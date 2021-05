Joe Biden ordenó iniciar una investigación para determinar si el Covid-19 se escapó del laboratorio chino de Wuhan

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ordenó el miércoles a las agencias de inteligencia norteamericanas que le informen en los próximos tres meses sobre el origen del Covid-19 y reavivó la polémica internacional sobre si el coronavirus se escapó de un laboratorio de China o surgió por causas naturales. Pekín, que insiste en desmentir la hipótesis intencional, rechazó la iniciativa de Biden.

Luego de haber minimizado en campaña la posibilidad de una teoría conspirativa sobre el origen de la pandemia mundial, Biden reflota ahora la acusación de su predecesor Donald Trump, quien atribuyó la propagación del coronavirus a un accidente en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan.

