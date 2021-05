Luis Cámera, sobre las restricciones: “Le tengo miedo al comportamiento social”

El médico clínico Luis Cámera, integrante del grupo de asesores con los que dialogó con el presidente Alberto Fernández, expresó preocupación por la reacción de la ciudadanía ante los anuncios que apuntarán a bajar la circulación ante al aumento de casos de coronavirus.

“Le tengo miedo al comportamiento social. Me llama la atención que algún sector social no quiera atender, porque no es un problema cognitivo, no quieren cumplir”, expresó Cámera en declaraciones a Metro 95.1.

El médico analizó las consecuencias de los encuentros sociales y remarcó que la transmisión aérea en los encuentros es el mayor factor de riesgo. “Tener a 10 chicos en un departamento comiendo un asado es igual a 200 personas al aire libre gritando”, indicó.

Nuevas restricciones en AMBA: anunciarían un cierre total los fines de semana

“Estamos con una crisis muy grande, que se está viendo venir, que es más de lo que uno esperaba, hay que frenar”, sostuvo, haciendo un llamado de atención a lo que sucede en algunas provincias en donde la relajación de las restricciones a la circulación dio pie al aumento de casos.

“Que el semáforo sanitario se aplique en todas las jurisdicciones. Es un paso que muchas administraciones provinciales no las hicieron y ahora estamos con demasiados casos. Hay que hacerlo ya”, insistió.

Las clases presenciales

Cámera también opinó sobre la actividad escolar y recomendó la interrupción de la presencialidad en las escuelas por dos semanas. “Lo que mueve la escolaridad es muy marcado, al menos 14 días habría que frenar”.

Expertos aconsejaron a Alberto Fernández cerrar comercios no esenciales, gastronomía y escuelas

En ese sentido, señaló el fallo de la corte a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para mantener los establecimientos con presencialidad restringida como “un punto de inflexión”. “Le dio a mucha gente la libertad, como que se aflojó el cinturón y tengo una válvula de escape”, indicó advirtiendo que “el virus nos está tirando tres variantes sumamente contagiosas y muy complicadas, no es el virus de tres meses atrás, si no, no tendríamos estas cifras tan tremendas”.

Finalmente, brindó su parecer respecto de la polémica en torno a Showmatch y los protocolos utilizados. "Es cierto que los protocolos se habrán cumplido, pero las imágenes generan confusión", señaló.