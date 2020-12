Vizzoti: "La recomendación de utilización de la vacuna rusa es hasta los 60 años"

La secretaria de Salud Pública, Carla Vizzotti, explicó que la recomendación para la aplicación de la vacuna rusa contra el coronavirus es para las personas de hasta 60 años. Sin embargo, la funcionaria anticipó que están por terminar los últimos pasos para que se pueda inyectar a mayores de esa edad.

Vizzoti viajó a Rusia junto a inspectoras de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para acelerar la llegada y la aprobación de la vacuna Sputnik V. PERFIL anticipó en exclusiva que un primer lote de unas 600 mil dosis llegarían el próximo 24 de diciembre en el vuelo de la comitiva argentina.

“Hasta ahora, los datos evaluados analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Nos contaron que ya evaluaron en el Comité Independiente a los mayores de 60, lo han elevado al ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con el Instituto Gamaleya también y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años, que es fundamental para el mundo, pero para nuestro país también empezar a vacunar a quienes han tenido mayor mortalidad”, consignó Vizzoti en una nota grabada con C5N.

Sobre la llegada de la vacuna rusa a la Argentina, la funcionaria indicó: “Esto lo consultamos nuevamente, lo venimos trabajando desde Gamaleya, desde el Fondo, desde el ministerio de Salud y ahora con el Comité Independiente que está evaluando y monitoreando este ensayo clínico fase 3, que es el más grande que se ha realizado en la historia de Rusia. Porque los ensayos clínicos siempre, en todas las vacunas y en toda la industria farmacéutica, se van desarrollando por grupos y se analizan por grupos”.

La secretaria de Salud Pública aseguró que la Sputnik V está pasando por todas las etapas de supervisión: “Se sigue monitoreando la eficacia, se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos después de la primera y segunda dosis y, por supuesto, la seguridad de la vacunación”.

Las declaraciones de Vizzotti se dan después de que el presidente ruso Vladimir Putin no se vacunara contra el coronavirus con la Sputnik V por su edad. "Escucho las recomendaciones de los especialistas y, por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible", dijo el mandatario, de 68 años, durante su conferencia de prensa anual.

"Tenemos una buena vacuna, a la vez segura y eficaz (...) con un nivel de protección de 96 a 97% según los expertos" prosiguió Putin, que respondía a las preguntas de los periodistas en videoconferencia este año, debido a la pandemia del Covid-19. El presidente ruso dijo esperar que su país dispondrá el año próximo de "millones de dosis de vacuna".

