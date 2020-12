Coronavirus: Vladimir Putin planea crear una versión light de la vacuna Sputnik

El presidente ruso, Vladimir Putin, cree que los científicos pueden desarrollar una 'versión light' de la vacuna contra el coronavirus, cuya duración efectiva será más corta, pero dará la posibilidad de inocular a muchas más personas.

"Tenemos la opción de crear una 'vacuna light' del Instituto de Investigación Gamaleya. Dando una sola inoculación. Será efectiva por un período de tiempo más corto, el nivel de protección será menor, pero aún así [la eficiencia] será hasta el 85% ", dijo Putin. Y agregó: Sin embargo, será posible inocular a decenas de millones [de personas] a la vez. Esta también es una opción".

Vladimir Putin no se aplicó la vacuna Sputnik V: no la recomiendan para mayores de 60 años

Según el presidente, esta vacuna puede ser desarrollada por científicos rusos de forma independiente o en equipo con socios. "Aquí hay muchas opciones. Nadie puede dar una respuesta directa sobre cuándo terminará todo esto. Algunos productores de la vacuna han dicho abiertamente que su trabajo no es un gran éxito, se enfrentan a fracasos. No veo nada terrible". No creo que debamos empezar a señalarlos con el dedo, o burlarnos. No, no es así como trabajamos ”, resumió el presidente.

Sputnik: no apta para mayores de 60 años

Las declaraciones de Putin despertaron una tormenta politica en el Gobierno de Alberto Fernández, cuando reveló que aún no se había vacunado por los especialistas no recomiendan la vacuna Sputnik para mayores de 60 años.

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak se refirió a la polémica por la aplicación de la vacuna rusa a adultos mayores de 60 años y señaló que "fue una operación" y garantizó que llegará en los próximos días. "La vacuna para más de 60 se va a aprobar en los próximos días. Es un proceso de trabajo que sabíamos y no ha cambiado nada" y puntualizó que "la semana que viene llegan las primeras vacunas", señaló el funcionario en declaraciones a El Destape .

En tanto,diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentarán este viernes un pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Ginés González García. Lo acusan de “mal desempeño de sus funciones y de comprometer la salud de todos los argentinos y argentinas”.