Estados Unidos superó a Italia y ya es el país con más muertos por coronavirus

AFP

Nunca el eslogan America First significó algo tan sombrío como ayer, cuando Estados Unidos pasó a Italia y se convirtió en el país con más muertos del mundo por coronavirus, con 19.701 víctimas fatales. Además, más de medio millón de personas están infectadas y el viernes se registró la cifra récord de 2.108 muertes, la mayor cantidad en un solo día desde que se inició el brote en diciembre pasado en China.

El número total de muertes registradas en Estados Unidos superó al de Italia, que, con una población cinco veces menor, reportaba 19.468. La cifra de víctimas fatales en todo el globo superaba las 105 mil personas. Según la Universidad John Hopkins, el país gobernado por Donald Trump también informaba más de 35 mil nuevos casos en las últimas 24 horas.

Nueva York, en tanto, se convirtió en el epicentro del brote en los Estados Unidos, con 5.820 muertes solo en la ciudad y más de 7.800 en el Estado, que registra más de 170 mil casos positivos. “En Nueva York, cuatro de cada cinco pacientes de Covid-19 que son intubados no sobreviven. Por eso, los médicos y enfermeras intentan dar a los pacientes la oportunidad de llamar a sus seres queridos antes de la intubación, sabiendo que puede ser su última oportunidad de hablar”, escribió en The New York Times el periodista Nicholas Kristof, que ingresó a dos hospitales del Bronx y pudo dialogar con el personal sanitario y ver con sus propios ojos “la zona más caliente” del brote.

Escuelas. El alcalde Bill de Blasio informó ayer que las escuelas públicas de Nueva York estarán cerradas hasta septiembre. “Cerrar nuestras escuelas públicas por el resto del año (escolar) no es fácil pero es necesario para salvar vidas”, dijo en conferencia de prensa.

Las escuelas cerraron a raíz de la pandemia el 16 de marzo, pero implementaron el aprendizaje online. El alcalde dijo que adoptó la medida tras conversar el viernes por la noche con Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH), y principal consejero científico del gobierno estadounidense.

La medida afecta a 1,1 millones de niños de las escuelas públicas de la mayor ciudad estadounidense, que debían culminar sus cursos a fines de junio. Recién podrían retomar las clases al comenzar el nuevo año escolar, en septiembre. Las familias que no posean equipos para trabajar en línea recibirán computadoras y tablets en préstamo de la alcaldía. “Nuestros maestros y padres son héroes y la ciudad los va a ayudar con lo que necesitan”, dijo De Blasio.

El alcalde también informó que 6 mil adultos solteros que viven en refugios para personas sin hogar –un tercio del total– serán trasladados a hoteles “para garantizar que la gente que necesita ser aislada esté aislada”.

Desacople. El gobierno de Trump volvió a embestir ayer contra China, en momentos en que la cooperación internacional entre las dos superpotencias es vital para derrotar la pandemia. Estados Unidos denunció enérgicamente la “xenofobia de las autoridades chinas hacia africanos”, que afirman ser víctimas de discriminación en la ciudad de Cantón, China, luego de que se registrasen casos positivos de Covid-19 en la comunidad nigeriana. “El abuso y el maltrato hacia los africanos que viven y trabajan en China lamentablemente recuerda cuán hueca es la asociación entre la República Popular y Africa”, dijo a la AFP un vocero del Departamento de Estado. “En un momento en que deberíamos apoyarnos mutuamente para superar una pandemia que los funcionarios chinos han ocultado irresponsablemente del mundo, Beijing se están dedicando a lanzar a los estudiantes africanos a la calle sin comida ni refugio”, lamentó.

Trump llegó a llamar “virus chino” al brote, al tiempo que culpó a China por la falta de transparencia al comienzo de la epidemia, detectada a fines de 2019 en la ciudad de Wuhan.

Sin nuevos casos en Hubei y Shanghái

Mientras Occidente sufre el embate feroz de la pandemia, China ve luz al final del túnel. Las autoridades sanitarias de las provincias de Hubei y Shanghái informaron ayer que no se registraron nuevos casos de Covid-19 en sus territorios, mientras que se reportaron tres muertes en Hubei, donde había aún 673 pacientes asintomáticos en observación médica. Esa región reportó hasta el momento un total de 67.803 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 50.008 fueron en Wuhan.

En tanto, la municipalidad de Shanghái informó que el viernes no se reportó ningún nuevo caso de infección local, así como ninguno importado. La comisión municipal de salud dijo que hasta el viernes Shanghái tenía 216 casos importados, mientras que 81 casos importados sospechosos se encontraban en cuarentena y en espera de ser confirmados o descartados.

El tema que preocupaba a los médicos chinos es el tratamiento de los pacientes en estado crítico. “Sus principales problemas incluyen daños graves en los órganos causados por la enfermedad, lo que requiere un apoyo vital avanzado, y problemas de salud preexistentes como infarto cerebral, enfermedad coronaria y diabetes”, dijo Yuan Yufeng, vicepresidente del Hospital Leishenshan de Wuhan.