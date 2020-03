El legislador tucumano José María Canelada también tiene coronavirus

Luego que se confirmara el legislador tucumano Ricardo Bussi estaba contagiado de coronavirus, y el tema escalara en esa provincia porque había participado de diversas tareas políticas, se dispuso el cierre de la Legislatura y que todos los miembros se realizaran los tests respectivos. En ese marco, este jueves otro legislador, el radical José María Canelada, anunció que también dio positivo, publicó un video para contar el caso señalando que se encuentra en buen estado y pidiendo a sus coprovincianos que "se queden en sus casas y cumplan con la cuarentena".

"Quiero agradecer a todos que me enviaron mensajes y me saludaron, promete contestarles a todos, pero quería con este video confirmar las versiones que circulan y es que efectivamente me informaron que mi test de coronavirus dio positivo", señaló Canelada en el posteo, remarcando que "estuve con el legislador Bussi y otros en las sesiones, cumplí con todos los exámenes que se dispusieron, y esta tarde me confirmaron que tengo coronavirus".



Este jueves por la noche, en Tucumán se oficializó que fueron cuatro los nuevos casos de contagio verificados en la jornada, elevando a 13 el total de casos que se cuentan en esa provincia desde el inicio de la pandemia.

"Estuve sentado cerca de Ricardo Bussi en la última sesión de la Legislatura, es posible que allí me haya contagiado", precisó Canelada, que luego de señalar que se encuentra bien, pidió que "nos cuidemos entre todos, cumpliendo con el aislamiento. Hagamos un esfuerzo y yo les puedo asegurar a todos que en poco tiempo vamos a salir de esta situación en la que nos ha puesto el avance del coronavirus", conclutó el legislador en su mensaje.

Poco antes que se conociera el video, el legislador también había tuiteado el resultado positivo de su test:

Hola a todos, quiero contarles que acabo de recibir el resultados del test del Covid-19 y me informan que dio positivo. Estoy en buen estado y cumpliendo la cuarentena obligatoria. Nos cuidemos entre todos. Respetemos el aislamiento. Hagamos un esfuerzo que entre vamos a salir. — José María Canelada (@Jota_Canelada) March 27, 2020

hace unos días, el propio Canelada había confirmado que le habían tomado las muestras respiratorias porque había estado sentado cerca de Bussi en la sesión del 17 de marzo, y se teme que haya más contagios entre quienes estuvieron con el hijo del ex gobernador en esa sesión y los días siguientes. "Aunque no tengo síntomas, como soy asmático y estuve sentado cerca de ese legislador el martes, me realizaré el análisis correspondiente", habia dicho Canelada.

