Sudáfrica con 40.792 casos y 848 muertos, seguido por Egipto, que suma 29.767 enfermos y 1.126 decesos.

HV / DS