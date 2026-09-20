4 poemas de C.D. Wright

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y los elegidos en esta ocasión son cuatro poemas de la norteamericana C.D. Wright:



JEFE DE LA OSCURIDAD

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Si viviera hasta los cuarenta

no trabajaría.

Se sentaría en el catre

mirándose el rostro en los zapatos,

en las manos el plano

de una casa donde nunca viviría.

Las moscas podrían quedarse con la tostada.

Si viera a la mujer en el tendedero

no metería la mano bajo los resortes

por el violín.

Todo ardía

en los harapos empapados de sus sueños:

hojas, hoteles en quiebra, cartas

de Lily.

Extraído de Translations of the Gospel Back into Tongues

(State University of New York Press, 1982)

CON LA HIERBA POR TESTIGO

No más solitarias que el camino

las mujeres que lo amaban

No más bellos que el camino

los hombres que lo amaban

Llegó detrás de la lluvia

y se sentó bajo tus troncos

Con una mano aferrándose el sexo

derramó su mente verde

Qué bellos eran aquellos hombres

cuyas lenguas recorrían la cresta

de sus huevos qué solitaria

el agua estancada en el camino

Extraído de Tremble (Ecco Press, 1996)

POEMA CON LA NOCHE CAYENDO

un perro se ha aparecido en el portón

por segundo día consecutivo

contra un cielo durazno sucio

un único coche tambalea hacia el sol

Extraído de ShallCross (Copper Canyon, 2016)

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Primera página

de literatura

en sánscrito

sobre haya

las tabletas rúnicas

sobre haya

Primeros libros

eran haya

en Sánscrito

los Vedas

quién sabe

quien escribió

en inglés antiguo

sobre corteza

de haya

ligada

Extraído de Casting Deep Shade: an Amble (Copper Canyon, 2019)

(Traducción de Patricio Ferrari y Graciela Guglielmone)

C.D. Wright (1949–2016) fue una de las voces más singulares y transformadoras de la poesía estadounidense contemporánea: poeta, ensayista, editora, docente y defensora incansable de la comunidad literaria. Nacida en los montes Ozark de Arkansas, hija de un juez y de una taquígrafa judicial, Wright desarrolló una poética profundamente arraigada en el sur de Estados Unidos, aunque radicalmente abierta a la experimentación, el collage, la historia oral y la indagación documental. A lo largo de cuatro décadas publicó más de veinte libros que ampliaron las posibilidades de la poesía lírica y narrativa, entre ellos Steal Away: New and Selected Poems (2002), One Big Self: Prisoners of Louisiana (2003), con fotografías de Deborah Luster, y Rising, Falling, Hovering (2008). Su obra se desplaza entre la intimidad y el testimonio público, entre el habla vernácula y el lirismo visionario. Como observó el poeta y crítico Joel Brouwer, Wright pertenecía “a una estirpe de una sola voz”.

Durante más de treinta años enseñó en Brown University y, junto a su esposo, el poeta y traductor Forrest Gander, ayudó a sostener Lost Roads Publishers, impulsando voces emergentes y poco convencionales. Los tres poemas aquí incluidos provienen de Translation of the Gospel Back into Tongues (1982), Tremble (1996) y Casting Deep Shade: an Amble (2019), este último publicado de manera póstuma.