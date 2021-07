Fernán Quirós: "Kicillof tiene un estilo paternalista, yo creo que hace falta todo lo contrario"

El ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, cuestionó “el estilo comunicacional” del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó como “paternalista”. “Yo creo que en estas circunstancias es necesario todo lo contrario”, sostuvo.

Para Fernán Quirós, la forma de comunicar del gobernador de Buenos Aires “no es apropiada” para la época ni para la pandemia.

“Para la gestión de una pandemia dónde la gente está sufriendo tanto, tiene un estilo paternalista, verticalista, de conducción y mando, y yo creo que las pandemias necesitan todo lo contrario, empatía, transparencia, explicación y sobre todo poder comprender qué le pasa a la comunidad y acompañarla”, señaló el funcionario porteño en declaraciones al programa Ver y Rever, por TN.

El ministro de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires destacó, no obstante, que a nivel operativo el trabajo conjunto fue posible con la provincia. “Trabajando en las reuniones uno puede acordar la mirada, discutir, a veces disentir con respeto sobre cómo es la mejor estrategia. Luego tiene un estilo comunicacional que yo creo que ya no es apropiado”, remarcó.

El elogio de Quirós para Ginés Gonzáles García

El ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires destacó la trayectoria de Ginés Gonzáles García, el ex titular de la cartera sanitaria nacional, quien abandonó su cargo en el gobierno de Alberto Fernández tras el escándalo por el vacunatorio VIP. “Es un sanitarista que ha sido tal vez el mayor constructor de equipos en Argentina”, indicó Fernán Quirós

“Es una persona que tiene una trayectoria de una enorme construcción de profesionales de la salud pública. Me gustaría quedarme con esa imagen de él, el gran error que cometió, probablemente asumiendo que era una actividad más de la política habitual, lo ha dañado mucho en su imagen pública. Yo quisiera quedarme en mi corazón con esa historia que él tenía”, dijo el funcionario porteño.

El ministro recordó que trabajó con Ginés Gonzáles García y recordó acciones en común desde la gestión pública. “He tenido algunas actividades académicas con él, me ha invitado a algunas maestrías. He dialogado con él un proyecto que hicimos con María Eugenia y Horacio en el conurbano que se llamaba “República de Salud AMBA” y lo implementamos en la provincia y él me ha apoyado mucho y me ha ayudado mucho en eso”, recordó.

Quirós opinó sobre el desempeño de Daniel Gollán en la pandemia

El ministro de salud porteño aportó una mirada distinta al referirse a su par de la provincia de Buenos Aires. “Daniel es un sanitarista con mucha actividad política. En general en las tareas operativas de coordinación nos hemos entendido relativamente bien. Él tiene un estilo de comunicación y una forma de describir los fenómenos que es diferente a la mía”, sostuvo.

En relación a esas diferencias, Quirós dejó ver su disconformidad con las críticas recibidas desde la provincia. “En estos momentos de tanta dificultad y dolor, los que somos funcionarios tenemos que hablarle a la gente y explicarle que estamos haciendo cada uno en lo suyo. Él tenía un estilo de permanentemente comunicar o comentar las cosas que ocurren en la Ciudad, yo prefiero trabajar de otra manera”, señaló el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

El ministro porteño reiteró que la discusión no es acorde a las condiciones epidemiológicas en el país. “Me parece que todavía no es momento en Argentina de discutir ese tema porque no hemos ofrecido la vacuna a todos los ciudadanos y no hemos podido vacunar con dos dosis. Cuando lleguemos a ese momento es plausible debatirlo”, sostuvo.

Por último, Fernán Quirós fue consultado sobre una de las polémicas de la semana, la compra oficial de penes de madera para la enseñanza formal. Al respecto, el ministro porteño destacó que “trabajar en términos de ESI es fundamental, porque hemos estado viendo aumentos de enfermedades de transmisión sexual y algunas son graves”.

Sin entrar en discusiones, el funcionario dijo comprender que “hay mucha irritación social por todo". "Esto ha sido muy largo, ha habido mucha angustia, la irritación es por muchas cosas y absolutamente entendible”.

