Fernán Quirós: "Apelamos al comportamiento de quienes corren"

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, brindó una conferencia de prensa en la mañana de este martes 9 de junio sobre la situación sanitaria porteña ante la pandemia de coronavirus, luego de que en todo el país ayer se registrara en el país el récord de muertes por esta enfermedad. "Apelamos al comportamiento de quienes corren", argumentó el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este lunes miles de porteños salieran a las calles a hacer actividad física por primera vez en tres meses, posibilidad permitida en la última etapa de la cuarentena.

Quirós anticipó que seguirán de cerca la situación epidemiológica para evaluar el mantenimiento del permiso, pero descartó por el momento extender el horario permitido para la actividad. "Vamos a intensificar el control pero también les decimos que necesitamos que cada uno aporte algo en el cuidado de la pandemia”, expresó, y agregó: “Fue un día de mucho desahogo”.

Sus palabras de dan luego de que este lunes 8 de junio miles de porteños coparan plazas, parques y avenidas de la ciudad de Buenos Aires al habilitarse las salidas para ejercicio físico con distanciamiento social. El Parque Centenario, por ejemplo, se llenó de vecinos de la zona muy contentos, corriendo y caminando por la vereda, que se vio colmada y muchos optaron por correr directamente sobre la calle. Esta imagen de gente corriendo cerca del "verde" se repitió en Palermo, Recoleta y en muchas plazas y otros parques.

Según informó el gobierno porteño, en este nuevo permiso de salidas para ejercicio físico no se pueden hacer entre más de 2 personas, con distanciamiento mínimo de dos metros; el tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad, se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas y no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio. No obstante, la gran afluencia de vecinos que llegaron a los parques y plazas porteños complicó mantener el distanciamiento mínimo de dos metros y se vio cómo la gente intentaba esquivarse.

La Ciudad de Buenos Aires, el distrito más afectado del país junto a la provincia de Buenos Aires, acumula 11.468 casos positivos de coronavirus, de los cuales 4.104 ya fueron dados de alta y 264 fallecieron. Este lunes se detectaron 422 contagios y 11 muertes, mientras a nivel nacional hubo 826 nuevos casos y 29 fallecidos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en nuestro país.



