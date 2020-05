El plan que mira Alberto para salir de la cuarentena: los casos de éxito de Israel y Corea del Sur

Noticias Relacionadas Por qué Israel no tiene muertos por coronavirus

El coronavirus dejó más de 250 mil muertos en el mundo y se espera que en los próximos meses sigan registrándose decesos. Sin embargo, la reducción del número de contagios llevó a numerosos países a levantar parcialmente el confinamiento de su población. Corea del Sur e Israel son dos naciones que fueron citadas como ejemplo por el manejo de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y ahora, una vez más, vuelven a ser el centro de todas las miradas para empezar a salir de la cuarentena al ir un paso por delante de la mayoría.

Corea del Sur fue uno de los primeros focos de coronavirus en el mundo. Gracias a la realización de testeos de forma masiva y a un estricto control de los portadores del virus y el rastreo de sus contactos cercanos, a los que se les ordenó aislamiento, el país asiático logró contener la curva de infectados y ayer reportó apenas tres casos nuevos, la cifra más baja desde el 18 de febrero. Con estos registros, el número total de afectados es de 10.840, de los cuales 254 murieron.

Para el control de los infectados, el país asiático rastreó sus movimientos con datos de GPS, teléfonos, tarjetas de crédito e imágenes de CCTV (I). Por otro lado, habilitó lugares separados del resto de la población para hacer tests rápidos. Además, estableció un protocolo exigente a las personas que llegan del extranjero independientemente de si presentan síntomas: a los que provienen de Europa se les hace una prueba en el aeropuerto y al resto se les exige una cuarentena preventiva de 14 días en el hogar.

En ese marco, mañana miércoles 6 de mayo Corea del Sur va a empezar un sistema más laxo del distanciamiento físico y ciertas instalaciones de usos múltiples se reabrirán de manera restringida.

El deporte será el primero en dar ese paso: este mismo martes la temporada de béisbol se reanuda con cinco partidos a puerta cerrada. En las gradas, en lugar de público hay fotografías de aficionados. Por su parte, los jugadores y entrenadores pasarán pruebas de fiebre antes de ingresar a los estadios, mientras que los árbitros y entrenadores están obligados a usar barbijo durante el juego.

Además, los jugadores no tienen permitido firmar autógrafos ni darse la mano con sus compañeros, a menos que lleven guantes, según consignó la cadena CNN. La liga profesional de fútbol iniciará su temporada el próximo viernes 8 de mayo, también sin espectadores.

En cultura, 24 instalaciones, incluido el Museo Nacional de Corea, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo y la Biblioteca Nacional de Corea, se reabrirán con un número limitado de visitantes. Se prohibirán los viajes en grupo y los asistentes deben concurrir individualmente y hacer reservas en línea para evitar la acumulación de personas. Se aceptarán más visitantes a medida que la situación de COVID-19 sea más segura.

Finalmente, Seúl tiene planeado empezar a reabrir las escuelas por fases: los primeros en regresar a las aulas serán los estudiantes de último año de secundaria la próxima semana. Luego, a medida que bajen los contagios se irán reincorporando el resto. El primer país en aplicar esta metodología fue Austria, seguida de algunos estados de Alemania.

En Israel, el gobierno anunció la supresión completa de las restricciones de movilidad impuestas a los ciudadanos el pasado fin de semana. Hasta el momento, se registraron un total de 13.942 contagiados por coronavirus de los cuales 184 fallecieron.

Al igual que Corea del Sur, Israel empleó la tecnología para controlar a las personas infectadas y a sus contactos estrechos a través de una aplicación que detectaba sus movimientos. También redobló esfuerzos por masificar los tests a su población y fomentó la reducción de los vínculos sociales no esenciales, cerró las escuelas y universidades, los centros de ocio y las fronteras. Este fue el puntapié para encarar ahora la segunda fase de la cuarentena.

El movimiento por la vía pública deberá realizarse manteniendo una distancia de dos metros entre las personas y la utilización de mascarillas aún va a ser obligatoria. Además, estará permitido visitar a familiares, inclusive gente mayor, aunque especialmente en poblaciones de riesgo se aconsejó evitar contactos estrechos como besos, abrazos y cualquier otro gesto que pueda llevar al contagio.

Se autorizaron aglomeraciones de hasta 20 personas en espacios públicos, esa cantidad aumentará cada dos semanas progresivamente hasta el 14 de junio. Hasta esa fecha se podrán celebrar casamientos de hasta 50 personas si se trata de ceremonias religiosas, aunque sin bailes.

Se reabrieron los maternales mientras que las escuelas regresaron esta semana los alumnos de 1° a 3° grado. Se espera que si evoluciona favorablemente la curva de contagios, a fin de mes habrían vuelto todos los alumnos al colegio. Por otro lado, el año lectivo se extenderá nueve días más de lo previsto a comienzos de curso.

Israel tras la flexibilización: no debe haber más de 100 casos diarios en lugares que no son focos, ni duplicarse en un lapso inferior a diez días ni los pacientes graves superar los 250

En cuanto a otros espacios públicos, se resolvió la reapertura de shoppings, mercados de alimentos y gimnasios, aunque la actividad deportiva al aire libre solo se podrá hacer en parejas o con la persona con la que se convive. Para el regreso progresivo de parques, bibliotecas, museos, instalaciones deportivas y ligas deportivas profesionales se diagramó un cronograma que se extiende hasta mediados de junio.

Las playas y las sinagogas por el momento continuarán cerradas, así como los restaurantes que solamente podrán ofrecer servicios de delivery o de take away. Para que estas medidas vayan avanzando el Gobierno estableció tres parámetros: no se deben registrar más de 100 casos diarios en zonas que no son focos principales de la pandemia, los contagios no pueden duplicarse en un lapso inferior a diez días, y el número de pacientes en estado grave no tiene que superar los 250 en todo el país. En el caso de que se cumpla alguno de los ítems, se volverán a aumentar las restricciones.

