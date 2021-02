Atlas actual de intelectuales abusadores

A la notoriedad de una personalidad de la cultura (escritor, cineasta, actor) también sigue la exposición de su vida en una civilización que ha globalizado todo. Así, los lados oscuros quedan expuestos. En estos casos, delitos relacionados con el abuso físico, psicológico y sexual. En los últimos meses fueron noticia varios hombres, algunos más célebres que otros.

México. Escritor, Andrés Roemer fue denunciado por once mujeres que lo acusan de “violentador sexual patológico”. Su estrategia consiste en citar a las víctimas con promesas laborales y, sin mediación alguna, acceder al cuerpo de estas. La bailarina Itzel Schnnas inició las denuncias, a las que se sumaron las otras con el apoyo de #MeTooMexico y Periodistas Unidas Mexicanas (PUM). Hasta ahora, Roemer perdió su cargo en la Unesco y su nombramiento como visiting fellow del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.

Colombia. Alberto Salcedo, periodista y escritor premiado, acaba de ser procesado judicialmente e imputado por el delito de acto sexual violento, con una pena que va de 8 a 16 años de prisión. En 2011 y 2013, atacó a las estudiantes de periodismo Angie Castellanos y Alejandra Omaña, denunciantes en el proceso, y que surgieron de 22 denuncias en total contra Salcedo, canalizadas por un espacio de YouTube: Las Igualadas.

Francia. En abril de 2020, Gérard Depardieu publicó el libro Ailleurs (En otra parte) y en diciembre fue acusado por un juez de instrucción parisino por la violación y agresión sexual, en dos oportunidades, a una joven actriz, cuya denuncia inicial de 2018 fue archivada por la fiscalía de París. Depardieu niega las acusaciones con vehemencia, al igual que sus colegas mexicano y colombiano.

EE.UU. En marzo de 2020, la publicación de las memorias de Woody Allen produjo un escándalo: los empleados de Hachette declararon la huelga. Finalmente, A propósito de nada salió a la luz. Allí Allen dedica varias páginas a criticar a Mia Farrow y defenderse de las acusaciones de abuso sexual a la hija adoptiva Dylan Farrow, cuando tenía 7 años. A modo de respuesta a esas memorias, HBO acaba de estrenar una miniserie de cuatro capítulos sobre el caso titulada Allen vs. Farrow, donde reviven el caso con lujo de detalles, y que se percibe más como Farrow vs. Allen: la sombra del hijo de la pareja, Ronan Farrow, aparece tras la estructura de la serie. Ronan ha trascendido como periodista por su investigación que derivó en el procesamiento y detención de Harvey Weinstein.

Israel. Galia Oz, hija del escritor Amos Oz, acaba de publicar Algo disfrazado de amor, libro biográfico donde denuncia el abuso físico y psicológico sistemático que sufrió: “Durante mi niñez, mi padre me golpeó, maldijo y humilló”. A diferencia de los predecesores de este artículo, Oz no puede negar nada: falleció en 2018. El varias veces candidato al Nobel de Literatura, ejemplo intelectual de la izquierda israelí, además quedó expuesto por Galia en el Canal 12 de Israel, donde declaró que existen los hechos, no hay dos versiones, que tiene una carta de su padre donde reconoce el abuso físico. También reconoció estar dolida por la negación que realiza su familia (madre y hermanos) y que “era más difícil estar en silencio”.