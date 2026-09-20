4 poemas de C.D. Wright

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y los elegidos en esta ocasión son cuatro poemas de la norteamericana C.D. Wright:
JEFE DE LA OSCURIDAD
Si viviera hasta los cuarenta
no trabajaría.
Se sentaría en el catre
mirándose el rostro en los zapatos,
en las manos el plano
de una casa donde nunca viviría.
Las moscas podrían quedarse con la tostada.
Si viera a la mujer en el tendedero
no metería la mano bajo los resortes
por el violín.
Todo ardía
en los harapos empapados de sus sueños:
hojas, hoteles en quiebra, cartas
de Lily.
Extraído de Translations of the Gospel Back into Tongues
(State University of New York Press, 1982)
CON LA HIERBA POR TESTIGO
No más solitarias que el camino
las mujeres que lo amaban
No más bellos que el camino
los hombres que lo amaban
Llegó detrás de la lluvia
y se sentó bajo tus troncos
Con una mano aferrándose el sexo
derramó su mente verde
Qué bellos eran aquellos hombres
cuyas lenguas recorrían la cresta
de sus huevos qué solitaria
el agua estancada en el camino
Extraído de Tremble (Ecco Press, 1996)
POEMA CON LA NOCHE CAYENDO
un perro se ha aparecido en el portón
por segundo día consecutivo
contra un cielo durazno sucio
un único coche tambalea hacia el sol
Extraído de ShallCross (Copper Canyon, 2016)
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Primera página
de literatura
en sánscrito
sobre haya
las tabletas rúnicas
sobre haya
Primeros libros
eran haya
en Sánscrito
los Vedas
quién sabe
quien escribió
en inglés antiguo
sobre corteza
de haya
ligada
Extraído de Casting Deep Shade: an Amble (Copper Canyon, 2019)
(Traducción de Patricio Ferrari y Graciela Guglielmone)
C.D. Wright (1949–2016) fue una de las voces más singulares y transformadoras de la poesía estadounidense contemporánea: poeta, ensayista, editora, docente y defensora incansable de la comunidad literaria. Nacida en los montes Ozark de Arkansas, hija de un juez y de una taquígrafa judicial, Wright desarrolló una poética profundamente arraigada en el sur de Estados Unidos, aunque radicalmente abierta a la experimentación, el collage, la historia oral y la indagación documental. A lo largo de cuatro décadas publicó más de veinte libros que ampliaron las posibilidades de la poesía lírica y narrativa, entre ellos Steal Away: New and Selected Poems (2002), One Big Self: Prisoners of Louisiana (2003), con fotografías de Deborah Luster, y Rising, Falling, Hovering (2008). Su obra se desplaza entre la intimidad y el testimonio público, entre el habla vernácula y el lirismo visionario. Como observó el poeta y crítico Joel Brouwer, Wright pertenecía “a una estirpe de una sola voz”.
Durante más de treinta años enseñó en Brown University y, junto a su esposo, el poeta y traductor Forrest Gander, ayudó a sostener Lost Roads Publishers, impulsando voces emergentes y poco convencionales. Los tres poemas aquí incluidos provienen de Translation of the Gospel Back into Tongues (1982), Tremble (1996) y Casting Deep Shade: an Amble (2019), este último publicado de manera póstuma.